ПРИВИВКА ОТ МЕДСТРАХОВАНИЯ
Подробнее >>>
ПЕРВОЕ ЗОЛОТО ПО ГОЛЛАНДСКОЙ СИСТЕМЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Гороскоп с 21 по 27 ноября 2016 года Гороскоп

У Овнов эта неделя будет гармоничным периодом, благоприятным для интеллектуальной деятельности, зарубежных поездок, расширения деловых связей, а у кого-то это время будет связано с какими-то важными событиями в сфере личной жизни. 21-23-е будут хорошим временем для деловых встреч, поездок, решения разных финансовых вопросов, а кто-то сможет воспользоваться информацией или обстоятельствами для роста своих доходов. 24-25-го некоторые смогут найти новую работу, подняться еще на одну ступень по карьерной лестнице, познакомиться с влиятельным человеком, воплотить в жизнь какие-то личные планы, а у кого-то в семье возможны какие-то приятные события. 26-27-го многие Овны будут активны и удачливы в своих делах.

Тельцы на этой неделе могут решить финансовые проблемы, сделать крупные приобретения, улучшить свой быт, найти новую работу и приступить к осуществлению наиболее важных планов. 21-23-го возрастет деловая активность, обострится финансовое чутье, у некоторых вероятен взлет вдохновения, появление людей, готовых инвестировать деньги в реализацию их планов, а на кого-то могут неожиданно свалиться дела и ответственность, сопряженные с большими деньгами. 24-25-е будут хорошим временем для поездок, деловых встреч, для начала новых дел, а в жизни некоторых Тельцов может появиться много нового и интересного, позволяющего компенсировать прошлые неудачи. 26-27-го у некоторых при встрече в кругу друзей могут состояться весьма полезные знакомства.

У Близнецов на этой неделе появится больше возможностей для успешной деятельности, многие смогут на лету схватывать новые идеи, а у кого-то возрастут финансовые поступления, и в окружении могут появиться люди, которые помогут им быстрее реализовать планы. 21-23-го можно будет успешно проявить деловые и личностные качества для достижения своих целей, сделать выгодное капиталовложение, а у кого-то случайное знакомство со временем может перерасти в прочные дружеские отношения. 24-25-го приложенные усилия быстро окупятся, финансовые затраты компенсируются, а у кого-то может появиться новое романтическое увлечение, и его жизнь заиграет новыми красками. 26-27-го лучше избегать всяких авантюр, к которым могут подстрекать друзья-приятели.

У Раков эта неделя будет благоприятным периодом, когда они будут активно участвовать в разных мероприятиях, стремиться к началу новых дел, а молодые Раки будут очень активны в сфере партнерских отношений и в стремлении как-то проявить себя. 21-23-го можно будет успешно решить спорные вопросы, весьма продуктивно использовать прошлый опыт в текущих делах, установить взаимовыгодные деловые отношения, а у кого-то могут решиться финансовые проблемы, тянущиеся из прошлого. 24-25-го Раки будут активно стремиться к достижению поставленных целей, а у кого-то возрастет интерес к развлечениям, новым знакомствам и делам, в которых можно сыграть роль лидера. 26-27-го желание сделать что-то приятное для себя и своих близких будет побудительным фактором в делах этих дней.

Львы на этой неделе смогут действовать более успешно, получать важную информацию, партнеры будут активнее привлекать их к своим делам и замыслам, а диапазон их деятельности станет гораздо шире, что поможет им реализовать планы в разных сферах жизни. 21-23-е будут благоприятны для начала новых дел, важных деловых встреч, разных финансовых операций, а кого-то могут повысить в должности или предложить новую работу. 24-25-го будут интересны повышением общительности, появлением новых связей, информации и смелостью экспериментов, поэтому здесь можно менять поле деятельности, компаньонов и затевать разные преобразования в своей жизни. 26-27-е будут благоприятны для любых дел, поездок и отдыха.

У Дев на этой неделе энергопотенциал будет достаточно высоким, что поможет им успешно завершить текущие дела и приступить к новым, а у кого-то это будет период удач в творческой работе и в партнерских отношениях. 21-23-е будут благоприятны для поездок, любых социально значимых дел, а у кого-то вероятно появление каких-то заманчивых перспектив в работе, новых связей и интересных предложений. 24-25-го Девы будут активны в сфере партнерских отношений, а кому-то происходящие события помогут повысить престиж, помочь в решении личных проблем, в принятии важного решения или создать условия для каких-то реорганизаций в своей жизни. На 26-27-е можно планировать крупные приобретения и разные семейные мероприятия.

