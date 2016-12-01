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Гороскоп с 19 по 25 декабря 2016 года Гороскоп

У ОВНОВ в первой половине недели могут появиться разногласия с партнерами, многие из них могут неправильно оценивать происходящее и поддаваться иллюзиям, что способно ослабить их влияние на окружающих и развитие событий. Но во второй половине недели ситуация улучшится, и Овны смогут без особых проблем заниматься намеченными делами. Поэтому 19-21-го желательно быть более осторожными в поездках, в разговорах с окружающими и стараться не принимать важных решений под влиянием эмоций. 22-23-е будут хорошим временем для поездок, деловых встреч, творческой работы, а у кого-то эти дни могут быть полосой затишья, когда ничего особенного не происходит. 24-25-е будут благоприятны для любых домашних дел, покупок, отдыха и развлечений.

ТЕЛЬЦАМ в первой половине недели не стоит идти на открытые конфликты и слишком рьяно отстаивать свои позиции, так как не всегда ими будут двигать объективность и стремление к справедливости. Но после 21 числа обстановка нормализуется и Тельцы станут более удачливыми в своих делах. 19-21-го будьте активны, но не действуйте напролом, поскольку сейчас лучше не портить отношений с окружающими, а в спорных вопросах искать компромиссные решения. 22-23-е будут хорошим временем для осуществления различных планов, новых знакомств, разных коммерческих предприятий, активного участия в общественных мероприятиях, а у кого-то возможны улучшения в материальном положении. 24-25-е у большинства Тельцов будут посвящены каким-то личным делам.

БЛИЗНЕЦЫ в первой половине недели могут чувствовать себя не очень комфортно, поскольку их положение может вдруг стать уязвимым и нестабильным. Но после 21 числа ситуация изменится, и у Близнецов начнется более счастливый период жизни. Поэтому 19-21-го многие Близнецы могут попадать под чужое влияние, конфликтовать по мелочам с окружающими и совершать необдуманные поступки с непредсказуемыми последствиями. Но 22-23-го обстановка станет более спокойной, и Близнецы смогут легче преодолевать так называемое сопротивление среды и осуществлять свои планы, а у кого-то могут появиться дополнительные источники доходов - левая работа, выплата долгов или творческих гонораров. 24-25-е будут благоприятны для разных приобретений к новогодним праздникам.

У РАКОВ неблагоприятной будет только первая половина недели, когда возможны события, которые могут выбивать их из психоэмоционального равновесия. Но после 21 числа ситуация станет более гармоничной, и у них возрастет вероятность интересных поездок и незабываемых встреч. Поэтому на 19-21-е не стоит назначать важные встречи, переговоры, планировать крупные приобретения и стараться не воспринимать критику в свой адрес как необоснованные придирки. 22-23-го Раки станут более удачливыми в своих делах, кому-то полученная информация поможет разобраться в причинах каких-то проблем, а кто-то получит хорошие результаты от делового сотрудничества или где-то весьма выгодно для себя проявит инициативу. 24-25-го многим захочется больше общения и новых впечатлений.

ЛЬВАМ в первой половине недели лучше повременить с крупными покупками, поскольку большие траты могут принести лишь разочарование и стать поводом конфликтов с партнерами, поэтому все важные дела желательно запланировать на вторую половину недели. 19-21-го не стоит ни с кем обсуждать свои планы, так как это может стать поводом для закулисных разговоров, а недоброжелатели даже могут предпринять какие-то действия, тормозящие осуществление задуманного. А вот 22-23-е будут хорошим временем, когда возрастет вероятность удач в делах, денежных поступлений, а все приложенные усилия будут способствовать получению хороших результатов. 24-25-го у некоторых Львов могут состояться какие-то важные для них поездки и знакомства.

У ДЕВ в первой половине недели возможны более частые разногласия с партнерами и мелкие проблемы в делах. Кроме того, им надо быть осторожнее в поездках, так как возрастет опасность попасть в неприятную ситуацию. Но после 21 числа жизнь войдет в привычную колею, и в деятельности Дев появится больше приятных моментов. 19-21-го возможны трения с окружающими из-за собственного упрямства, а у кого-то могут возрасти расходы или из-за изменившейся ситуации им придется что-то срочно менять в своих планах. А вот 22-23-е будут благоприятными днями для любой активной деятельности, поездок, крупных капиталовложений, а у кого-то возможны неожиданные знакомства. 24-25-е будут хорошим временем для любых хозяйственных дел.

