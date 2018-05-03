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За модными витражами Светская жизнь

Мария Коленко
Казахстанский дизайнер Сергей Шабунин представил в Алматы новую осенне-зимнюю коллекцию бренда SS. На один вечер пространство Villa Boutiques & Restaurants, где состоялось fashion-шоу, превратилось в католический собор, ведь именно эти величественные здания с их прекрасными витражами стали вдохновением для дизайнера. И воплотилось оно в коллекцию, которую автор представил в завораживающем fashion-шоу. Открыла показ первая скрипка Казахстана Жамиля Серкебаева, представ перед гостями в наряде от виновника модного торжества

 


Коллекция полна цвета и роскоши. Яркие жаккардовые ткани, расшитые хрусталем, искусственным жемчугом и разноцветным стеклом, создавали иллюзию игры солнечных лучей в узорчатых окнах. Вышивка золотой нитью передавала роскошь убранства алтарей. Арки, опирающиеся на колонны, и контрфорсы базилик нашли свое отражение в деталях кроя платьев и юбок. Объемные рукава блуз, популярные в 60-х годах, обрели свое новое звучание, соединившись с элементами спортивной трикотажной одежды. Пальто цвета драгоценных камней, щедро отороченные цветным мехом, дарили уют и тепло. Все эти приемы используются дизайнером для того, чтобы героиня бренда SS ощущала себя богиней и драгоценным камнем.

 

 

Селебрити казахстанской сцены нередко выступают в образах от Сергея Шабунина, потому они не могли пропустить презентацию новой коллекции и пришли лично поздравить дизайнера. Так, среди звездных гостей заметили заслуженную артистку РК Айжан Нурмагамбетову, певицу и актрису Сиви Махмуди, телеведущую Яну Бобрыку и Алену Петрову, светскую львицу Евгению Тян, писательницу, поэтессу, продюсера Карину Сарсенову с супругом Марко Ауджелло, дизайнера Алексея Джена и многих других.

Фото citystyle.kz

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Просмотрено: 5700 раз Просмотров: 5700 опубликовал: Ruslan 21 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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