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Гороскоп с 28 ноября по 4 декабря 2016 года Гороскоп

Хотя Овны на этой неделе могут получить хорошую прибыль, повышение в должности, удачно провести финансовые операции и получить выгодные предложения, дающие весьма неплохие перспективы на следующий год, но в то же время у них возможны проблемные моменты в делах и задержки при осуществлении планов. Поэтому 28-29-го в связи с новолунием желательно снизить активность, так как события могут развиваться не так, как хотелось бы, а стремление управлять ситуацией может создать ненужные сложности. 30-2-го, несмотря на мелкие проблемы, могут состояться интересные встречи, сделаны удачные приобретения, а у кого-то вероятны романтические знакомства. 3-4-е будут благоприятными днями для любой деятельности, поездок и общения.

 

Тельцы на этой неделе будут весьма активны в плане общения, у некоторых могут неожиданно объявиться старые друзья, знакомые, родственники, связь с которыми была нарушена, а у кого-то могут возрасти расходы и им придется действовать более расчетливо. 28-29-го новолуние может отрицательно сказаться на самочувствии и работоспособности, в работе появиться досадные ошибки из-за невнимательности, а у кого-то вероятна конфликтная ситуация с кем-то из коллег. Хотя 30-2-го некоторые дела могут продвигаться медленнее, чем хотелось бы, тем не менее планы будут осуществляться, а у кого-то возрастет количество поездок и контактов. 3-4-го жизнь войдет в привычное русло, и можно будет успешно воплощать свои замыслы.

Близнецы на этой неделе будут вести достаточно активный образ жизни, а справляться с ним они смогут лишь при условии, если будут соразмерять свои возможности и избегать слишком больших нагрузок. Однако 28-29-го в связи с новолунием лучше не браться за решение каких-либо сложных вопросов, а отдать предпочтение завершению текущих дел, обычным деловым и личным контактам, стараясь ни с кем не спорить и ничего никому не доказывать. 30-2-го кто-то благодаря помощи со стороны сможет быстро осуществить свои планы, найти новую работу или нужного человека, а у кого-то возможны удачные приобретения и решение каких-то бытовых проблем. 3-4-е будут благоприятны для поездок, покупок и любой активной деятельности.

У Раков на этой неделе может возрасти объем работы, но снижение энергопотенциала не позволит им слишком рьяно взяться за дело. Кроме того, у некоторых возможны трудности из-за собственной неорганизованности и самонадеянности, а окружающие могут часто действовать по своему усмотрению, нарушая планы Раков. 28-29-го в связи с новолунием надо быть осторожнее в финансовой сфере, спокойнее воспринимать нереальность каких-то планов в данный момент времени, не рассказывать о себе лишнего и не давать никаких обещаний. 30-2-го возможны приятные встречи, удачные поездки, а кто-то сможет избавиться от каких-то обязанностей. 3-4-е могут подарить Ракам много положительных эмоций.

Львам на этой неделе надо внимательнее рассматривать новые предложения и игнорировать любые рискованные шаги, так как они могут потом создать ряд проблем для бизнеса, карьеры и статуса, а у кого-то может появиться необходимость отдавать долги или делать крупные выплаты. 28-29-е будут неблагоприятными днями для деловых встреч, обсуждения важных планов, так как столкновение интересов может привести к осложнению отношений, а у кого-то вероятны неудачные приобретения. 30-2-го обстановка нормализуется, и можно будет активнее действовать в делах, отправляться в дальние поездки, устанавливать новые связи и более свободно распоряжаться финансовыми средствами. 3-4-е будут хорошим временем для разных семейных мероприятий, визитов к друзьям и родственникам.

У Дев на этой неделе многое будет требовать дополнительных усилий, и даже в привычной деятельности возможен ряд мелких проблем, а так как их энергопотенциал будет невысоким, то справляться с дополнительными нагрузками они будут с трудом. 28-29-го в связи с новолунием проявленная инициатива может негативно восприниматься окружающими, попытка решить спорные вопросы мирным путем не дать результатов, а у кого-то вероятны проблемы из-за неверной информации или несогласованных действий. А вот 30-2-е будут благоприятны для коммерческой деятельности, поездок, деловых встреч, а у кого-то возможны случайные встречи и приятные новости. 3-4-е будут удачным временем для разных приобретений для дома и семьи.

