У Овнов эта неделя будет гармоничным периодом, благоприятным для интеллектуальной деятельности, зарубежных поездок, расширения деловых связей, а у кого-то это время будет связано с какими-то важными событиями в сфере личной жизни. 21-23-е будут хорошим временем для деловых встреч, поездок, решения разных финансовых вопросов, а кто-то сможет воспользоваться информацией или обстоятельствами для роста своих доходов. 24-25-го некоторые смогут найти новую работу, подняться еще на одну ступень по карьерной лестнице, познакомиться с влиятельным человеком, воплотить в жизнь какие-то личные планы, а у кого-то в семье возможны какие-то приятные события. 26-27-го многие Овны будут активны и удачливы в своих делах.



Тельцы на этой неделе могут решить финансовые проблемы, сделать крупные приобретения, улучшить свой быт, найти новую работу и приступить к осуществлению наиболее важных планов. 21-23-го возрастет деловая активность, обострится финансовое чутье, у некоторых вероятен взлет вдохновения, появление людей, готовых инвестировать деньги в реализацию их планов, а на кого-то могут неожиданно свалиться дела и ответственность, сопряженные с большими деньгами. 24-25-е будут хорошим временем для поездок, деловых встреч, для начала новых дел, а в жизни некоторых Тельцов может появиться много нового и интересного, позволяющего компенсировать прошлые неудачи. 26-27-го у некоторых при встрече в кругу друзей могут состояться весьма полезные знакомства.



У Близнецов на этой неделе появится больше возможностей для успешной деятельности, многие смогут на лету схватывать новые идеи, а у кого-то возрастут финансовые поступления, и в окружении могут появиться люди, которые помогут им быстрее реализовать планы. 21-23-го можно будет успешно проявить деловые и личностные качества для достижения своих целей, сделать выгодное капиталовложение, а у кого-то случайное знакомство со временем может перерасти в прочные дружеские отношения. 24-25-го приложенные усилия быстро окупятся, финансовые затраты компенсируются, а у кого-то может появиться новое романтическое увлечение, и его жизнь заиграет новыми красками. 26-27-го лучше избегать всяких авантюр, к которым могут подстрекать друзья-приятели.



У Раков эта неделя будет благоприятным периодом, когда они будут активно участвовать в разных мероприятиях, стремиться к началу новых дел, а молодые Раки будут очень активны в сфере партнерских отношений и в стремлении как-то проявить себя. 21-23-го можно будет успешно решить спорные вопросы, весьма продуктивно использовать прошлый опыт в текущих делах, установить взаимовыгодные деловые отношения, а у кого-то могут решиться финансовые проблемы, тянущиеся из прошлого. 24-25-го Раки будут активно стремиться к достижению поставленных целей, а у кого-то возрастет интерес к развлечениям, новым знакомствам и делам, в которых можно сыграть роль лидера. 26-27-го желание сделать что-то приятное для себя и своих близких будет побудительным фактором в делах этих дней.



Львы на этой неделе смогут действовать более успешно, получать важную информацию, партнеры будут активнее привлекать их к своим делам и замыслам, а диапазон их деятельности станет гораздо шире, что поможет им реализовать планы в разных сферах жизни. 21-23-е будут благоприятны для начала новых дел, важных деловых встреч, разных финансовых операций, а кого-то могут повысить в должности или предложить новую работу. 24-25-го будут интересны повышением общительности, появлением новых связей, информации и смелостью экспериментов, поэтому здесь можно менять поле деятельности, компаньонов и затевать разные преобразования в своей жизни. 26-27-е будут благоприятны для любых дел, поездок и отдыха.



У Дев на этой неделе энергопотенциал будет достаточно высоким, что поможет им успешно завершить текущие дела и приступить к новым, а у кого-то это будет период удач в творческой работе и в партнерских отношениях. 21-23-е будут благоприятны для поездок, любых социально значимых дел, а у кого-то вероятно появление каких-то заманчивых перспектив в работе, новых связей и интересных предложений. 24-25-го Девы будут активны в сфере партнерских отношений, а кому-то происходящие события помогут повысить престиж, помочь в решении личных проблем, в принятии важного решения или создать условия для каких-то реорганизаций в своей жизни. На 26-27-е можно планировать крупные приобретения и разные семейные мероприятия.



