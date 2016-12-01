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Гороскоп с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года Гороскоп

Овнам на этой неделе желательно немного снизить активность, постараться создать вокруг себя спокойную и доброжелательную обстановку и правильно распределять обязанности на работе и дома, а не стремиться все сделать в одиночку. 26-28-го будут благоприятны для различных контактов, встреч, участия в общественных мероприятиях, у кого-то могут состояться перспективные деловые и личные знакомства, а кто-то на полученные деньги сможет сделать какое-то давно желаемое приобретение. Хотя 29-30-го есть вероятность каких-то неожиданностей, изменений в планах и более частых трений с окружающими, тем не менее эти дни принесут и много разных приятных моментов. 31-1-го возрастет количество встреч, контактов, подарков и других положительных событий.

Тельцам на этой неделе лучше не делать никаких шагов, резко меняющих их жизнь, так как это лучше сделать после Нового года, когда утихнет предновогодняя суета, жизнь войдет в привычную колею, и некоторые аспекты жизни могут предстать в несколько ином свете. 26-28-го многие будут принимать активное участие в общественной жизни, смогут сделать удачные приобретения. 29-30-го обстановка будет достаточно благоприятной для поездок, осуществления различных планов, многочисленных контактов, а у кого-то могут решиться вопросы, касающиеся места проведения новогодних праздников. 31-1-е будут благоприятны для любых домашних дел, визитов к родственникам, а у кого-то возможны какие-то запоминающиеся события в личной жизни.

У Близнецов первая половина недели сложится достаточно удачно в плане выполнения намеченных дел и отношений с партнерами. Однако во второй ее половине окружающие могут предъявлять им больше каких-то претензий и пытаться переложить на их плечи груз своих обязанностей. 26-28-го у некоторых возможны денежные поступления как официальных, так и неофициальных источников, а кому-то творческие устремления помогут установить новые связи и привлечь к себе внимание нужных людей. 29-30-е будут активными днями, когда многое надо успеть сделать, и хотя в связи с этим возрастет вероятность споров и трений с окружающими, однако Близнецам лучше избегать открытого выяснения отношений. 31-1-е будут благоприятными днями, поэтому все намеченные мероприятия пройдут весело и непринужденно.

Ракам на этой неделе желательно активизировать свою деятельность, чтобы завершить дела этого года и довести до конкретных результатов некоторые из своих замыслов, чтобы они не стали тормозом в делах следующего года. 26-28-го у некоторых может появиться шанс сменить работу в начале следующего года, сделать удачное приобретение, а у кого-то возможны перспективные знакомства, получение деловых предложений и другие события, положительно влияющие на их будущее. 29-30-го возможно возобновление каких-то прерванных отношений, решение разных мелких деловых и домашних проблем, однако следует контролировать расходы, чтобы разные покупки не опустошили кошелек. 31-1-е будут благоприятны для отдыха, развлечений и различных встреч.

Львам на этой неделе желательно не включаться в чересчур активные дела и самим не создавать лишней суеты, стараясь сделать все и сразу, тогда они смогут без пустой нервотрепки выполнить все намеченное на эти дни. 26-28-го вероятны встречи со старыми знакомыми, получение каких-то приятных новостей, у кого-то могут решиться финансовые проблемы, а кто-то может ярко проявить свои таланты и повысить свою популярность, чем и смогут воспользоваться в будущем. 29-30-го не ввязывайтесь ни в какие авантюры, будьте внимательнее за рулем и старайтесь контролировать свое поведение, чтобы оно не создавало вам ненужных неприятностей. 31-1-е будут богаты на приятные встречи, контакты и разные положительные моменты в жизни.

У Дев эта неделя будет благоприятным периодом, когда они смогут действовать достаточно успешно, наслаждаться результатами своей деятельности, и, хотя они будут вовлечены в предновогоднюю суету, их ждут радужные перспективы и благополучие. 26-28-го складывающиеся ситуации будут стимулировать к расширению связей, новым знакомствам, а у кого-то могут решиться какие-то финансовые вопросы и произойти благоприятные перемены в делах и отношениях с окружающими. 29-30-го ввиду предпраздничной суеты возможны более частые трения с окружающими из-за выполнения каких-то дел, а в остальном никаких особых проблем не предвидится. 31-1-е будут благоприятными днями, которые пройдут весело и интересно.

