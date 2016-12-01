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Гороскоп с 5 по 11 декабря 2016 года. Гороскоп

У Овнов эта неделя может оказаться важным периодом в плане улучшения финансового положения. А так как у них возрастут волевые качества и авторитет, то окружающие будут чаще попадать под их влияние и Овнам будет легче добиваться от них необходимых действий. 5-7-го могут состояться важные встречи, у кого-то решиться вопросы, касающиеся перехода на другую работу, финансирования будущих дел или каких-то приобретений, а кто-то сможет решить жилищные проблемы. 8-9-е будут благоприятны для проявления инициативы в деловой сфере, для дальних поездок, участия в разных общественных мероприятиях, а у кого-то появится возможность завершить какой-то долгострой. 10-11-го можно заниматься семейными и личными покупками без опасений остаться на мели.

У Тельцов эта неделя будет благоприятным периодом, когда высокая деловая активность будет способствовать продуктивному сотрудничеству и успехам в делах, что поможет им в создании надежного фундамента на следующий год. 5-7-е будут хорошим временем для различных экспериментов в жизни: начиная с деловых и личных отношений и заканчивая бизнесом и карьерой, а кому-то удачное стечение обстоятельств поможет избавиться от каких-то проблем. 8-9-го главной задачей будет закрепить успех, договориться с партнерами, вернуть долги, хотя бы частично что-то поменять в методах работы, а у кого-то может появиться возможность публично продемонстрировать свои таланты. 10-11-го у одних Тельцов будет наблюдаться деловая активность, а у других стремление к праздному времяпрепровождению

Близнецы на этой неделе будут стремиться реализовать свои знания и опыт в разных сферах жизни, при этом многие их них будут настроены на обновление, из-за чего некоторые прошлые дела и обещания могут быть оставлены ими на потом, а какие-то и вовсе забыты. 5-7-го в делах желательно больше ориентироваться на складывающиеся обстоятельства, чем на жесткий план, поскольку это поможет сэкономить время, силы, а иногда и уберечь от ненужных финансовых затрат. 8-9-е будут хорошим временем для различных начинаний, а у кого-то опытные партнеры могут повлиять на их жизнь, открыв перед ними новые возможности и перспективы, значение которых они смогут оценить позже. 10-11-е будут благоприятны для активности в домашней сфере жизни.

Раки на этой неделе будут вынуждены много трудиться, выполнять обязанности и взятые на себя обязательства, а у кого-то в профессиональной сфере могут наметиться серьезные преобразования, такие как смена руководства, направления деятельности или переезд. 5-7-го у некоторых затеянные ими дела могут получить дополнительный импульс к развитию, а у кого-то эти дни могут быть связаны c получением новой должности или какими-то иными запоминающимися событиями. 8-9-го активная деятельность окружающих будет стимулировать деловой настрой Раков, а их удачливость будет зависеть от собственной предприимчивости, инициативности и умения в нужный момент пойти на компромисс. 10-11-е будут хорошим временем для различных приобретений, коротких поездок и любых дел личного характера.

Львы на этой неделе смогут в полной мере проявить себя как лидер, хороший и ответственный организатор, а у кого-то возможны судьбоносные встречи, которые могут увеличить сферу их интересов и профессиональных возможностей. 5-7-го складывающиеся обстоятельства будут способствовать удачным поездкам, успехам в делах и начинаниях, появлению новых планов и идей и решению вопросов, касающихся деловых и личных отношений и крупных приобретений. 8-9-го, предприняв ряд успешных действий, можно создать серьезный задел на будущее, который через полгода может дать хорошие плоды в плане роста карьеры и материального достатка. 10-11-е будут благоприятны для любых дел, семейных мероприятий и покупок для дома и семьи.

Хотя у Дев на этой неделе энергопотенциал будет невысоким и они будут быстро уставать от чрезмерной активности, тем не менее они смогут выполнить большое количество дел, решить нужные вопросы, исправить какие-то прошлые ошибки и удачно использовать свои связи и помощь окружающих, чтобы облегчить себе жизнь. 5-7-го придется прикладывать больше усилий для получения нужного результата, иногда корректировать планы, контактировать с большим количеством людей, а у кого-то возможны перспективные деловые знакомства. 8-9-го хотя служебные и финансовые дела пойдут удачно благодаря вашей предприимчивости и творческому подходу к делу, однако вам сейчас необходима небольшая деловая передышка, поэтому полезными будут любые развлечения. 10-11-е у большинства Дев буду спокойными днями с привычными делами.