Весы на этой неделе почувствуют энергетический подъем, в их окружении могут появиться новые люди, у кого-то произойти улучшения в финансовом положении, а молодые представители этого знака начнут больше времени уделять дружеским и романтическим встречам. 21-23-е будут благоприятным временем для начала осуществления больших дел и проектов и привлечения к ним новых людей, восстановления старых связей, разной коммерческой деятельности и оформления кредитов. 24-25-го возрастет вероятность неожиданных встреч, знакомств, удач в работе, а у кого-то может появиться возможность для продвижения по карьерной лестнице. 26-27-е будут способствовать решению семейных вопросов, поездкам и осуществлению личных планов.



У Скорпионов на этой неделе возможны необычные знакомства, у кого-то могут решиться вопросы, связанные с переездом, или найдется применение старым планам и идеям, а кто-то будет удачлив в денежных делах или сможет использовать возросшее влияние в достижении личных целей. 21-23-го у некоторых могут решиться вопросы, касающиеся заграничной поездки, получения новых знаний или оформления каких-то важных документов, а к кому-то жизнь будет по-особенному щедра и поможет им осуществить то, о чем они долго мечтали. 24-25-е могут быть связаны с активностью в сфере партнерских отношений, поэтому возрастет количество встреч, знакомств, романтических приключений и других приятных моментов в этой сфере жизни. 26-27-го у некоторых Скорпионов возможны какие-то события судьбоносного характера.



У Стрельцов на этой неделе возрастет энергопотенциал, что положительно скажется на их активности в деловой сфере, кто-то может получить интересное деловое предложение, какие-то давно причитающиеся ему деньги, а у кого-то возможны романтические знакомства с перспективой устройства личной жизни. 21-23-е будут хорошим временем для начала новых дел, подписания соглашений, способствующих развитию бизнеса и укреплению позиций в карьере, а также для разных приобретений и решения финансовых вопросов. 24-25-го удача будет сопутствовать Стрельцам в дальних поездках, публичных выступлениях, в делах, касающихся недвижимости, а у кого-то могут состояться перспективные знакомства или события, помогающие преодолеть какие-то препятствия в делах. 26-27-го у некоторых могут возрасти расходы на отдых и развлечения.



У Козерогов эта неделя будет благоприятным периодом, когда у них возможны позитивные перемены в личной жизни, а умение использовать свой шарм и обаяние поможет им легче добиваться намеченных целей и использовать новые связи в своем продвижении. 21-23-го многое в делах будет получаться без особых усилий, а у кого-то эти дни будут связаны с удачными встречами, знакомствами и целенаправленными действиями, конечным результатом которых могут быть получение желаемой должности, повышение зарплаты или осуществление каких-то личных планов. 24-25-е будут благоприятны для дальних поездок, завершения и начала различных дел, а у кого-то возможны успехи в творческой деятельности. 26-27-го некоторые Козероги могут получить от жизни какой-то приятный подарок.



Водолеи на этой неделе будут чувствовать прилив сил, смогут более удачно проводить важные встречи, вести коммерческие дела, а у кого-то могут состояться романтические знакомства, и эти отношения будут доминировать над всем остальным. 21-23-е будут хорошим временем для начала новых дел, разных встреч и поездок, для больших капиталовложений, а повышенная работоспособность будет способствовать получению хороших результатов. 24-25-го некоторые могут получить какое-то приятное известие, привет от друзей, с которыми давно не общались, а кто-то может найти новую работу, решив какие-то проблемы, избавиться от надоевшей зависимости или с выгодой для себя оказать посреднические услуги. 26-27-го вероятны случайные встречи, приобретения и другие неожиданные события.



У Рыб эта неделя будет благоприятным периодом для различных поездок, встреч и любой активной деятельности, а у кого-то возможны перспективные знакомства, получение важной информации или какие-то иные важные события в деловой сфере жизни. 21-23-го возрастет влияние на окружающих, что можно успешно использовать для осуществления своих планов, получения прибыли в бизнесе, а также для решения спорных вопросов. 24-25-го Рыбы будут удачливы в денежных делах, поэтому это будет хорошее время для инвестиций, заключения соглашений, переговоров, в которых финансовая сторона дела будет на первом месте, а у кого-то может появиться шанс продвинуться по карьерной лестнице. На 26-27-е желательно запланировать развлечения вне домашних стен.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз