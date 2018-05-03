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Быть или не быть? Светская жизнь

В Алматы появилось новое пространство для событий культуры - “Трансформа”. И открылось оно настоящей бомбой - спектаклем Кубанычбека Адылова “B.O.Q.”

 

 

Новая точка на карте - это и сцена для экспериментальных спектаклей, кинопоказов, и пространство для выставок, лекций, вообще для любых событий, которыми так богата южная столица в последнее время. Организаторы считают, что в этом центре сплотится и возмужает новый креативный класс, некая движущая сила современного общества. Поэтому здесь не обычная сцена, а некий трансформер, удобный для любых видов современного искусства.

 

 

А в том, что открылось пространство действительно современным спектаклем, сомневаться не приходится. Спектакль поставлен по пьесе Фридриха Дюрренматта “Геркулес и авгиевы конюшни”. Но идет на казахском языке с вкраплениями русского, с музыкальными отступлениями под гитару. Если определять жанр, то это стеб в стиле древнегреческого театра, показанный образами наших реалий. Причем сатира эта достаточно острая и злая. Геракл должен избавить Элиду от навоза. За это ему хорошо заплатят. Но готова ли страна жить без навоза - вот в чем вопрос. Он покруче известного гамлетовского.

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Просмотрено: 6538 раз Просмотров: 6538 опубликовал: Ruslan 31 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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