Екатерина Андреева

Ребенок, оставшийся без родителей, - трагедия. Особенно когда это не единичный случай, а один из 29 тысяч... Судьбой таких деток занимается государство и делает многое, чтобы малыш смог вырасти пусть и не в биологически родной, но теплой и любящей семье. Такие можно найти в SOS-деревне. К слову, алматинская недавно отпраздновала свое двадцатилетие



Вообще такие деревни первыми появились в 1949 году в послевоенной Австрии. Идея прижилась и превратилась в международное движение по поддержке детей-сирот - ребят, оставшихся без попечения родителей, и детей, которым грозит потеря семьи. Теперь в мире в 135 странах уже 1810 таких деревень, а число их жителей - 1,3 миллиона. В Казахстан по инициативе Сары Назарбаевой движение пришло в 1994 году. Несколько лет спустя, в 1997 году, в Алматы свои двери распахнула первая деревня. Чуть позже, в 2000 году, появилась SOS Детская деревня Астана, а четыре года спустя детская деревня открылась в Темиртау. В алматинской деревне сейчас проживают 65 воспитанников в 10 семейных домах.

Детская деревня - это небольшой поселок из 10-15 домиков, в каждом из которых проживают SOS-мама или SOS-семья с 6-8 детками разного возраста. В каждом доме - свои привычки, правила, традиции, атмосфера. Дети растут как в привычной, классической семье - ходят в детский сад, школу, различные кружки, помогают по дому, присматривают за младшими братишками и сестренками, постепенно взрослеют и учатся самостоятельной жизни.

На юбилей заведения заглянули бывшие воспитанники, друзья, именитые гости. Депутат мажилиса РК, председатель совета попечителей корпоративного фонда “SOS Детские деревни Казахстана” Серик Сейдуманов поздравил всех с праздником и отметил, что система SOS Детских деревень доказала свою эффективность в мире. Мир приобрел то, что позволяет детям более эффективно и оптимально развиваться. Жизнь в SOS-семье оставляет светлые чувства на всю жизнь.



Фото Бориса Бузина