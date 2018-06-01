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Мария Коленко
Сенсация московской сцены Антоха МС впервые выступил в Алматы в рамках четвертого фестиваля креативной казахстанской музыки Winter Nomad Vibes

Антоха МС - улыбчивый парень из спального района Москвы - играл на трубе, читал рэп, пел и танцевал. Таким (легким, солнечным, жизнерадостным) был его первый альбом “От всей души”. После него появились громкие сравнения - в первую очередь с другим пропагандистом светлой музыки - Михеем. Всю музыку Антон пишет сам, подыгрывает себе же на трубе, пишет тексты на русском, поет и читает поверх своих же битов. Его пропитанная романтикой двора лирика вызывает не ощущение дискомфорта или печаль, а улыбку, гордость за соотечественника и ностальгию по годам, проведенным во дворе. После дебютного альбома Антоха взял перерыв на несколько лет. В 2015-м он напоминает не Михея, а скорее кибер-Цоя: так звучит его самая новая песня “Провода”. При этом черный грув, искренность, обаяние и самобытность никуда не делись из его песен. Антохе удается быть добрым. “Нести добро” - один из его творческих принципов.

 

 

В пространстве SmArt.Point, где развернулся фестиваль, были представлены две концертные сцены - главная, на которой выступили хэдлайнеры, и вторая - с лучшими представителями новой электронной сцены Казахстана. Основная миссия фестиваля - собрать в нужное время на одной большой площадке современных актуальных артистов Казахстана. Каждый из них уже прошел свой путь восхождения на сцену и имеет сложившуюся аудиторию. Все участники фестиваля успели поучаствовать в отборочных конкурсах и попасть в руки международного жюри из 10 стран, имеют свои релизы и многотысячные просмотры в интернете. Ежегодно лучшие восходящие артисты Казахстана имеют возможность представлять в рамках этой площадки свои новые релизы, видеоклипы, наращивать свою аудиторию, а главное - развивать актуальную казахстанскую сцену.

 

Фестиваль дебютировал в декабре 2016 года на территории двух павильонов “Казахфильма”. Второй фестиваль состоялся в июне 2017-го на территории открытого пространства “Артхаус”. Третий фестиваль прошел в июле 2017 года в Астане в рамках Astana Art Fest. В каждом фестивале на двух сценах приняли участие около 20 самых актуальных артистов Казахстана из разных городов (Алматы, Астана, Караганда, Шымкент). Стоит отдельно отметить, что большинство исполнителей-участников фестиваля имеют мультиязычную программу, исполняя материал на казахском, русском и английском языках.

 

Так, на прошедшем Winter Nomad Vibes в Алматы гости музыкального вечера смогли насладиться выступлениями таких исполнителей и групп, как Fugawz, City & Shivers, The Night, Hadn’t Tea, Komancheros, Biome, Steppefish, Galitskaya, The Kitchen Songs и многих других.

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Просмотрено: 5649 раз Просмотров: 5649 опубликовал: Ruslan 5 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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