Алина Сарсенова

Казахстанский бомонд теперь посещает недели моды не только в нашей стране, представителей нашей модной тусовки заметили на fashion week в столице Азербайджана Баку. Они приехали не просто так, а чтобы поддержать отечественных дизайнеров, которые продолжают свое триумфальное шествие по иностранным подиумам. Кстати, организатор Недели моды в Баку тоже наш соотечественник - генеральный продюсер Kazakhstan Fashion Week, известный дизайнер Саят Досыбаев. Король казахстанской моды уже не первый сезон руководит fashion-индустрией в Азербайджане, именно он и пригласил наше издание посетить это мероприятие и своими глазами увидеть, какая она - светская жизнь Баку, города контрастов



Итак, в отеле Fairmont Baku, Flame Towers, который является символом города, стартовала Неделя моды Azerbaijan Fashion Week, во время которой уже не в первый раз представляют свои коллекции наши казахстанские дизайнеры. Однако кроме гостей из Казахстана Azerbaijan Fashion Week также посетили дизайнеры Oriental Fashion Show, коллекции представили кутюрье из Марокко: Zineb Joundy, Manar Dinar, Abdel Fatan Qadiene. В этом уникальном дефиле, организованном в Париже, чтобы открыть миру высокую моду Востока, прошлым летом участвовал известный казахстанский дизайнер Сергей Шабунин, который также демонстрировал свою коллекцию на Azerbaijan Fashion Week в одном из прошлых сезонов, и это был его триумф в Азербайджане - публика встретила Шабунина бурными овациями. В этот раз наши дизайнеры также не остались незамеченными, показы брендов Samidel, Revoltantи Zherebtsov азербайджанский бомонд ждал с нетерпением. У них уже есть свои поклонники и почитатели, которые каждый сезон ждут, что такого необычного создали их любимые дизайнеры из Казахстана. Леонид Жеребцов вообще в Баку на особом счету: с ним фотографируются, к нему все время подходят знакомиться и здороваться, его постоянно расспрашивают о том, где можно купить или заказать его одежду, а местные глянцы снимают фотоссесии с участием его нарядов. Во второй день показов Недели моды Azerbaijan Fashion Week, 9 ноября, любимец казахстанской и азербайджанской публики Леонид Жеребцов с брендом Zherebtsov представил свою коллекцию. Во время показа публика очень оживилась, а камер в фотозоне стало больше. Западная интерпретация сказки “1000 и одна ночь”, современные шахерезады и цари шахрияры, которые ярко выделяются на фоне традиционности. Модернизированный Восток и его оттенки в коллекции Zherebtsov очень понравились не только местным - представители французских изданий также были в восторге от коллекции нашего соотечественника.

В третий день показов представил свою коллекцию сам маэстро Саят Досыбаев, его бренд Revoltant - это новый бренд мужской одежды. Он пропитан духом бунтарства, дизайнер играет с тканями, сочетая сетку, хлопок и деним. Необычные принты родились благодаря тому, что дизайнер черпал вдохновение, глядя на картины известного казахстанского художника Мырзы Суани. Кроме того, специально для коллекции художник по костюмам мастерских Мариинского театра Петр Вогулкин разработал головные уборы из фетра, обувь же создали грузинские мастера Mak Mari, аксессуары - казахстанский бренд JN Style, а аппликации к коллекции вышли из-под пера Сергея Шабунина. Кстати, грузинская марка Mak Mari продемонстрировала свою коллекцию на Azerbaijan Fashion Week в третий день показов. Закрывал азербайджанскую Неделю моды известный французский дизайнер Patrick Boffa, которого пришли поддержать представители французского посольства в Азербайджане и его соотечественники - фотограф и журналист из Франции. Поддержать наших в Баку приехал известный телеведущий Мухит Сапарбаев, которого заметили в наряде от Zherebtsov среди азербайджанского бомонда, на бэкстэйдж работала казахстанская make up artist, главный визажист Kazakhstan Fashion Week Айзада Сералина, которая выходила в фойе и также посетила afterparty модной бакинской недели. Однако азербайджанские дизайнеры не любят сложный макияж, также они предпочитают простые прически на моделях во время показов, видимо, не хотят отвлекать зрителей от коллекции. Можно сделать общий вывод, что дизайнеры из Азербайджана обожают блеск, золото, стразы и пайетки, а также предпочитают создавать свадебные и вечерние наряды, отдавая карт-бланш в pret-a-porte казахстанцам.



Фото Андрея Нестерова