Однако период с 25 января по 10 марта будет более напряженным, связанным с пересмотром планов и отношений, с ростом аварий и травм, особенно в начале февраля, и с другими неблагоприятными факторами. Но, несмотря на это, в первом квартале года будут закладываться основы дел и отношений, которые потом получат развитие и могут стать основой успешной деятельности. Более спокойный период начнется после 15 апреля, поэтому здесь активизируется бизнес, стабилизируются отношения, а энергичные и творческие люди получат возможность проявить свои таланты и способности к руководящей и организаторской деятельности и преуспеть в своих делах. Также это будет хорошее время для поездок, крупных капиталовложений, перехода на другую работу и других изменений в жизни. Но июль и первая половина августа будут нестабильным временем с событиями, которые могут быть отголосками перемен, произошедших в первом квартале года. Однако происходящее, несмотря на разные сложности, не будет деструктивным, наоборот, будет подталкивать к избавлению от груза ненужных связей, забот и дел и корректировке планов. А после 15 августа Земля войдет в зону гармоничных космических влияний, и обстановка начнет способствовать успешному развитию дел, улучшениям в финансовой сфере, установлению новых связей, карьерному росту и другим положительным тенденциям в жизни многих людей. И, несмотря на то, что в начале октября возможны разные неожиданности, выбивающие из колеи, четвертый квартал года будет самым благоприятным и успешным периодом 2017 года, когда могут открыться новые возможности и перспективы для проявления талантов, реализации различных планов, улучшения материального положения и успехов в профессиональной деятельности Для ОВНОВ 2017 год, и особенно его первая половина, может быть связан с большим количеством поездок, встреч, обсуждением планов, которые могут повлиять на их мировоззрение, а также на желание сменить место работы и вообще что-то поменять в своей жизни в лучшую сторону, поэтому им надо быть готовыми к важным переменам в этом году. Кроме того, многие из них будут чувствовать энергетический и эмоциональный подъем, что может положительно повлиять на отношения с окружающими и будет способствовать новым знакомствам, появлению новых долговременных отношений. Январь и первая половина февраля будут хорошим временем для планирования и подготовки к началу новых дел, проектов и определению источников финансирования, а вот приступить к их осуществлению лучше в марте, так как вторая половина февраля у Овнов будет неудачным периодом для дальних поездок, крупных приобретений, для каких-либо начинаний, а у кого-то он может сопровождаться какими-то резкими переменами в устоях жизни. А вот с марта до июля удача будет на стороне Овнов, и здесь они могут расширить свой бизнес, установить новые деловые связи и в полной мере проявить свои таланты и способности, что может стать стимулом для положительных изменений в карьере и частной жизни. А поскольку это время будет определяющим, то здесь не надо бояться пробовать свои силы в чем-то новом, много общаться, устанавливать новые связи и проявлять активность в общественной жизни. Но в июле Овнам желательно снизить активность, взять отпуск или переключить внимание на дела личной и семейной жизни и активизироваться в деловой сфере только после 20 августа, когда в их жизни наступит более благоприятная полоса. И весь остаток года, за исключением первой декады декабря, у большинства Овнов будет спокойным периодом, когда они могут получить дивиденды от ранее начатых дел и проектов, а кому-то случайные встречи могут принести удачные шансы для получения новой работы, реализации планов, установления новых деловых и личных отношений. А в самом конце года им надо наметить стратегию на следующий год, который может стать удачным продолжением уходящего в плане достижения целей и улучшения материального положения.

В финансовом плане более благоприятными будут май - июнь, сентябрь - октябрь и декабрь, а вот в феврале и июле Овнам надо быть очень осторожными в плане больших покупок и каких-либо иных крупных капиталовложений.

