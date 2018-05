Алина Сарсенова

На этот и другие вопросы отвечает актер популярного сериала “Скорая помощь” Кристофер Касс

Алматы посетил известный голливудский актер Кристофер Касс. Он снимался в таких в сериалах, как “Скорая помощь”, “Волшебный амулет”, “Единственный”, Fired Up, “Леди против мафии”, “Ночной суд” и многих других проектах. Играл в спектаклях Rounding Third, “Иерусалим”, “Зона охоты”, RFK (Off-Broadway), “Лунатики”, Born in the RSA, “Много шума из ничего”, “Генри V” (Off-Broadway) и “Макбет”. Теперь Кристофер не только сам играет в кино и театре, но и учит других тому, как стать настоящим актером, ведь он заместитель руководителя факультета “Актерское мастерство для кино” New York Film Academy в Лос-Анджелесе. Касс получил степень бакалавра театрального искусства University of Georgia. В Казахстан Кристофер Касс приехал впервые для того, чтобы провести практические мастерские выходного дня крупнейшего в мире учебного заведения в области кино и телевидения - New York Film Academy. Курсы по актерскому мастерству и режиссуре прошли в Алматы с 27 по 29 октября в стенах Казахстанско-Британского технического университета. Даже известный мэтр - продюсер и сценарист Разия Хасанова - решила повысить свою квалификацию при помощи практических мастерских Нью-Йоркской академии киноискусства (Разия Хасанова посетила курсы по режиссуре. - Прим. авт.)



- Что нужно сделать, чтобы попасть в Голливуд? Оказаться в нужное время в нужном месте?

- Если мы говорим именно об актерстве, то наверное - да. Вы должны прийти со страстью в глазах, быть готовым на все ради этого. Это и есть начало вашей карьеры. Чтобы выделиться из толпы во время кастинга, нет определенного рецепта, нет правильного или неправильного пути, нужно просто поймать удачу за хвост. Нужно всегда быть уверенным в себе, подготовленным к той роли, на которую вы претендуете. Именно подготовленность и работоспособность - это и есть ключ к успеху. Стать актером в Голливуде - это как выиграть в казино.

- Существуют ли возрастные или национальные ограничения, чтобы начать актерскую карьеру?

- Если мы говорим об актерской профессии в Голливуде, то там всем будет все равно, какую школу вы окончили, кто ваши родители, откуда вы родом. А если вы выглядите как актер, подходящий для этой конкретной роли, если вы играете так, что вам верят, тогда вы станете звездой. Конечно, хорошо иметь нужные связи и окончить актерскую школу, однако если вы не работаете и у вас нет таланта, тогда вряд ли это поможет. А если человек из маленького городка на краю земли вдруг вживается в роль так, что режиссер верит ему, то ему скажут “да”. Ведь в Голливуде все время нужны новые лица, появляются новые и новые роли, поэтому нужно пытаться.

- Если бы у вас была возможность выбрать другую профессию, кем бы вы стали?

- Я, конечно, шучу, но, наверное, я бы стал егерем. Потому что тогда я жил бы в лесу, окруженный природой, в каком-нибудь американском национальном парке, например, мне очень нравится Большой каньон. Будь я егерем, ездил бы на джипе по парку с пистолетом, чтобы гонять браконьеров, я бы дышал целыми днями свежим воздухом.

- Вы же первый раз в Казахстане, ваши впечатления о стране и об Алматы?

- Мое первое чувство, которое я испытал по приезде сюда, - я просто влюбился в ваш город. У вас прекрасная страна, в которой живут очень красивые, невероятно гостеприимные люди. Я побывал в горах, наслаждался великолепными видами природы, кроме того, я погулял по городу и захотел сюда вернуться летом.

- В каком городе, по-вашему мнению, самый интересный стритстайл?

- Я побывал во многих модных городах, таких как Лондон, Париж, Берлин, но все-таки Нью-Йорк - это тот город, который мне нравится больше всего. Если вы хотите увидеть моду и стиль, то этот город как раз то, что нужно вам. Столько красок на улице вы не встретите нигде: зеленый, красный, голубой. Люди настолько яркие, что у вас начнут разбегаться глаза.

- Куда бы вы поехали в отпуск?

- Поехал бы на Гавайи - это лучшее место для отдыха. Я вообще люблю острова, окруженные океаном, когда можно смотреть на море бесконечно и любоваться закатом, чувствовать морской бриз.

За время пребывания в Алматы Кристофер Касс создал для участников мастер-классов настоящее погружение в актерскую профессию практическими занятиями, которые помогли глубже усвоить полученный материал. Мастер-класс по актерскому мастерству - это интенсивный двухдневный практический курс, разработанный для различных типов слушателей. Для студентов, планирующих в дальнейшем получить высшее актерское образование, этот курс стал прекрасным введением в специальность, а для действующих актеров - хорошей практикой мастерства. Основной акцент занятий по актерскому мастерству в Нью-Йоркской академии киноискусства ставится на получении студентами практических навыков работы в кадре и овладении техниками, которые широко используются в Голливуде. В Алматы для занятий приехали также студенты из Кыргызстана, США и России. Официальный представитель New York Film Acаdemy Казахстане и Центральной Азии - известная медиаперсона Асель Зои.



Фото предоставлены пресс-службой New York Film Academy