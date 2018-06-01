Ольга Шишанова

Накануне адвента, за четыре надели до празднования Рождества, Посольство Германии в РК дало прием в Астане, изюминкой которого стал совместный органный концерт немецких и казахстанских музыкантов



Идея празднования адвента, или ожидание Рождества в течение четырех недель до его наступления, принадлежит немецкому пастору Иоганну Генриху Вихерну, который в 1839 году из старого деревянного колеса смастерил венок, украшенный двадцатью четырьмя малыми красными и четырьмя большими белыми свечами, чтобы его прихожанам было легче считать дни до праздника. Каждое утро в этом венке зажигалось по одной маленькой свечке, а в воскресенье зажигалась большая свеча.

Вот и прием, организованный посольством Германии, также украсили рождественскими огоньками, гирляндами, немецкой выпечкой и глинтвейном с запахом корицы, который встречал гостей уже на входе, создавая рождественскую атмосферу празднества. В своей приветственной речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Казахстане Рольф Мафаэль отметил, обращаясь к присутствующим, среди которых были замечены атташе зарубежных посольств, аккредитованных в РК, казахстанские чиновники, представители немецкой диаспоры в Казахстане, что нынешний год ознаменован 25-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией. “И очень символичным является тот факт, что казахстанская органистка Салтанат Абильханова и немецкий органист Маттиас Гизен порадуют всех, вместе сыграв несколько произведений известных композиторов, посвященных рождественским дням, объединяющих людей. Таких, например, как музыкальная песня “Рождество” Макса Ригера или композиция Nun komm der Heiden Heiland Иоганна Себастьяна Баха”, - подчеркнул г-н Мафаэль, пригласив всех после небольшого концерта отведать рождественское угощение, приготовленное по немецким рецептам.



Астана