В сфере партнерских отношений в 2017 году может быть много изменений, часть которых уже давно назрела, но Овны по разным причинам не решались на шаги в этом направлении, а теперь просто пришло время этим изменениям, часть которых может произойти как бы сама собой, без каких-либо усилий со стороны Овнов. У ТЕЛЬЦОВ первая половина 2017 года может оказаться динамичным периодом в плане деловой и общественной деятельности, когда смелые планы по развитию бизнеса и новых сфер деятельности, о которых они раньше и не задумывались, теперь могут стать двигателем прогресса в их жизни. Кроме того, у некоторых Тельцов обострится чутье на деньги и выгодные ситуации, способные внести позитивные перемены в их жизнь. К тому же появляющиеся в первой половине года благоприятные возможности и связи могут понадобиться им во втором полугодии. Поэтому этот период желательно посвятить развитию своего бизнеса, продвижению в карьере, укреплению материальной базы, получению новых знаний, а также демонстрации своих деловых качеств и навыков, так как это создаст хорошую основу для успехов во второй половине года. И хотя в феврале и июле могут появиться трудности с осуществлением планов, финансовые проблемы, сложности в отношениях с окружающими или какие-то иные причины, тормозящие выполнение намеченного, все эти явления будут временными, хотя и могут внести существенные коррективы в очередность дел и в вопросы, связанные с финансированием и отношениями с партнерами. Кроме того, третий квартал года у Тельцов может оказаться не таким успешным, как его первая половина, и более суетливым, когда отношения с руководством могут складываться непросто, а самим Тельцам придется больше внимания уделять завершению дел, урегулированию отношений и удержанию завоеванных позиций, а кто-то будет вынужден сменить место работы, жительства или вплотную заняться решением каких-то семейных проблем. Но после временного застоя в июле - сентябре Тельцы вновь станут активными и в четвертом квартале года начнут быстро наверстывать упущенное, стремясь подняться на новую ступеньку в карьере и творчестве и к концу года осуществить различные планы. Поэтому конец года для многих Тельцов может оказаться достаточно благоприятным периодом с успехами в различных сферах жизни, с достижением целей и реализацией важных планов. Кроме того, это будет хорошее время в плане партнерских отношений, поэтому здесь возрастет количество встреч, знакомств, романтических приключений, а у кого-то может значительно обновиться круг общения в связи с новой работой, учебой, заключением брака, сменой места жительства или какими-то иными обстоятельствами жизни.

В финансовом отношении более благоприятными будут май - июнь и четвертый квартал года, а в остальное время в денежных делах нужно соблюдать осторожность, чтобы большие расходы не обернулись проблемами в будущем.

В сфере партнерских отношений в 2017 году больше приятных событий можно ожидать во втором и четвертом кварталах, а в начале года и июне - сентябре проблемные моменты в основном могут быть связаны с желанием Тельцов стать более независимыми и стремлением к переменам в устоях жизни. Для многих БЛИЗНЕЦОВ первая половина 2017 года может стать определяющей, поскольку в это время у них ожидается значительное обновление связей, что может открыть перед ними перспективы карьерного и творческого роста. Также в это время кто-то из Близнецов может сменить место работы, жительства, изменить профиль бизнеса, осуществить какие-то давно вынашиваемые планы, а у кого-то возможно образование семьи и рождение детей, что может значительно изменить их жизнь. А так как в это время многие будут чувствовать избыток энергии и стремление к более смелым переменам, им перед принятием важных решений необходимо все-таки советоваться с компетентными людьми, чтобы быть более уверенными в правильности своих действий, планов и устремлений. Особенно это касается периода с 20 апреля до 30 мая и июля, когда возможны проблемные моменты в деловой сфере, финансовые затруднения, осложнение отношений с партнерами и другие неприятные неожиданности, а у кого-то чрезмерная самонадеянность способна привести к серьезным конфликтам и переменам в личной жизни. Но после 25 июля ситуация изменится к лучшему, и Близнецы станут более успешными в делах, что позволит им заниматься решением личных вопросов, ремонтом квартиры или переездом на новое место жительства. При этом тяга к общению может отрывать их от профессиональных планов, смещая акценты в сторону отдыха и личной жизни. А вот в сентябре Близнецам желательно определиться с планами, которые нужно осуществить до конца года, и стараться выдерживать график их выполнения, поскольку весь период до Нового года удача будет часто сопровождать их деятельность, и здесь можно будет сделать достаточно много для себя, своих близких, продвижения в карьере и улучшения материального положения. К тому же декабрь этого года у Близнецов будет романтическим периодом, способствующим новым знакомствам, приключениям и положительным изменениям в отношениях с окружающими, а у кого-то даже могут появиться новые источники дохода, что позволит более оптимистично смотреть в будущее.

В финансовом плане этот год у Близнецов будет переменчивым, поэтому для них важными будут планирование и разумная экономия, а главное - им надо стараться избегать спонтанных приобретений, без которых можно было бы и обойтись.