Весы на этой неделе почувствуют энергетический подъем, в их окружении могут появиться новые люди, у кого-то произойти улучшения в финансовом положении, а молодые представители этого знака начнут больше времени уделять дружеским и романтическим встречам. 21-23-е будут благоприятным временем для начала осуществления больших дел и проектов и привлечения к ним новых людей, восстановления старых связей, разной коммерческой деятельности и оформления кредитов. 24-25-го возрастет вероятность неожиданных встреч, знакомств, удач в работе, а у кого-то может появиться возможность для продвижения по карьерной лестнице. 26-27-е будут способствовать решению семейных вопросов, поездкам и осуществлению личных планов.

У Скорпионов на этой неделе возможны необычные знакомства, у кого-то могут решиться вопросы, связанные с переездом, или найдется применение старым планам и идеям, а кто-то будет удачлив в денежных делах или сможет использовать возросшее влияние в достижении личных целей. 21-23-го у некоторых могут решиться вопросы, касающиеся заграничной поездки, получения новых знаний или оформления каких-то важных документов, а к кому-то жизнь будет по-особенному щедра и поможет им осуществить то, о чем они долго мечтали. 24-25-е могут быть связаны с активностью в сфере партнерских отношений, поэтому возрастет количество встреч, знакомств, романтических приключений и других приятных моментов в этой сфере жизни. 26-27-го у некоторых Скорпионов возможны какие-то события судьбоносного характера.

У Стрельцов на этой неделе возрастет энергопотенциал, что положительно скажется на их активности в деловой сфере, кто-то может получить интересное деловое предложение, какие-то давно причитающиеся ему деньги, а у кого-то возможны романтические знакомства с перспективой устройства личной жизни. 21-23-е будут хорошим временем для начала новых дел, подписания соглашений, способствующих развитию бизнеса и укреплению позиций в карьере, а также для разных приобретений и решения финансовых вопросов. 24-25-го удача будет сопутствовать Стрельцам в дальних поездках, публичных выступлениях, в делах, касающихся недвижимости, а у кого-то могут состояться перспективные знакомства или события, помогающие преодолеть какие-то препятствия в делах. 26-27-го у некоторых могут возрасти расходы на отдых и развлечения.

У Козерогов эта неделя будет благоприятным периодом, когда у них возможны позитивные перемены в личной жизни, а умение использовать свой шарм и обаяние поможет им легче добиваться намеченных целей и использовать новые связи в своем продвижении. 21-23-го многое в делах будет получаться без особых усилий, а у кого-то эти дни будут связаны с удачными встречами, знакомствами и целенаправленными действиями, конечным результатом которых могут быть получение желаемой должности, повышение зарплаты или осуществление каких-то личных планов. 24-25-е будут благоприятны для дальних поездок, завершения и начала различных дел, а у кого-то возможны успехи в творческой деятельности. 26-27-го некоторые Козероги могут получить от жизни какой-то приятный подарок.

Водолеи на этой неделе будут чувствовать прилив сил, смогут более удачно проводить важные встречи, вести коммерческие дела, а у кого-то могут состояться романтические знакомства, и эти отношения будут доминировать над всем остальным. 21-23-е будут хорошим временем для начала новых дел, разных встреч и поездок, для больших капиталовложений, а повышенная работоспособность будет способствовать получению хороших результатов. 24-25-го некоторые могут получить какое-то приятное известие, привет от друзей, с которыми давно не общались, а кто-то может найти новую работу, решив какие-то проблемы, избавиться от надоевшей зависимости или с выгодой для себя оказать посреднические услуги. 26-27-го вероятны случайные встречи, приобретения и другие неожиданные события.

У Рыб эта неделя будет благоприятным периодом для различных поездок, встреч и любой активной деятельности, а у кого-то возможны перспективные знакомства, получение важной информации или какие-то иные важные события в деловой сфере жизни. 21-23-го возрастет влияние на окружающих, что можно успешно использовать для осуществления своих планов, получения прибыли в бизнесе, а также для решения спорных вопросов. 24-25-го Рыбы будут удачливы в денежных делах, поэтому это будет хорошее время для инвестиций, заключения соглашений, переговоров, в которых финансовая сторона дела будет на первом месте, а у кого-то может появиться шанс продвинуться по карьерной лестнице. На 26-27-е желательно запланировать развлечения вне домашних стен.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 24 раз Просмотров: 24 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Ноябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Ноябрь 2016 (107)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390