У Весов на этой неделе может появиться больше проблем в текущих делах, когда незначительная ошибка способна вызвать много неприятных последствий, а у кого-то может появиться склонность легкомысленно тратить деньги. Если 28-29-го хотите избежать неприятных сюрпризов, то лучше не затевать каких-либо экспериментов в своей жизни, быть более внимательными в поездках, чтобы не было забытых вещей, и не спешить с большими приобретениями. А вот 30-2-е будут благоприятны для различных встреч, коммерческих операций, посреднической деятельности, публичных выступлений, а у кого-то возможны какие-то важные события в сфере личной жизни. 4-5-го удача будет часто сопутствовать делам и начинаниям Весов.

Скорпионам на этой неделе, несмотря на высокий энергопотенциал, не стоит проявлять слишком большую активность в делах, а более экономно расходовать силы, отдавая предпочтение спокойным видам деятельности, отдыху и общению с друзьями. 28-29-го в связи с новолунием нежелательно начало новых дел, выяснение отношений, особенно с вышестоящими людьми, а крупные приобретения лучше отложить на выходные дни. Кроме того, здесь не стоит ждать вознаграждения за свои труды, так как его можно будет получить немного позже. 30-2-го обстановка станет более спокойной, и можно будет без особых проблем заниматься текущими делами, встречаться с партнерами, решать различные деловые и личные вопросы. 3-4-е будут хорошим временем для разных приобретений, поездок и дружеских контактов.

У Стрельцов эта неделя будет достаточно результативным периодом, когда им удастся быстро осуществить какие-то планы, решить финансовые затруднения, мешающие выполнению некоторых дел, а кому-то на пользу пойдет проявленная активность. Хотя 28-29-го в связи с новолунием эмоциональное состояние будет неустойчивым, что может стать причиной более частых споров с окружающими, это не особо отразится на деловом настрое Стрельцов и получении результатов. 30-2-е будут благоприятны для различных начинаний, поскольку собственная активность будет залогом преодоления возникающих трудностей, сдерживающих факторов и неверия со стороны окружающих в успех дела. 3-4-го можно заняться покупками не первой необходимости - нарядами, украшениями, подарками для своих близких.

Козерогам на этой неделе надо вести себя более осмотрительно, так как у них могут возникать сложности в работе, а у кого-то происходящие события способны поколебать их уверенность и стать причиной переживаний и понижения самооценки. Особенно это касается 28-29-го, когда в связи с новолунием может появиться больше трудностей и препятствий в делах, а ненадежные люди могут создать сложности в финансовой сфере, в выполнении каких-то обязательств или стать причиной пустой траты времени и сил. 30-2-го ситуация изменится к лучшему, и Козероги смогут более успешно вести дела, а у кого-то появится возможность блеснуть какими-то талантами, выполнить давно данное обещание и помириться с кем-то из окружающих. 3-4-е у большинства будут спокойными днями без каких-либо особых событий.

Хотя Водолеи на этой неделе будут весьма активными и удачливыми, у них есть риск просчитаться и обмануться в своих ожиданиях, поэтому им обязательно надо это учитывать, особенно когда возникает что-то соблазняющее получением быстрого результата. Поэтому 28-29-го в связи с новолунием лучше воздержаться от крупных капиталовложений, дальних поездок и не позволять втягивать себя в какую-либо конфликтную ситуацию. 30-2-е будут благоприятны для деловых встреч, у кого-то вероятно осуществление планов, получение деловых предложений, а кто-то сможет урегулировать спорные моменты с партнерами, вернуть долги или получить подтверждение правильности своих умозаключений. 3-4-е будут благоприятны для больших домашних дел и приобретений для дома.

Рыбам на этой неделе строить новые планы желательно с учетом жизненных реалий и личных обстоятельств, а не брать на себя повышенных обязательств, поскольку если они выполнят хотя бы половину задуманных дел - уже будет хорошо и вполне достаточно. Но 28-29-го в связи с новолунием станет труднее удерживать все происходящее под контролем, что может вызывать раздражение, а у кого-то возможны проблемные моменты в поездках и в делах из-за собственной неорганизованности или забывчивости. 30-2-го обстановка станет спокойнее, и дела пойдут успешнее, а сами Рыбы могут получить какую-то нужную информацию, деловое предложение или какой-то знак внимания от знакомого человека. 3-4-го у некоторых Рыб дома не исключается какое-то важное и приятное для них событие.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

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Просмотрено: 61 раз Просмотров: 61 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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