В сфере партнерских отношений в этом году Близнецы будут достаточно активны, а иногда и проверять на прочность имеющиеся отношения, причем в каких-то случаях и просто так, лишь только по им одним известному поводу. У большинства РАКОВ практически вся первая половина года будет достаточно спокойным периодом, на который им можно планировать начало новых дел и проектов, дальние поездки, крупные приобретения, различные изменения в работе, переезды, заключение брака и другие важные перемены в жизни. И хотя во второй половине февраля и в середине апреля у некоторых из них могут возникнуть какие-то неурядицы на работе или в отношениях с партнерами, эти проблемные моменты будут быстро решаемыми. А вот май - июнь может принести Ракам разные положительные изменения в финансовой сфере, поэтому это будет хорошее время для крупных приобретений, открытия своего дела и других крупных финансовых операций. Однако июль - август могут оказаться не очень благоприятным временем, поэтому здесь Ракам надо быть более осторожными, осмотрительнее относиться к своим высказываниям и действиям окружающих, больше рассчитывать на свои силы, не принимать скоропалительных решений, не давать и не брать денег в долг и не участвовать в рискованных проектах. Кроме того, в это время лучше не менять место работы, так как это может не дать того, на что рассчитывали, а крупные покупки потом обернуться проблемами в финансовой сфере. Поэтому на эти месяцы не стоит планировать что-то важное, а лучше отдыхать, развлекаться и больше внимания уделять близким людям. А вот с сентября Ракам можно активизировать свою деятельность в деловой сфере, поскольку у них наступит достаточно благоприятный и динамичный период, когда ожидается энергетический подъем, который позитивно отразится на их настроении и самочувствии, на делах и планах, которые будет легче воплотить в жизнь. Кроме того, в это время они смогут заложить фундамент будущих успехов на ближайшие три года, а появившиеся новые отношения могут оказаться весьма перспективными, иногда и судьбоносными. И практически весь период до Нового года будет благоприятен для открытия своего бизнеса, начала новых проектов, реализации различных планов и демонстрации своих талантов. К тому же у некоторых могут неожиданно исполниться какие-то мечты, а у кого-то их планы заинтересовать руководство и инвесторов и принести им успех, популярность, улучшение материального положения. Также здесь можно будет решить какие-то серьезные проблемы делового и личного характера, а кто-то может продвинуться по карьерной лестнице, причем не прикладывая к этому особых усилий. Так что в конце года у Раков ожидается достаточно много разных положительных событий и перемен.

В финансовом отношении более благоприятными для Раков будут периоды с января по июнь и с сентября по декабрь, а в июле - августе им лучше экономнее расходовать имеющиеся средства и не делать больших приобретений.

В сфере партнерских отношений какие-либо заметные изменения ожидаются лишь у тех, кто сменит место работы или жительства, поступит в колледж или институт, а у остальных Раков больших изменений в круге привычного общения не ожидается. Для многих ЛЬВОВ первый квартал года будет достаточно спокойным и позитивным временем, когда можно будет собирать плоды от прошлых дел и получать дивиденды от предыдущих вложений сил и средств. И хотя в третьей декаде февраля возможны разные неожиданные события, их последствия потом могут положительно отразиться на делах и планах Львов. А вот с мая у Львов начнется закладка нового жизненного цикла, поэтому это будет период расширения планов, когда им будет легче объединять единомышленников для совместной деятельности, успешно заниматься развитием бизнеса и осуществлением планов ради достижения важных целей и жизненного прогресса. Однако наряду с положительными моментами могут появиться и разрушительные тенденции, которые коснутся в основном несбыточных надежд, нереальных планов, изменений в круге общения и деловых отношений, не выдержавших испытаний временем. А так как этот неблагоприятный период выпадает на июль - август, то здесь лучше снизить активность, с осторожностью начинать новое и не спешить с большими капиталовложениями. Но, с другой стороны, это будет хороший период для того, чтобы взять отпуск, больше внимания уделить дому, семье, своему хобби и просто отдыху и развлечениям. Но с сентября Львам желательно активизироваться в деловой сфере, так как с этого времени и до Нового года у них, несмотря на появляющиеся временные задержки и трудности, будет больше удачных моментов в делах и карьере. Также это будет хорошее время для перехода на другую работу, открытия своего дела, переездов, крупных приобретений и разных изменений в деловой и личной жизни. Кроме того, у некоторых могут решиться какие-то семейные проблемы, у кого-то возрасти доходы, а кто-то может многое выиграть, сменив место жительства. Поэтому конец года для Львов будет благоприятным периодом и может порадовать их разными приятными неожиданностями.

