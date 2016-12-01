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Гороскоп с 12 по 18 декабря 2016 года Гороскоп

У ОВНОВ на этой неделе встречи, контакты и другие события могут способствовать началу перемен в их жизни. Кроме того, сами Овны, чувствуя прилив сил, будут активно стремиться к проявлению своих способностей и прикладывать больше усилий для достижения своих целей. 12-14-е будут хорошим временем для поездок, новых знакомств, завершения различных дел, а у кого-то вероятны приятные моменты в сфере партнерских отношений и улучшения в финансовой сфере. 15-17-го основные события могут быть связаны с ближайшим окружением, и не исключено, что кто-то может случайно встретить бывших сотрудников или людей, с которыми у них в прошлом были общие дела. 18-19-го у большинства Овнов основной зоной внимания будут домашние заботы.

У ТЕЛЬЦОВ эта неделя может оказаться весьма успешной в плане профессиональной деятельности, когда у них могут состояться важные деловые знакомства, появиться возможности для дополнительного заработка, а кто-то может сделать крупное приобретение. 12-14-го у кого-то могут объявиться старые партнеры с новыми деловыми предложениями, кто-то будет занят оформлением каких-то документов, но у большинства Тельцов это будут дни с обычными делами и заботами. 15-16-е будут благоприятны для решения финансовых вопросов, принятия важных решений относительно собственного будущего, а у кого-то это будет время исполнения каких-то желаний. 18-19-го удачными будут короткие поездки, личные и семейные покупки.

У БЛИЗНЕЦОВ эта неделя будет благоприятным периодом, когда они смогут решить какие-то проблемы делового или личного характера, приступить к осуществлению больших планов, а у кого-то, наоборот, появится масса каких-то отвлекающих моментов, новых интересов и посторонних дел. 12-14-го у некоторых может состояться знакомство или наладиться сотрудничество с нужными людьми, у кого-то эти дни будут весьма результативными в плане коммерческой деятельности, а кто-то может найти новую работу или ввиду каких-то обстоятельств продвинуться в карьере на прежнем месте. 15-16-е будут благоприятны для любой деятельности, связанной с поездками и распространением информации. 17-18-е будут хорошим временем для любых семейных мероприятий.

У РАКОВ эта неделя будет благоприятным периодом, когда у них возможны какие-то положительные изменения в делах, кто-то может получить приятное известие от родственников, а у кого-то этот период будет связан с успешной коммерческой деятельностью, поездками и новыми знакомствами. Но 12-14-го Ракам лучше не демонстрировать свою инициативу, а больше действовать менее заметными методами, так как это может дать больше преимуществ и уберечь от ненужных проблем в отношениях с окружающими. 15-16-го у некоторых возможен значительный прогресс в достижении каких-то целей и обретении новых перспектив в жизни, а кто-то быстро решит нужные вопросы, воспользовавшись знакомством с влиятельным человеком. 17-18-е будут благоприятны для поездок, покупок и контактов с друзьями.

ЛЬВЫ на этой неделе будут ощущать энергетический и творческий подъем, активизируют свою деятельность, что будет благоприятствовать прогрессу в делах, развитию отношений, поездкам и дружеским встречам. 12-14-го некоторым удастся освободиться от довлеющих обстоятельств и получить свободу в действиях, удачно решить материальные вопросы или уладить партнерские и родственные отношения, а у кого-то могут появиться перспективы карьерного роста. 15-16-го полученная информация может привлечь внимание к чему-то, не вызывающему ранее особого интереса, помочь в решении деловых и личных проблем, а у кого-то возможны дальние поездки и деловые знакомства. 17-18-го у большинства Львов никаких значимых событий не ожидается.

У ДЕВ эта неделя будет благоприятным периодом, когда происходящие события могут положительно влиять на их будущее, на восприятие окружающего мира, а у кого-то может появиться возможность для улучшения своего материального положения. 12-14-го вероятны события, связанные с материальной стороной жизни, когда кому-то могут повысить зарплату, выдать премию, а кто-то может сделать удачное капиталовложение или просто избавиться от денежных проблем. 15-16-го у некоторых Дев могут появиться некие позитивные тенденции, говорящие о приближении перемен в жизни, поэтому здесь надо быть внимательными к поступающей информации и происходящему вокруг, чтобы вовремя корректировать свои действия. 17-18-е будут благоприятны как для деловой активности, так и для отдыха и развлечений.