У ВЕСОВ в первой половине недели может появиться больше мелких сложностей с выполнением намеченных дел, а у кого-то вероятны проблемы из-за неправильно оформленных документов. Но после 21 декабря обстановка станет более гармоничной и можно будет без особого напряжения заниматься намеченными делами. 19-21-го в отношениях с окружающими может появиться некоторая напряженность и здесь самым простым решением будет не реагировать на все их выходки. 22-23-го некоторым удастся закончить какие-то затянувшиеся дела, выполнить то, что по разным причинам откладывалось на потом, а у кого-то возможны удачные поездки и приятные новости, касающиеся близких людей. 24-25-е будут временем случайных встреч и удачных приобретений.

У СКОРПИОНОВ в первой половине недели возможны какие-то сложности из-за неправильных действий или желания получить все и сразу. Но после 21 числа все проблемные моменты отойдут на второй план, и у Скорпионов начнется более удачная полоса в жизни. Поэтому 19-21-го надо вести себя более осторожно, не вмешиваться со своими советами в чужие дела, быть более внимательными за рулем и стараться не вести финансовые дела с ненадежными людьми. А вот 22-23-го возможны публичные выступления, удачные контакты, положительные преобразования в каких-то делах, а у кого-то есть вероятность появления новых перспектив в профессиональной сфере и возможностей круто изменить свою жизнь. 24-25-е будут хорошим временем для осуществления личных и семейных планов.

У СТРЕЛЬЦОВ в первой половине недели возможны финансовые затруднения, разочарования и неоправдавшиеся надежды, но после 21 числа они смогут использовать свое влияние, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону и избавиться от появившихся проблем. 19-21-го старайтесь ничем особо не увлекаться и не терять связь с действительностью, так как это может привести к ошибкам, определению нереальных сроков или каким-то иным неприятным моментам. А вот 22-23-го могут решиться материальные вопросы, помогающие осуществлению планов, сложиться благоприятные условия для поездок, каких-то приобретений, а у кого-то возможны события, положительно влияющие на их будущее. 24-25-го могут появиться новые планы и интересы, которые могут внести коррективы в намеченные дела.

У КОЗЕРОГОВ в первой половине недели возможны события, не укладывающиеся в их привычную логическую схему и влияющие на их эмоциональную сферу, но после 21 декабря они воспрянут духом, их энергетика стабилизируется и у них начнется весьма удачный период. Поэтому 19-21-го не стоит распылять силы на множество дел и обещать больше, чем в состоянии выполнить. Кроме того, повышенная раздражительность и склонность к поспешным действиям может стать одной из причин разного рода проблем. А вот 22-23-го могут сами собой решиться какие-то вопросы, сдвинуться с мертвой точки некоторые дела, а у кого-то будет много деловых и личных поездок, встреч и знакомств. 24-25-го в семейных делах бразды правления лучше взять в свои руки.

ВОДОЛЕЯМ в первой половине недели надо быть сдержаннее в расходах, так как деньги могут утекать как вода сквозь пальцы. Кроме того, у некоторых могут осложниться отношения с кем-то из окружающих, а у кого-то возможны неприятности в поездках. Но после 21 числа ситуация изменится и жизнь войдет в привычное русло. 19-21-го желательно не связывать себя никакими обязательствами и тщательнее проверять информацию, на основе которой будут делаться какие-то выводы или приниматься важные решения. А вот 22-23-е будут благоприятным временем, когда деловая активность будет достаточно успешной, а у кого-то могут сложиться условия для удачных финансовых операций и начала новых дел. 24-25-го возможны удачные приобретения и приятные встречи.

РЫБАМ в первой половине недели желательно немного снизить активность, так как любая спешка может приводить к появлению ошибок, нестыковок в делах и трениям с окружающими. Но после 21 числа их активность станет более результативной, а в каких-то случаях - просто необходимой для получения желаемого. Поэтому 19-21-го лучше умерить свой напор, чтобы избежать неприятных моментов в делах и отношениях с окружающими и меньше общаться с неприятными людьми. А вот 22-23-е будут хорошим временем для коротких поездок, наведения справок на интересующую тему, для деловых и дружеских встреч, а также для решения разных организационных вопросов и финансовых операций. 24-25-е будут благоприятны для поездок, покупок и наведения порядка в доме.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

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Просмотрено: 41 раз Просмотров: 41 опубликовал: Verstka 16 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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