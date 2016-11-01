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Гороскоп с 14 по 20 ноября 2016 года Гороскоп

У Овнов эта неделя будет благоприятным периодом для решения различных проблем и перемен в своей деятельности, а у кого-то рост доходов может привести к появлению новых планов и шагов, направленных на улучшение своей жизни. 14-15-го, несмотря на полнолуние, Овны будут деятельны, смогут легко устанавливать новые связи, выделяться своими деловыми качествами среди сотрудников, а кто-то в эти дни сможет найти новую работу или принять какое-то важное решение, касающееся личной жизни. 16-18-го желательно проявить больше самостоятельности и не перепоручать кому-то то, что должны сделать сами. 19-20-го у некоторых Овнов возможны знакомства, которые могут включить механизм перемен в их жизни.

Тельцы на этой неделе будут активны в деловой сфере, смогут реализовать свои планы, а кому-то использование старых связей поможет расширить сферу деятельности, привлечь новых партнеров или без особых проблем решить какие-то важные вопросы. Но 14-15-го в связи с полнолунием лучше вести себя более осмотрительно, взвешивая каждый серьезный шаг, так как события этих дней могут повлиять на дальнейшую жизнь. А вот 16-18-го многие будут успешно взаимодействовать с партнерами, быстрее продвигаться в своих делах, а у кого-то могут состояться перспективные знакомства или улучшиться материальное положение, что позволит им со спокойной совестью тратить деньги на личные потребности. 19-20-е - благоприятные дни для небольших приобретений и разных домашних дел.

Близнецы на этой неделе будут действовать более решительно, без оглядки на авторитеты, не бояться рисковать и идти непроторенными дорогами, а некоторые даже могут ставить на карту свое положение и материальное благополучие ради обретения чего-то нового. Но 14-15-го полнолуние может отрицательно сказаться на самочувствии, а в каких-то случаях даже стать одной из причин неприятных инцидентов в делах и отношениях с окружающими. А вот 16-18-го Близнецы будут активны в деловой сфере, и хотя они могут быть излишне эмоциональны и какие-то события воспринимать неадекватно, тем не менее эти дни для них будут хорошим временем для поездок, новых знакомств и решения разных деловых и финансовых вопросов. 19-20-е будут благоприятны для дел, не требующих согласованных действий с окружающими.

Раки на этой неделе станут более популярными в своем окружении, смогут удачно использовать встречи и новую информацию, успешно участвовать в разных коллективных делах, а у кого-то возможны романтические знакомства. Но 14-15-го в связи с полнолунием может наблюдаться временное ухудшение самочувствия, вспышки раздражительности, а у кого-то могут появиться мелкие проблемные моменты в текущих делах. 16-18-го у некоторых возможны улучшения в финансовой сфере за счет увеличения доходов в бизнесе, возврата долгов или каких-то иных факторов, положительно влияющих на материальное положение. 19-20-е будут хорошим временем для поездок, встреч и различных приобретений.

Львы на этой неделе благодаря личной активности и целенаправленным действиям смогут успешно осуществить свои планы, избавиться от ненадежных партнеров, а кто-то сможет выйти на контакт с нужными людьми и получить необходимую помощь. Но 14-15-го в связи полнолунием лучше не начинать новых дел, быть осторожнее в поездках и стараться не выяснять отношений с окружающими, особенно с вышестоящими людьми. 16-18-го некоторые могут получить заманчивое деловое предложение, выполнить какое-то ранее отложенное дело, однако в финансовой сфере ситуация будет неустойчивой, поэтому пока лучше воздержаться от крупных приобретений. 19-20-е будут благоприятны для любых спокойных видов деятельности.

Девы на этой неделе будут активны, но не всегда упорны в достижении своих целей, и хотя они будут охотно браться за несколько дел сразу, но при первых трудностях отвлекаться на что-то другое, более интересное, и оставлять их незавершенными. 14-15-го желательно вести себя более осторожно в поездках и в финансовой сфере, так как в связи с полнолунием возможны всякие неприятные моменты. 16-18-го происходящие события будут положительно влиять на развитие дел, создавая условия для начала разных перемен в своей деятельности, а у кого-то возможны удачные поездки, встречи, коммерческие предприятия, крупные капиталовложения в недвижимость. 19-20-го избавление от ненужных вещей будет положительно влиять на дальнейшие события жизни.

