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Гороскоп со 2 по 8 января 2017 года Гороскоп

У ОВНОВ эта неделя, несмотря на невысокий энергопотенциал, будет благоприятным периодом, когда коммуникабельность и обаяние помогут им правильно выстраивать отношения с окружающими и получать удовольствие от встреч и общения. 2-4-го Овны будут чувствовать себя достаточно комфортно, много общаться, получать и дарить подарки, а у кого-то эти праздничные дни могут быть связаны с важными переменами в личной жизни. Хотя 5-6-е у многих Овнов будут спокойными днями, однако у некоторых из них обстановка на личном фронте может стать причиной повышенной нервозности, раздражительности и обострения отношений с близкими людьми. 7-8-е будут благоприятными днями для поездок, встреч и разных необременительных дел.

У ТЕЛЬЦОВ на этой неделе возрастет количество разных приятных моментов, наконец-то могут решиться вопросы, по которым не удавалось договориться с родственниками в предыдущем месяце, а у кого-то это будет период яркого проявления творческих талантов. 2-4-е будут хорошим временем для коротких поездок, различных встреч и контактов, а кому-то будет лучше пойти на уступки близким людям, которые обойдутся совсем недорого, но будут много значить в их глазах. 5-6-е будут немного беспокойными днями, когда могут начать раздражать вынужденные контакты, появление срочных дел и другой нежелательной активности. 7-8-го жизнь войдет в привычную колею, и опять актуальными станут каждодневные заботы.

У большинства БЛИЗНЕЦОВ эта неделя в целом будет благоприятным периодом, хотя может быть много пустой суеты, неконтролируемых расходов, изменений в планах, неожиданных встреч и знакомств. 2-4-го праздничная круговерть потребует определенного здравомыслия и организованности, чтобы все везде успеть и потом не пришлось что-то делать или менять в последнюю минуту. А так как энергопотенциал Близнецов будет невысоким, то они будут быстрее уставать и раздражаться по пустякам. 5-6-е будут беспокойными днями, когда лучше не выяснять отношений с окружающими и быть более осторожными за рулем. А вот 7-8-е будут хорошим временем для поездок, покупок, дружеских визитов, а у кого-то возможны случайные знакомства.

У РАКОВ эта неделя будет благоприятным периодом, когда они будут часто общаться с друзьями и родственниками, получать много разной информации и подарков, а у кого-то возможны удачные знакомства. 2-4-го может быть много разных событий, в которых Раки будут принимать активное участие, а у кого-то это будет романтический период, связанный с изменениями в личной жизни, расширением круга общения и другими приятными моментами. 5-6-го некоторые Раки могут получить весьма ценную информацию, которая поможет им определиться в каких-то планах, а кто-то сможет блеснуть своей эрудицией и привлечь к себе чье-то внимание или просто воспользоваться случаем, чтобы кому-то напомнить о себе. 7-8-е у большинства Раков будут спокойными днями с обычными делами и заботами.

У ЛЬВОВ эта неделя будет достаточно активным периодом, поскольку новогодние праздники принесут им много разных приятных сюрпризов, встреч, знакомств, а у кого-то на жизненном горизонте могут появиться новые цели, достижению которых будет посвящена первая половина года. 2-4-е будут временем неожиданных удач, осуществления каких-то идей, а у кого-то вероятны судьбоносные встречи, знакомства, восстановление прежних связей и другие положительные моменты. Но 5-6-го возрастет опасность простудных заболеваний, мелких трений с окружающими, а у кого-то актуальными могут стать финансовая тема и поведение детей. 7-8-го обстановка нормализуется и можно будет спокойно заниматься намеченными делами.

ДЕВЫ на этой неделе будут деятельны, инициативны, пользоваться популярностью у лиц противоположного пола, однако им лучше не придерживаться намеченных планов, а позволять событиям развиваться в своем ритме. 2-4-е в основном будут заполнены делами, касающимися новогодних праздников, визитами к друзьям и родственникам, а кто-то отправится в увлекательное путешествие или просто будет наслаждаться отдыхом и приятным общением. 5-6-го у некоторых возможны приятные неожиданности, контакты с людьми из прошлого, короткие поездки, а у кого-то возможно знакомство, которое будет актуальным практически весь предстоящий год. 7-8-е у большинства Дев будут спокойными днями без каких-либо значимых событий.