В финансовом отношении 2017 год у многих Львов вряд ли будет отмечен какими-либо значительными изменениями, хотя у некоторых в силу обстоятельств или приложенных усилий возможны крупные удачи и значительные улучшения в материальном положении.

В сфере партнерских отношений наиболее напряженными могут оказаться конец февраля, июль - август и начало декабря, а в остальное время проблемные моменты вряд ли будут существенно влиять на дальнейшую жизнь Львов. Для многих ДЕВ первая половина 2017 года может оказаться весьма значимым периодом в плане карьеры, поэтому это будет благоприятный период для укрепления авторитета, финансовой сферы и обретения нового статуса. К тому же заслуги Дев могут быть отмечены руководством и окружающими, поэтому они могут рассчитывать на повышение зарплаты, на интересную работу, на получение новой, более перспективной должности. Однако некоторым Девам после новогодних праздников придется сделать выбор - продолжить текущую деятельность, старые дела и планы или откликнуться на новые предложения. Кроме того, последовательность и расчетливость Дев в первой половине года помогут им плавно подойти к наметившимся переменам и стать более свободными в плане творчества, реализации планов и добиться успеха в делах. И если они в это время решатся на перемены, то уже во второй половине года смогут почувствовать эффект от этих изменений. Но в июле - августе Девам желательно взять отпуск, хорошо отдохнуть и восстановить силы и подготовиться к новому этапу жизни, поскольку после дня рождения у них значительно возрастет творческий и сексуальный потенциал, что может подтолкнуть их к позитивным преобразованиям в сфере личной жизни. Поэтому первая половина года может сложиться весьма благоприятно для учебы, карьеры и творчества, а вторая - для личной жизни и обогащения своего внутреннего мира новыми впечатлениями, чему будет способствовать появление новых друзей и романтических отношений. К тому же возросшее умение видеть суть дел и отношений, правильно оценивать партнеров и мотивацию их поступков поможет Девам избежать обмана и происков недоброжелателей. Кроме того, новые предложения в осенние месяцы года могут оказаться весьма заманчивыми, и если Девы преодолеют излишнюю осторожность и все же решатся попробовать себя в новых сферах, то год для них окажется запоминающимся и весьма позитивным.

В финансовом плане особую осторожность стоит проявлять в феврале, июле - августе и во второй половине ноября, а в остальное время материальная сторона жизни вряд ли будет доставлять Девам какое-либо большое беспокойство.

В сфере партнерских отношений более удачной будет вторая половина года, поэтому здесь возрастет количество встреч, знакомств, приятных моментов и перемен в личной жизни, а у кого-то этот период будет связан с заключением брака, рождением детей и значительным обновлением круга общения. Для большинства ВЕСОВ первая половина 2017 года сложится достаточно удачно, что бывает раз в четыре года, а позитивные перемены, которые наметились осенью 2016 года, продолжат свое развитие до конца сентября этого года. Поэтому многие Весы будут ощущать подъем энергетики, увеличение внимания со стороны лиц противоположного пола, что будет способствовать новым знакомствам, началу новых отношений и заключению браков. Кроме того, Весы станут более успешными в реализации планов, в карьере, бизнесе и проявлении своих талантов и способностей. Также этот период будет способствовать успехам в образовательной и научной деятельности, многим будет легче даваться изучение иностранных языков и усвоение новых знаний и навыков, что будет способствовать жизненному прогрессу и положительным изменениям в делах и карьере. При этом Весам не стоит бояться рисковать, создавать новые организации, пропагандировать идеи, активнее демонстрировать таланты и организаторские способности, чтобы привлечь к своей деятельности потенциальных партнеров и инвесторов, поскольку это будет способствовать тому, что во втором полугодии они смогут значительно улучшить свои жизненные позиции и материальное положение. И хотя в феврале, июле и ноябре у Весов могут возникнуть проблемы в деловой или финансовой сфере, партнеры не выполнить данных обещаний или какие-то внешние факторы создать неожиданные сложности с выполнением намеченных дел и планов, все эти трудности в основном будут иметь временный характер, заставляя вносить коррективы в свою деятельность и менять стратегию достижения целей. Но главным этого года будет то, что у Весов возрастет профессионализм и общественный статус, они станут более предприимчивыми и удачливыми в делах, бизнесе, в установлении новых связей. Поэтому этот год может оказаться весьма благоприятным для тех, кто настроен на покорение профессиональных вершин, на реализацию больших планов и готов к риску и переменам и будет активно стремиться к достижению успеха и популярности.