Весы в начале недели смогут успешно осуществить деловые планы, а потом заняться подготовкой к встрече Нового года, подумать о подарках для своих близких и выполнить массу других сопутствующих дел. 26-28-го могут решиться какие-то вопросы, помогающие быстро выполнить намеченное, а у некоторых возможны денежные поступления, дальние поездки, новые знакомства делового и личного характера и другие положительные события. Хотя 29-30-го все намеченное в той или иной степени осуществится, однако в эти дни в связи с новолунием может возрасти количество трений с окружающими и других мелких нервирующих моментов. 31-1-е будут благоприятными днями с большим количеством встреч, контактов и других приятных событий, связанных с новогодними праздниками.

У Скорпионов эта неделя будет достаточно активным периодом, благоприятным для дальних поездок, многочисленных контактов, обсуждения различных финансовых и организационных вопросов, а кто-то может получить информацию о каких-то переменах, которые произойдут в первом квартале следующего года. 26-28-е будут благоприятны для любых дел, поездок, контактов с разными людьми и организациями, а у кого-то какое-то положительное событие благоприятно отразится на настроении и отношениях с окружающими. Хотя 29-30-е в целом будут благоприятными днями, однако будьте осторожными в денежных вопросах, так как вас могут подтолкнуть на необдуманные поступки в финансовой сфере. 31-1-го возрастет количество контактов и разных радостных событий.

Стрельцы на этой неделе будут много контактировать с разными людьми, у некоторых из них могут быть востребованы их организаторские способности, а у кого-то возможны приятные для них изменения в делах и личных отношениях. 26-28-го возрастет количество различных поездок, встреч, случайных знакомств, удачных приобретений, а у кого-то могут решиться какие-то важные для него деловые вопросы, что позволит ощутить большую надежность своего положения. 29-30-е для некоторых будут временем осуществления их планов, успехов в творчестве, заключения каких-то соглашений, связанных с делами следующего года, а кто-то может получить приятное известие издалека. 31-1-е будут благоприятными днями с приятными событиями, подарками и встречами.

У Козерогов на этой неделе возможны важные события, касающиеся карьеры или профессиональных дел, компенсирующие прошлые потери. Также возрастет вероятность новых знакомств и решения финансовых вопросов, что может определить будущее некоторых Козерогов. 26-28-го не стоит сразу отказываться от того, что будет предлагать жизнь в эти дни, а стоит все тщательно обдумать, так как предлагаемое может изменить жизнь к лучшему. 29-30-е в связи с новолунием будут несколько беспокойными днями, поэтому вполне вероятны изменения в планах, случайные встречи и неожиданные обстоятельства, меняющие ход действий. Кроме того, возросшая импульсивность может стать причиной частых трений с окружающими. А вот 31-1-е будут более спокойными днями, в основном заполненными предновогодней суетой.

У Водолеев предстоящая неделя в деловом плане будет достаточно успешной и результативной, а вот здоровье им лучше поберечь, чтобы в канун Нового года оно не преподнесло неприятных сюрпризов. 26-28-го многие будут заняты разной бурной деятельностью, смогут удачно проявить свои организаторские способности, а у кого-то ситуация может сложиться так, что появившиеся новые отношения могут повлиять на их будущее. 29-30-го, несмотря на предновогоднюю суету, некоторым Водолеям удастся решить ряд каких-то важных вопросов, однако наряду с положительными моментами есть вероятность травм и краж, так что лучше не расслабляться и быть бдительными. А вот 31-1-е будут благоприятными днями с приятными встречами и неожиданными подарками.

У Рыб на этой неделе коммуникабельность будет достаточно высокой, поэтому, несмотря на мелкие сложности, им удастся выполнить все намеченное на это время. 26-28-го многие Рыбы будут очень активны и востребованы в профессиональной сфере, некоторые могут получить интересное деловое предложение, которое в следующем месяце может внести существенные изменения в их жизнь, а у кого-то возможны перспективные знакомства, которые состоятся на массовых мероприятиях. 29-30-го возможны частые поездки, различные корректировки в планах, трения с окружающими из-за задержек с выполнением каких-то дел, а кто-то, наоборот, сможет быстро осуществить задуманное. 31-1-е будут благоприятными днями, когда может произойти много интересных и порой необычных событий.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

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Просмотрено: 355 раз Просмотров: 355 опубликовал: Verstka Вчера, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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