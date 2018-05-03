Ольга Шишанова

В одном из столичных отелей Посольство Чехии в РК дало торжественный прием по случаю главного национального праздника - Дня образования независимой Чехословацкой Республики



Все было празднично, торжественно, но по-домашнему уютно. Может быть, потому что тон мероприятию задала ее превосходительство, Чрезвычайный и Полномочный посол Чехии в Казахстане и Киргизии Элишка Жигова, появившись перед гостями в изысканном наряде и с теплым приветствием для всех и каждого из присутствующих.

Гимны обеих стран в исполнении оркестра, поздравление представителей казахстанской стороны и торжественное вручение награды участнику Великой Отечественной войны, освобождавшему Чехию, - таким была официальная часть этого праздничного вечера. После того как госпожа Жигова пригласила всех к столу отведать деликатесы национальной чешской кухни - кнедлики и шницель, необычные блюда десерта, и попробовать знаменитое чешское пиво, привезенное специально для праздничного вечера из самой красавицы Праги, гости оживились и с удовольствием насладились ужином и живой музыкой. Попутно отдавая честь угощению и радушию хозяйки вечера, в непринужденной беседе обсуждая, что же произошло почти 100 лет назад, когда страна обрела первую независимость в 1918 году, еще в бытность свою Чехословакией. И потом уже вторично - когда в 1989 году случилась “бархатная революция”, что привело к разделу на Чехию и Словакию и официальному объявлению независимости 1 января 1993 года.

Сегодня Чехия - одно из самых интересных, красивых и развитых государств Евросоюза. На территории страны действуют условия Шенгенского соглашения и находятся наиболее важные промышленные зоны бывшей Чехословакии - сталеплавильные и машиностроительные заводы, производится бумага, стекло и керамика. Более двух третей населения страны живет в городах, а все наземные границы государства открыты для европейцев в безвизовом режиме с 2007 года, то есть вот уже на протяжении 10 лет.

Напомним также, что в День независимости в Чехии проводится множество торжественных и праздничных мероприятий. Традиционно к этому дню приурочено и вручение государственных наград для особо отличившихся деятелей страны, проведение военного парада в Праге, дня открытых дверей в чешском парламенте и множество массовых развлечений и народных гуляний, которые, как правило, завершаются красочными фейерверками.



Астана