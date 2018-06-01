Если посчитать количество модных мероприятий, то можно сказать, что у нас, в Казахстане, модная осень. Все началось с Недели моды Kazakhstan Fashion Week, затем была международная Неделя Mercedes-Benz Fashion Week Almaty, потом в столице прошла Kazakhstan Fashion Week Astana, и вот только недавно закончилась Kazakhstan Fashion Week в Актобе. Но и это еще не все, известный байер Лилия Рах и дизайнер Алексей Чжен устроили Sauvage Fashion Weekend



Впервые в Казахстане 24 и 25 ноября состоялись показы коллекций домов моды с присутствием креативных директоров и дизайнеров известных брендов. Мероприятие приурочено к 20-летию Sauvage Group, именно в эти дни лофт на крыше в тысячи квадратных метров превратился в красивейшее и стильное пространство. Состоялись показы коллекций Maison Bohemique (Москва), Alexandre Vauthier (Париж), MRZ (Милан), Scrambled-Ego (Милан) и мультибрендовый показ Sauvage. Кроме того, гости мероприятия смогли насладиться уникальной выставкой роскошных платьев Marchesa Couture. Праздник моды встретили овациями и восторгами все присутствующие, которые не хотели, чтобы это великолепие заканчивалось.

Кстати, Лилия Рах, на минуточку, входит в BOF 500, то есть в список 500 самых влиятельных людей, формирующих мировую индустрию моды, по мнению авторитетного издания Business of Fashion, и в нашей стране она такая одна. Сама известная модная казахстанская персона считает, что в нашей стране слишком мало мероприятий, на которых бы демонстрировались коллекции именно известных международных марок, которые и задают тон всей мировой моде.

Кроме показов иностранных брендов гости Sauvage Fashion Weekend смогли увидеть fashion-шоу, состоящее из пятидесяти пяти луков, которые сформировали стилисты Sauvage. Образы создали и сами мэтры моды - Алексей Чжен и Лилия Рах. Именно это дефиле состоялось в сопровождении лайф-выступления казахстанской певицы Райханы Мухлис.

А также первый раз нашу страну посетил со своим выступлением британский пианист, композитор, вокалист Стивен Ридли, который одарил своим творчеством всех присутствующих на модном мероприятии. Конечно же, вся модная элита и завсегдатаи fashion-тусовки посчитали своим долгом посетить это событие, самый популярный и обсуждаемый певец страны Кайрат Нуртас тоже был замечен среди гостей. Также модные выходные посетили практически все известные казахстанские дизайнеры, показы смотрели Тамара Ламанукаева, Мирэль Марат, Ерлан Жолдасбек, Жаркын Баймаханов и любимец элиты дизайнер Сакен Жаксыбаев. Прямиком из Парижа прилетел известный телеведущий и блогер Жандарбек Сарсебаев, у которого во второй день показов был день рождения, но он решил отложить празднование из-за Sauvage Fashion Weekend. Также были замечены телеведущий Мухит Сапарбаев, фэшн-фотограф Александр Сахар, светская львица Евгения Джонсон, солисты группы Rin’Go и певица Лорен. Все с удовольствием общались, угощались игристым напитком и наслаждались праздником высокой моды. Кстати, выставка платьев Marchesa Couture вызвала также интерес публики, присутствующие фотографировались с экспонатами, мысленно примеряя на себя эту роскошь, достойную королев. Фото Газиза Сыдыкова