У Весов эта неделя будет благоприятным периодом, когда они смогут успешно действовать в деловой сфере, активно проявлять свои таланты и организаторские способности и строить планы на будущее, которые будут восприниматься как начало перемен в их жизни. Однако 14-15-го в связи с полнолунием желательно вести себя более осмотрительно, так как совершенные в эти дни ошибки могут дорого обойтись. А вот 16-18-е будут благоприятным временем для поездок, встреч с партнерами, спонсорами и людьми, с которыми хотелось бы сотрудничать. Кроме того, финансовая сфера особых забот доставлять не будет, поэтому Весы смогут более свободно распоряжаться имеющимися средствами. 19-20-го особых событий не ожидается, поэтому можно будет спокойно заниматься намеченными делами.

Скорпионы на этой неделе будут достаточно удачливыми в своей деятельности, смогут улучшить свое положение в финансовой сфере и карьере. Кроме того, внешние обстоятельства будут помогать им изменить жизнь к лучшему, что может выражаться в своевременной информации, помощи друзей и неожиданных денежных поступлениях. Однако 14-15-го в связи с полнолунием нежелательно начинать новые дела и затевать какие-либо перемены в своей жизни. А вот 16-18-е будут хорошим временем для установления новых связей, дальних поездок, различных капиталовложений, а кто-то сможет использовать удачное стечение обстоятельств для улучшения своих жизненных позиций. 19-20-го мир будет открыт вашим желаниям, поэтому можно не экономить на их осуществлении.

У большинства Стрельцов предстоящая неделя будет относительно спокойным периодом, благоприятным для решения разных деловых проблем, однако с началом новых дел им пока лучше не торопиться, поскольку повышенная деловая активность может отнимать слишком много сил и отрицательно влиять на самочувствие. 14-15-го в связи с полнолунием лучше не принимать ответственных решений, быть более осторожными в поездках и денежных делах, самим не создавать конфликтных ситуаций и не вмешиваться со своими советами в чужие дела. 16-18-е будут хорошим временем для деловых встреч, решения разных деловых и личных вопросов, а у кого-то возможны удачные поездки и новые знакомства. 19-20-е будут благоприятны для небольших приобретений и дружеских встреч.

У Козерогов на этой неделе энергопотенциал будет достаточно высоким, что поможет им быстрее продвигаться в делах и осуществлять свои планы. Поэтому им надо использовать это благоприятное время, чтобы выжать максимум возможного из предоставленных судьбой шансов. 14-15-го в связи с полнолунием у некоторых может ухудшиться самочувствие, у кого-то появится больше мелких проблем в делах, а у кого-то, наоборот, эти дни могут быть связаны с какими-то важными событиями в сфере бизнеса, карьеры или обстоятельствами, что-то определяющими в их жизни. 16-18-е будут благоприятным временем для реализации различных планов, так как здесь могут появиться новые идеи и новые пути для осуществления задуманного. 19-20-е хорошие дни для разных домашних дел, поездок, контактов с друзьями и родственниками.

У Водолеев эта неделя будет достаточно благоприятным периодом, когда выгодное деловое партнерство может способствовать росту их материального благосостояния, продвижению в карьере и другим положительным изменениям в их жизни. Однако 14-15-го в связи с полнолунием желательно вести себя более осторожно, так как оно может стать катализатором разного рода неприятностей, влияющих на дальнейшую жизнь. А вот 16-18-е будут гармоничным периодом, благоприятным для поездок, деловых и личных встреч, а у кого-то возможны приятные дорожные знакомства, которые способны вылиться в нечто более важное, и удачи в денежных делах. 19-20-е будут хорошим временем для разных приобретений и неформального общения.

У Рыб эта неделя будет благоприятным периодом, когда у них может появиться возможность в чем-то рискнуть и тем самым значительно улучшить свои дела, а кто-то сможет заручиться поддержкой руководства, влиятельных лиц или получить документальное подтверждение своих прав и полномочий. Однако 14-15-го в связи с полнолунием эмоциональная сфера будет неустойчивой, из-за чего могут чаще возникать трения с окружающими. А вот 16-18-го можно начинать новые дела, отправляться в дальние поездки, менять место работы и жительства, а у кого-то возможны какие-то положительные изменения в деловой сфере, новые знакомства и приятные события в личной жизни. 19-20-го некоторые Рыбы могут развить бурную деятельность и сделать много полезного для дома и семьи.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

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Просмотрено: 94 раз Просмотров: 94 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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