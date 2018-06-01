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Император, хризантемы и саке Светская жизнь

Ольга Шишанова
В одном из столичных отелей прошел торжественный прием, который посольство Японии в РК организовало в честь очередного дня рождения императора Акихито. Во время торжества состоялась церемония награждения “Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой” президента международного антиядерного движения “Невада - Семей” Олжаса Сулейменова

 


Его Величеству 23 декабря исполнится 84 года. Император Акихито находится на престоле с 1979 года, представляя и являясь гарантом исторического прошлого своей страны. И каждый год японцы, где бы они ни находились, празднуют день рождения своего императора. Как это было и на сей раз, когда первая часть церемонии оказалась целиком и полностью посвящена столь торжественному моменту, начавшемуся с исполнения государственных гимнов двух стран. Затем Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК Кавабата Итиро тепло приветствовал собравшихся, сообщив о награждении одним из высших орденов Страны восходящего солнца поэта и общественного казахстанского деятеля Олжаса Сулейменова.

 

 

Дело в том, что 3 ноября текущего года правительство Японии опубликовало список иностранных граждан, которые должны быть отмечены государственными наградами этой страны. В их числе кавалером “Ордена восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой” стал и Сулейменов. Награда пожалована ему за выдающийся вклад в укрепление отношений Японии и Казахстана в области нераспространения ядерного оружия. Кстати, до Сулейменова японскими наградами были также отмечены президент РК Нурсултан Назарбаев, получивший в июне 2008 года орден “Большая лента Высшего ордена цветов Хризантемы”. И Асканбек Алданазаров, которому в ноябре 2006 года вручили “Орден восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой” за заслуги и содействие в понимании проблем японских военнопленных и сбора их останков.

 

Церемония продолжилась традиционной японской традицией - разбивания бочки с саке деревянными молотками, которая часто проводится в честь присутствия почетных гостей на различных празднествах и приемах. А завершился вечер демонстрацией приготовления шеф-поваром из резиденции посла суши из риса, который был специально привезен из Японии, угощения японским саке (также сделанным на основе риса) и выставкой японских автомобилей марки TOYOTA и специализированной техники компании SONY.

Астана

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Просмотрено: 5796 раз Просмотров: 5796 опубликовал: Ruslan 5 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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