ВЕСЫ на этой неделе смогут более эффективно применить свои таланты, воспользоваться появившимися возможностями для осуществления планов, а у кого-то дальняя поездка окажется не только полезной для дела, но и позволит получить много новых впечатлений. 12-14-го Весы будут более активны в сфере партнерских отношений, стремясь занять в них лидирующее положение, а у кого-то ожидается много коротких поездок, контактов с деловыми партнерами и умственной работы. 15-16-е будут благоприятны для малоприятных и нудных дел, поскольку справиться с ними можно будет довольно быстро. Однако в эти дни не стоит оспаривать чужой авторитет и халатно относиться к своим обязанностям. 17-18-е будут хорошим временем для осуществления любых личных планов.

У СКОРПИОНОВ эта неделя будет спокойным периодом, когда они будут ориентированы на завершение различных дел, улаживание отношений с партнерами, а кто-то, взвесив свои возможности, может решиться на крупное приобретение. 12-14-го некоторые могут получить признание своих заслуг, у кого-то может состояться знакомство, которое потом сыграет положительную роль в каких-то событиях, а кто-то будет достаточно активен в достижении своих целей. 15-16-е будут хорошим временем для решения различных финансовых вопросов, кому-то может стать вдруг доступной вся необходимая информация, а у кого-то помощь окружающих может стать важной составляющей в успехе какого-то дела. На 17-18-е не планируйте много дел, поскольку успеть все сделать вряд ли удастся.

У СТРЕЛЬЦОВ эта неделя будет достаточно спокойным и гармоничеым периодом, благоприятным для любой деятельности, поездок, встреч, переговоров, а у кого-то могут состояться важные деловые знакомства. 12-14-го у некоторых могут проясниться вопросы, связанные с реализацией каких-то планов, кому-то будет оказано содействие в каком-то деле, а кто-то может принять важное решение, касающееся деловой сферы жизни. 15-16-го некоторые могут получить интересное предложение, выполнить какое-то обещание, а у кого-то вероятны новые знакомства, получение приятных новостей или какой-то иной вариант развития событий, позволяющий почувствовать, что удача на их стороне. 17-18-го в домашних делах инициативу лучше взять в свои руки, а не ждать, когда ее проявят близкие люди.

У КОЗЕРОГОВ на этой неделе может возрасти количество поездок, деловых и личных знакомств, каких-то мелких и необязательных дел. Кроме того, многие Козероги станут более активными, инициативными и более контактными в плане общения. 12-14-го некоторые могут развить бурную деятельность и получить хорошие результаты, воспользовавшись удачными ситуациями, помощью окружающих или какой-то конфиденциальной информацией. 15-16-е будут хорошим временем для поездок, деловых встреч и важных переговоров, а у кого-то наконец-то могут оценить их вклад в общее дело или решиться какие-то вопросы, касающиеся совместной деятельности. 17-18-е у большинства Козерогов в основном будут посвящены домашним делам.

У ВОДОЛЕЕВ на этой неделе ожидается много разных домашних и служебных дел, когда одни начнут активно благоустраивать квартиру, другие писать и готовить отчеты, заканчивать работу на каких-то производственных объектах. В общем, это будет хорошее время для людей поступка и действия. 12-14-е будут хорошим временем для различных контактов, поездок, решения деловых и личных вопросов, а у кого-то может появиться возможность для осуществления каких-то личных планов. 15-16-го вероятны новые знакомства, ощутимое продвижение в некоторых делах, а у кого-то возможны удачные коммерческие предприятия, предполагающие быстрый оборот денег. 17-18-го обстоятельства будут способствовать быстрому выполнению намеченного.

У РЫБ эта неделя будет благоприятна для решения наиболее важных вопросов как в деловой сфере, так и в личной жизни, а у кого-то может в полной мере проявиться их коммерческий талант, принеся хорошую прибыль. 12-14-го могут быть решены какие-то вопросы, сдерживающие начало выполнения каких-то дел, у кого-то появиться возможность в начале следующего года сменить место работы, а кто-то будет просто деятелен, инициативен и удачлив в своих делах. 15-16-е будут благоприятны для разных финансовых операций, коротких поездок, активного участия в общественной жизни, а у кого-то эти дни могут быть связаны с важными переменами в личной жизни. 17-18-го в покупках лучше ориентироваться только на практичные и полезные вещи.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

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Просмотрено: 14 раз Просмотров: 14 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
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