В финансовом отношении этот год для Весов, несмотря на разные перемены и трудности, будет достаточно успешным, но иногда не в плане немедленного улучшения материального положения, а в плане закладки основ для получения дивидендов от приложенных усилий в ближайшем будущем.

Сфера партнерских отношений в этом году у Весов будет развиваться достаточно динамично, поэтому возможны значительные изменения в круге общения в связи с новой работой, учебой, участием в новых проектах, появлением новых членов семьи, а у кого-то этот процесс будет менее бурным и не затронет прочные, устоявшиеся связи.

Для многих СКОРПИОНОВ 2017 год может оказаться удачнее предыдущего, поскольку уже в начале года у них возрастет энергопотенциал и они смогут определиться в своих приоритетах. Поэтому некоторые захотят сменить место работы, занять более высокое положение в обществе, завоевать популярность у окружающих. К тому же в это время Скорпионам могут оказать поддержку влиятельные друзья и люди со связями, поэтому контакты, обмен идеями и планами могут оказаться весьма важными дня профессиональной сферы людей этого знака. Однако в феврале и мае Скорпионам, возможно, придется решать финансовые вопросы, кому-то пересматривать старые связи и отношения и искать новые пути реализации планов. А вот в марте и июне у Скорпионов могут появиться благоприятные возможности для разных изменений в делах и отношениях с партнерами, которые в осенние месяцы могут обернуться какими-то удачами, о которых даже и не думали. Но июль - август для некоторых Скорпионов могут оказаться достаточно проблематичными, когда невыполненные обещания, старые долги и необходимость доводить до логического конца текущие дела и планы могут угнетать Скорпионов, требуя концентрации усилий, пересмотра образа жизни и старых привычек. Поэтому на это время не стоит планировать каких-либо важных дел, так как это может быть связано с большими, чем хотелось бы, трудностями и проблемами. В связи с этим в эти летние месяцы им лучше переключить внимание на личную жизнь, взять отпуск и вообще больше времени посвятить отдыху и любимым занятиям. Более спокойный и удачливый период у Скорпионов начнется с сентября, когда у них могут появиться новые перспективы в делах, вероятен рост доходов, появление новых партнеров, друзей и членов семьи, а кто-то может оказать в выигрыше, сменив место работы. Также четвертый квартал года будет весьма перспективным в плане укрепления семейных связей, поиска новых источников дохода, а у кого-то успех будет идти рядом с деньгами, помогая достичь важных целей в жизни. И хотя в декабре Скорпионам надо бережнее относиться к своему здоровью и стараться не конфликтовать с окружающими, завершение текущего года может принести им ряд позитивных изменений, результатом которых они смогут воспользоваться в следующем году.

В финансовом плане 2017 год для большинства Скорпионов будет положительным, даже несмотря на появляющиеся сложности, которые в основном будут связаны с желанием иметь или сделать то, что им сейчас не по карману.

В сфере партнерских отношений этот год вряд ли будет насыщен переменами, хотя ввиду жизненных обстоятельств у кого-то перемены могут носить радикальный характер, но это коснется только отдельных представителей этого знака. Для СТРЕЛЬЦОВ 2017 год может оказаться достаточно динамичным, что позволит им реализовать свои планы. А так как в этом им будут помогать друзья, коллеги и руководство, то это время будет благоприятным для начала новых дел и проектов, установления новых деловых и дружеских отношений, а также для укрепления своего статуса и продвижения в карьере. Кроме того, здесь будет много возможностей, которые могут кардинальным образом изменить судьбу некоторых Стрельцов и заложить основы новой жизненной программы на длительный срок. Поэтому правильные действия в профессиональной сфере и бизнесе, а также планы на построение семьи, дома, близких отношений могут начать воплощаться в жизнь. К тому же Стрельцы смогут выбрать новые пути и средства для карьерного роста, а также использовать это время для обучения, расширения контактов и поиска новых партнеров, вместе с которыми им будет легче осуществить свои планы. Но в середине января, мае и июле Стрельцы могут столкнуться с проблемами, вызванными как внешними обстоятельствами, так и собственными неправильными действиями и решениями, и некоторым придется расплачиваться за свою недальновидность, доверчивость или легкомыслие. Но эти сложные периоды будут краткосрочными, а иногда и полезными в плане переосмысления своих действий и планов и для соотношения их реальности с данным моментом времени. А вот период с августа по декабрь будет благоприятен для переездов, крупных приобретений, расширения бизнеса, заключения брака и других важных дел как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Поэтому в это время Стрельцам надо активнее проявлять свои таланты, стараться быть на виду и смелее двигаться вперед по жизни. Также здесь возможны улучшения в материальном положении, перспективные знакомства, а в канун Нового года эти знакомства могут носить и судьбоносный характер.

