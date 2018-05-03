Елена Левахина

Сегодня все искусство строится на стыке разных направлений. И цирковое - не исключение. Сегодняшние представления уже очень далеки от милых и трогательных постановок в бродячем шапито



Зрителю хочется ярких красок, эмоций и шоу. Поскольку желание публики - закон, появляются высокотехнологичные постановки. Да-да, именно такие - с обилием света, цвета, звука и... воды. Недавно в Алматы на гастроли приехал “Московский цирк гигантских фонтанов” с шоу-программой “Удивительный город”. И правда, удивительный - одного только оборудования 25 тонн. То дождь льется из-под купола цирка, а под его струями выступают акробаты и гимнасты, то 18-метровые фонтаны взмывают ввысь. Каждый всплеск воды подсвечен и вплетен в музыкальную композицию. Зрелище довольно интересное и непривычное. Не каждый день цирковой манеж превращается в фонтан-трансформер. Не обошлось без иллюзий, клоунских шуток и выступления хвостатых актеров. Бурые медведи, обезьяны, белоснежные собаки и грациозные кошки откатали на “ура” свои номера и подарили алматинцам много улыбок и веселья. Только, собираясь на представление, приоденьтесь потеплее - в зале несколько прохладно.

Фото Бориса Бузина