У ВЕСОВ эта неделя будет достаточно спокойным и благоприятным периодом с большим количеством контактов, встреч, с возможностью примирения с теми, с кем были в ссоре, а у кого-то новогодние праздники будут неким переломным моментом, после которых у них начнется новый этап в жизни. 2-4-е будут спокойными днями с приятными встречами, контактами и короткими поездками. Но 5-6-го лучше немного умерить свою активность, так как повышенная суета может начать раздражать окружающих и создавать ненужное напряжение в отношениях. Однако у кого-то может состояться знакомство, которое перерастет в более близкие отношения. 7-8-е будут хорошим временем для любых поездок, встреч и домашних дел.

У СКОРПИОНОВ эта неделя будет благоприятным периодом, когда они будут проявлять повышенную активность, общительность и коммуникабельность, и где бы они ни появились, везде будут чувствовать себя комфортно и быстро становиться своими в любой компании. 2-4-е будут немного суматошными днями с различными встречами, знакомствами, вручением подарков, визитами к друзьям и родственникам, а у кого-то в эти дни могут произойти какие-то значимые события в личной жизни. 5-6-е будут хорошим временем для поездок, отдыха, развлечений, а кому-то могут сообщить какую-то приятную новость или познакомить с нужным человеком. 7-8-е у большинства Скорпионов будут заполнены привычными делами и заботами.

СТРЕЛЬЦАМ эта неделя может принести много подарков и исполнение желаний, неожиданных встреч, знакомств и приятных приключений, а у кого-то в начале недели возможны события, положительно влияющие на их дальнейшую жизнь. 2-4-е у большинства Стрельцов будут связаны с событиями, касающимися новогодних праздников - встречами, поездками, многочисленными контактами, сюрпризами, общением в приятной компании, а кому-то даже могут вернуть старый долг. 5-6-е будут хорошими днями для встреч, отдыха как в домашней обстановке, так и вне домашних стен, а у кого-то возможны события, которые помогут им определиться в планах на ближайшие три месяца. 7-8-е будут спокойными днями без каких-либо особых событий.

У КОЗЕРОГОВ эта неделя будет благоприятным периодом, когда Фортуна будет к ним благосклонна, создавая условия для компенсации за пережитые невзгоды прошлого года, а у кого-то даже могут неожиданно разрешиться какие-то финансовые затруднения. 2-4-го возрастет число разных неожиданных событий, контактов, встреч, незапланированных поездок, подарков и других положительных моментов, связанных с новогодними праздниками. 5-6-е кому-то могут запомниться важными встречами, знакомствами, получением чего-то желаемого, приятными известиями, улучшением отношений с родственниками, а у кого-то возможны прибавление в семействе или какие-то иные события, касающиеся личной жизни. 7-8-е будут благоприятны как для любых домашних дел, так и для отдыха и развлечений.

У ВОДОЛЕЕВ эта неделя будет благоприятным периодом, наполненным хлопотами, связанными с новогодними праздниками, поездками, встречами, получением подарков, а у кого-то он может быть связан с важными событиями в сфере личной жизни. 2-4-го возрастет количество встреч, знакомств, коротких поездок, приятных известий издалека, а у кого-то могут наметиться перемены в жизни, связанные с большими творческими планами, в появлении которых главную роль может сыграть счастливый случай. Но 5-6-е, несмотря на разные положительные события, будут травмоопасным периодом, поэтому надо быть осторожнее на дорогах и за рулем. 7-8-е у большинства Водолеев будут спокойными днями, в основном посвященными домашним делам.

У РЫБ эта неделя будет благоприятным периодом, поскольку новогодние праздники могут принести им много разных положительных событий, а некоторым из них даже удастся о чем-то договориться с друзьями или родственниками. 2-4-го есть вероятность неожиданных встреч, визитов, появления людей из прошлого, а у кого-то, несмотря на стремление к пассивному отдыху, возможна какая-то повышенная активность, обусловленная внешними событиями. 5-6-го не стоит идти наперекор обстоятельствам, стремясь все сделать по-своему, так как, плывя по течению и не тратя лишних сил и нервов, можно получить гораздо больше приятного. 7-8-е будут спокойными днями, благоприятными для коротких поездок, встреч и мелких домашних дел.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

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Просмотрено: 262 раз Просмотров: 262 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
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