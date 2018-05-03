НАЗАД К СВЕРХДОХОДАМ

СТОИМОСТЬ БАРРЕЛЯ БЬЕТ РЕКОРДЫ
Подробнее >>>
КОГДА ТРАКТОРЫ БЫЛИ ТАНКАМИ

КТО СОЗДАЛ ГЛАВНЫЙ МЕМОРИАЛ ПОБЕДЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Маленький юбилей большой семьи Светская жизнь

Екатерина Андреева
Ребенок, оставшийся без родителей, - трагедия. Особенно когда это не единичный случай, а один из 29 тысяч... Судьбой таких деток занимается государство и делает многое, чтобы малыш смог вырасти пусть и не в биологически родной, но теплой и любящей семье. Такие можно найти в SOS-деревне. К слову, алматинская недавно отпраздновала свое двадцатилетие

Вообще такие деревни первыми появились в 1949 году в послевоенной Австрии. Идея прижилась и превратилась в международное движение по поддержке детей-сирот - ребят, оставшихся без попечения родителей, и детей, которым грозит потеря семьи. Теперь в мире в 135 странах уже 1810 таких деревень, а число их жителей - 1,3 миллиона.

 

 

В Казахстан по инициативе Сары Назарбаевой движение пришло в 1994 году. Несколько лет спустя, в 1997 году, в Алматы свои двери распахнула первая деревня. Чуть позже, в 2000 году, появилась SOS Детская деревня Астана, а четыре года спустя детская деревня открылась в Темиртау. В алматинской деревне сейчас проживают 65 воспитанников в 10 семейных домах.
Детская деревня - это небольшой поселок из 10-15 домиков, в каждом из которых проживают SOS-мама или SOS-семья с 6-8 детками разного возраста. В каждом доме - свои привычки, правила, традиции, атмосфера. Дети растут как в привычной, классической семье - ходят в детский сад, школу, различные кружки, помогают по дому, присматривают за младшими братишками и сестренками, постепенно взрослеют и учатся самостоятельной жизни.
На юбилей заведения заглянули бывшие воспитанники, друзья, именитые гости.

 

 

Депутат мажилиса РК, председатель совета попечителей корпоративного фонда “SOS Детские деревни Казахстана” Серик Сейдуманов поздравил всех с праздником и отметил, что система SOS Детских деревень доказала свою эффективность в мире. Мир приобрел то, что позволяет детям более эффективно и оптимально развиваться. Жизнь в SOS-семье оставляет светлые чувства на всю жизнь.

Фото Бориса Бузина

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 7150 раз Просмотров: 7150 опубликовал: Ruslan 31 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Май 2018 (27)
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390