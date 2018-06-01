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Стихи на эко Fashion Светская жизнь

Мария Коленко
В рамках Kazakhstan Fashion Week в Астане состоялся показ коллекции Carina дизайнера Михаила Кравеца. Вдохновленный творчеством популярной писательницы и поэтессы Карины Сарсеновой, особенно ее стихами из сборника “Двойная сплошная”, дизайнер создал модные луки, где каждый образ - это воплощение строчек: о любви, судьбе, душе и взаимоотношениях в жизни

 


К слову, недавно коллекцию творческого тандема Михаила Кравеца и Карины Сарсеновой с большим успехом презентовали на московской Неделе моды. Совсем скоро и алматинская публика сможет насладиться результатом работы людей искусств, а после наряды поступят в продажу.
Тема Недели моды этого сезона в Астане: “Эко Fashion - Энергия жизни”. Удобство, экология и стиль - главные требования при выборе одежды у современного человека.
Свои коллекции представили отечественные дизайнеры, такие как Аида Кауменова, бренды One To One, Kurak Korpe, Soul’s Station, Samidel, Eliz, Mandarin Narbayeva и другие. Также состоялись показы от специально приглашенных дизайнеров: Salvatore Vignola (Италия), Federico Barrazzo (Италия), Minavara (Италия) и Tiko Nebieridze (Грузия).
Панельные дискуссии провели ведущие специалисты в мире моды. К примеру, стилист и редактор журнала Vogue Italy Riccardo Terzo рассказал о расширении возможностей модного образа, а известная модель и бренд-амбассадор KFW Astana в Европе Корлан Мади ответила на вопрос, нужны ли онлайн-магазинам офлайн-площадки для продаж. Мастер-класс “Мода как бизнес” был полезен как начинающим дизайнерам, так и уже зарекомендовавшим себя на рынке.

 

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Экохудожник, основатель проекта “Эко-арт-студия Екатерины Воронцовой”, основатель мини-отеля “Экотель” в центре Москвы, в котором вся мебель и предметы интерьера сделаны из экологически чистых материалов, - Екатерина Воронцова представила на KFW свои работы в направлении экологически чистого искусства Trash Art в рамках творческого проекта “Энергия второй жизни”. А еще впервые в рамках Kazakhstan Fashion Week Astana прошел коллективный показ участников конкурса Fashion For Future, организованный вместе с IED (Европейский институт дизайна). Финалисты конкурса представили свои креативные коллекции на второй день показов.

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Просмотрено: 6563 раз Просмотров: 6563 опубликовал: Ruslan 28 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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