У Весов эта неделя может оказаться весьма динамичным и насыщенным различными событиями периодом, а кому-то удастся привлечь к своим делам новых людей и решить вопросы, которые на следующей неделе могут принести финансовую прибыль. 5-7-го могут состояться важные встречи и знакомства, которые окажут положительное влияние на дела и планы в ближайшие месяцы, а кто-то может оказаться вовлеченным партнерами в какие-то неожиданные и интересные события. 8-9-го есть вероятность воплощения в жизнь каких-то замыслов, решения вопросов, касающихся недвижимости, а также событий, способствующих продвижению по служебной лестнице. 10-11-е будут благоприятны для осуществления разных семейных планов.

У Скорпионов эта неделя может оказаться весьма позитивным периодом, и хотя им придется больше работать, их усилия будут вполне оправданными и принесут ощутимую пользу делу. Однако в некоторых случаях ситуация может развиваться стремительно и не совсем так, как задумывали Скорпионы. 5-7-го у некоторых возможен успех и начало нового этапа в профессиональной деятельности, а у кого-то вероятны престижные знакомства и участие в каких-то общественных мероприятиях. Но 8-9-го надо быть осторожнее в поездках и отношениях с окружающими, а кому-то придется с чем-то расстаться и все начинать заново, что может вселить в них некие сомнения и неуверенность в своих силах. 10-11-е будут благоприятны для любых обновлений в домашней обстановке.

У Стрельцов эта неделя будет весьма благоприятным и успешным периодом, когда они могут возглавить какую-то коллективную работу или проявить себя в весьма важном деле, что положительно отразиться на их репутации и социальном статусе. 5-7-го можно будет решить какие-то финансовые вопросы и о чем-то договориться с партнерами, однако в каких-то вопросах придется пойти на компромисс, а где-то просто немного подождать с выполнением намеченного. 8-9-е будут хорошим временем для любой активной деятельности, решения деловых проблем, разных коммерческих операций, а кто-то может сделать нужное приобретение или привлечь к своим делам кого-то из старых знакомых. 10-11-е будут благоприятны для избавления от ненужных вещей и наведения порядка в доме.

Хотя у Козерогов эта неделя будет позитивным периодом, однако на большие успехи им рассчитывать не стоит, поскольку им в той или иной степени придется подводить некоторые итоги, находиться в более жестких рамках и зависеть от происходящих событий и своего окружения. Наиболее удачными будут 5-7-е, когда в делах будет меньше разных проблем, а у кого-то могут решиться финансовые вопросы и они смогут что-то реализовать в том виде, в котором это задумали. Но 8-9-го могут появиться мелкие проблемы в намеченных делах, а для получения желаемых результатов придется быть более гибкими и лояльными и сдерживать свои порывы действовать слишком открыто и прямолинейно. 10-11-го могут проясниться вопросы, касающиеся выполнения каких-то домашних дел.

У Водолеев эта неделя будет благоприятной для решения вопросов, связанных с работой, карьерой, деловым сотрудничеством, а также для разных поездок и заключения соглашений, касающихся расширения бизнеса. 5-7-го вероятны приятные новости, встречи, поездки, удачное стечение обстоятельств, помогающее решению разных проблем, а у кого-то это будет период принятия важных решений, касающихся крупных приобретений или каких-то изменений в устоях жизни. 8-9-го некоторым придется оказывать помощь и брать на себя ответственность на тех, кто рядом, а кто-то будет просто активен в деловой сфере и может сделать много полезного и нужного. 10-11-е у большинства Водолеев будут спокойными днями без каких-либо особых проблем.

У Рыб на этой неделе могут появиться интересные перспективы и возможность более выгодно реализовать свой профессиональный опыт, а кто-то может получить финансовую поддержку и возможность привлечь спонсоров к своим творческим проектам. 5-7-го, развив бурную деятельность, можно успешно решить служебные, материальные и жилищные вопросы, а кто-то может проявить инициативу там, где раньше не решался это сделать, и как-то по-новому проявить себя. Но 8-9-го лучше не делать крупных приобретений и не вовлекаться в сомнительные дела, а в остальном особых проблем не ожидается, поэтому в обычных делах возможны удачные моменты и получение прибыли. А вот 10-11-е будут хорошим временем для разных приобретений и больших домашних дел.

 

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз.

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Просмотрено: 44 раз Просмотров: 44 опубликовал: Verstka 2 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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