В финансовом отношении более благоприятными для Стрельцов будут март, сентябрь, октябрь и декабрь, и хотя в другое время тоже возможны положительные изменения, но в эти месяцы они более вероятны.

В сфере партнерских отношений 2017 год у Стрельцов будет ярче предыдущего, так как возрастет количество знакомств, романтических отношений в связи с тем, что сами Стрельцы будут стремиться к изменению круга общения и установлению новых связей как в деловой, так и в личной жизни. У КОЗЕРОГОВ первый квартал года будет не очень благоприятным временем, особенно период с 1 февраля по 10 марта, поскольку возрастет вероятность неожиданных перемен в делах, бизнесе, отношениях с окружающими, а также интриг и конфликтов с партнерами, которые могут отказаться от своих обещаний или выполнить их не в полном объеме. Кроме того, здесь есть опасность аварий, травм, различных заболеваний и других неприятных событий. Поэтому до 10 марта Козерогам надо вести себя более осторожно, стараясь прожить этот отрезок времени с наименьшими проблемами. А вот после 10 марта Козерогам можно активизироваться, поскольку в их жизни наступит более благоприятный период для проявления инициативы, осуществления различных планов, продвижения в делах и карьере, а у кого-то могут появиться новые партнеры с интересными идеями, умение же Козерогов организовывать окружающих будет способствовать прогрессу в работе. Также это будет хорошее время для дальних поездок, новых знакомств, регистрации браков, ремонта в квартире и других больших и важных дел. Но в июле и августе у Козерогов могут появиться поводы для волнений и нервного напряжения, что может отрицательно сказаться на их энергетическом балансе и, как следствие, на работе и отношениях с окружающими. Поэтому в это время им лучше снизить нагрузки, взять отпуск и вообще больше внимания уделить личной жизни и отдыху, а деловую активность начать проявлять с сентября, поскольку весь остаток года для Козерогов будет достаточно перспективным в плане работы, карьеры, установления новых деловых и личных отношений. Кроме того, в это время обстоятельства будут благоприятствовать многим начинаниям Козерогов, поэтому они могут открыть свой бизнес, поменять работу, место жительства, реализовать какие-то свои амбиции, а кто-то получит весьма выгодное деловое предложение, поэтому их финансовое благополучие будет складываться удачнее, чем в первой половине года, и им будет легче осуществлять свои планы. И хотя в середине ноября возможны какие-то сложности, они вряд ли внесут существенные перемены в жизнь, а в последнюю неделю перед новогодними праздниками у некоторых могут произойти какие-то очень приятные события.

В финансовом плане более удачными для Козерогов будут май - июнь, сентябрь и период с 15 октября по 20 ноября, поэтому крупные расходы лучше планировать на эти периоды, а в остальное время финансовые дела вести с большей осторожностью.

Сфера партнерских отношений в этом году у большинства Козерогов вряд ли подвергнется каким-либо кардинальным изменениям, и хотя будут новые знакомства, появление новых друзей и симпатий, основной костяк отношений у большинства Козерогов останется неизменным. Первая половина 2017 года для большинства ВОДОЛЕЕВ может оказаться весьма удачным и позитивным периодом, и если они смогли в конце предыдущего года определиться в своих главных целях на предстоящий год, то уже в первом его квартале они почувствуют подъем энергетического и творческого потенциала, а также импульс для их достижения. Кроме того, в первой половине года Водолеи смогут весьма удачно соединить личные и профессиональные цели, умело используя для этого свои связи, друзей и партнеров, и при этом притягивать к себе выгодные ситуации и даже увеличить свои доходы благодаря выгодным вложениям денег в новые дела и проекты. К тому же в апреле - июне у некоторых Водолеев могут наметиться какие-то удачные перспективы на два или четыре года, а их возросшие организаторские способности и умение видеть актуальность тех или иных перемен и преобразований помогут им успешно продвигаться в карьере и бизнесе. Однако в феврале Водолеям надо вести себя более осторожно, так как поспешность, раздражительность и склонность к неоправданному риску могут создать им проблемы не только в делах, но и в отношениях с окружающими и в финансовой сфере. В третьем квартале года Водолеям придется менять тактику в делах, приспосабливаться к новым условиям, а происходящие события могут требовать от них более методичного и практичного использования материальных ресурсов и умения сплачивать коллектив для достижения поставленной цели. Кроме того, в июле - августе придется своевременно сглаживать назревающие конфликты и сдерживать собственную критичность, чтобы не портить отношения с окружающими. Также здесь придется чаще решать неожиданно возникающие профессиональные проблемы, которые могут стать причиной волнений и переживаний. Однако некоторые сложности этого периода могут стать толчком к важным переменам в жизни Водолеев, помогая в итоге достичь каких-то жизненных целей, но не совсем тем путем, который Водолеи себе наметили. Более спокойным и успешным будет четвертый квартал года, особенно октябрь и декабрь, поскольку здесь у Водолеев будет больше возможностей для демонстрации своих способностей, продвижения по карьерной лестнице и улучшений в финансовой сфере.

В финансовом плане более благоприятной для Водолеев будет первая половина года, а во второй у них могут возрасти расходы на семейные нужды, на необходимые капиталовложения в бизнесе или какие-то крупные приобретения.

В сфере партнерских отношений 2017 год для многих Водолеев будет достаточно удачным, особенно март, июнь, сентябрь, октябрь и декабрь, когда возрастет вероятность перспективных знакомств, расширения связей, положительных изменений в сфере личной жизни и получения ощутимой помощи от друзей и партнеров в реализации планов. Для РЫБ период с начала года по апрель может оказаться не столь благоприятным, как им хотелось бы, и не очень удачным для их карьеры и финансовой стабильности. Поэтому в это время им не стоит рисковать своими накоплениями, делать крупные покупки, инвестиции, а также принимать участие в сомнительных начинаниях. Кроме того, в первом квартале года Рыбам лучше не менять место работы, не открывать свой бизнес и стараться держать под контролем свои расходы. Более спокойный и благоприятный период для Рыб наступит в мае, когда внешние обстоятельства будут помогать осуществлению планов, появлению интересных деловых предложений, демонстрации талантов, получению новых знаний и творчеству. Здесь также возрастет количество знакомств, романтических приключений, приятных моментов в отношениях с окружающими, а сами Рыбы станут более удачливыми в финансовой сфере. К тому же обсуждение стратегических планов и новых проектов, которые будут успешно реализованы позже, могут создать хорошую основу для карьерного роста во второй половине года. Однако июль - август этого года могут быть чреваты проблемными моментами, неудачами и конфликтными ситуациями, что может внести некие коррективы в планы или затормозить развитие тех или иных дел. Поэтому в это время лучше всего снизить нагрузки в деловой сфере, взять отпуск или просто переключить внимание на личную жизнь, больше отдыхать и развлекаться. А вот с сентября у Рыб начнется один из самых интересных периодов года, когда они, обретя уверенность в своих силах, начнут активно демонстрировать качества лидера, а поэтому более успешно заниматься новыми делами и проектами, развивать новые направления в бизнесе, стараясь значительно укрепить свою материальную базу. Вместе с тем приобретение новых знаний и навыков, дружеские и деловые связи могут стать для них надежной опорой, а у кого-то могут появиться покровители, готовые принимать непосредственное участие в осуществлении их замыслов. Поэтому благодаря активности и возросшей удачливости в период с сентября по декабрь Рыбы могут оказаться на новой ступени творческого и карьерного роста и открыть для себя новые интересные перспективы в общественной деятельности и бизнесе.

В финансовом отношении наиболее благоприятными для Рыб будут май, июнь и четвертый квартал года, а в остальное время Рыбам надо быть более осторожными с крупными расходами, чтобы потом не оказаться в сложном положении.

В плане партнерских отношений год будет достаточно богат на разные внезапные изменения, причем как на положительные, так и не очень, но здесь довольно часто будет работать принцип “нет худа без добра”, поэтому не стоит сразу давать оценку происходящему, а подождать дальнейшего развития событий. ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ И СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!

MA DHYAN CHANDIRA