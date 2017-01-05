Овны на этой неделе будут ощущать творческий подъем, будут удачливы в своих делах, а у кого-то начнется полоса положительных перемен, которые проявятся в появлении хороших перспектив для профессионального роста, реализации творческих идей и удач в денежных делах. 16-18-го можно будет успешно реализовать намеченное, решить финансовые вопросы, а у кого-то вероятны события, способствующие появлению новых планов, влиятельных партнеров или возможности сменить работу на более высокооплачеваемую. 19-20-е будут хорошим временем для деловых встреч, поездок, расширения границ в профессиональной деятельности и подписания различных соглашений. 21-22-е будут благоприятны для небольших приобретений, контактов с друзьями и родственниками. Тельцам на этой неделе желательно в большей степени проявлять силу воли, собранность и целеустремленность, чтобы удача, появившаяся у них в начале года, продолжала открывать для них новые перспективы и способствовать гармоничным переменам в их жизни. 16-18-го многие будут достаточно деятельны и удачливы в своих делах и начинаниях, а кто-то сможет помочь окружающим своим советом и знаниями. Хотя 19-20-го придется приложить больше усилий в делах, но и результат может быть выше, а у кого-то в эти дни возможны случайные встречи, знакомства, получение интересной информации, приятные события в деловой сфере и даже повышение в должности. А вот 21-22-го лучше немного умерить свою активность, чтобы не создавать проблем себе и окружающим. У Близнецов эта неделя будет динамичным и позитивным периодом, когда в их карьере могут наметиться важные перемены, сложиться условия для улучшения материального положения, приобретения недвижимости, а кто-то сможет просто удачно проявить свои таланты. 16-18-го желательно не растрачивать свою энергию на всякие мелочи, а сосредоточить усилия на главных задачах и предпринять шаги, приближающие к заветной цели. 19-20-го у некоторых Близнецов вероятно продвижение по служебной лестнице, небольшое увеличение зарплаты, появление новых деловых партнеров, а кому-то пригодятся его организаторские способности и деловые связи. 21-22-е будут хорошими днями как для активной деятельности, так и для пассивного отдыха. У Раков эта неделя будет благоприятным временем для реализации различных планов, деловых встреч и поездок, а у кого-то вероятны события, способствующие успехам в творчестве, бизнесе, карьере и других делах. 16-18-го у некоторых может появиться вариант решения их проблем, который хотя и может их в чем-то не устраивать, но тем не менее быть удачным выходом из сложившейся ситуации. 19-20-го то, что еще вчера казалось чересчур сложным, может быть выполнено без особых проблем. Кроме того, это хорошее время для коммерческой деятельности, подписания различных соглашений и принятия важных решений в деловой и личной жизни. 21-22-го многие Раки будут очень деятельны и смогут выполнить больше запланированного. У Львов эта неделя будет благоприятным периодом для их карьеры, роста авторитета, подписания контрактов, встреч, поездок и любых творческих начинаний. Кроме того, активность в общении и в проявлении своих способностей в профессиональной деятельности поможет им заложить хороший фундамент для удач в делах и планируемых переменах. 16-18-го у некоторых дело, начатое на голом энтузиазме, может начать окупаться и даже приносить ощутимую прибыль, и им начнут предлагать помощь и посредничество даже те, кто весьма скептически относился к данному начинанию. 19-20-е будут благоприятны для любой деятельности, поездок, встреч и переговоров. 21-22-го собственная инициатива может принести некоторым хорошие результаты. У Дев эта неделя будет позитивным периодом для того, чтобы они проявили свои лучшие качества и таланты, поскольку их упорные и целенаправленные действия будут способствовать значительному продвижению в делах и творчестве. Однако 16-18-го лучше перенести начало новых дел на вторую половину недели, а в остальном никаких особых проблем не предвидится. 19-20-го некоторым придется приложить больше усилий для решения важных вопросов, в чем-то убеждая партнеров, доказывая необходимость каких-то шагов или капиталовложений, а кто-то может отправиться в дальнюю поездку, которая положительно повлияет на дальнейшие события в их жизни. 21-22-го лучше ограничить деловую активность, больше отдыхать и общаться с приятными людьми. У Весов эта неделя будет благоприятным периодом, когда они смогут проявить себя в роли хорошего организатора, компетентного специалиста, а у кого-то даже возможно продвижение по карьерной лестнице или какие-то иные положительные для них события в деловой сфере. 16-18-го некоторые Весы, правильно сориентировавшись в ситуации, могут оказаться в выигрышном положении и получить даже больше того, на что рассчитывали, а у кого-то возможны поездки, новые знакомства и денежные поступления. 19-20-го вероятны встречи с кем-то из старых знакомых, а у кого-то решатся проблемы в отношениях с партнерами или какие-то события дадут импульс к развитию дел. Хотя 21-22-е будут спокойными днями, но лучше не спорить с близкими людьми, стараясь настоять на своем. Хотя Скорпионам на этой неделе надо быть внимательнее в делах, так как они могут не замечать очевидного и поэтому допускать ошибки, тем не менее это будет хорошее время для разных начинаний, поездок, коммерческих операций, а у кого-то вероятны новые знакомства или какие-то иные запоминающиеся события в отношениях с окружающими. 16-18-го возрастет количество контактов и дел, требующих участия в них других людей, а у кого-то вероятны сиюминутные проблемные моменты в делах и отношениях с партнерами. А вот 19-20-е будут хорошим временем для осуществления различных планов, дальних поездок, а у кого-то удачными будут финансовые операции, только не авантюрного характера. 21-22-е будут благоприятны для любых домашних дел и небольших приобретений. У Стрельцов эта неделя будет благоприятным периодом, позволяющим создать задел для новых планов и проектов, правильно распорядиться имеющимися средствами и появившимися возможностями, а у кого-то может увеличиться количество встреч, поездок, новой информации и дел, требующих расширения деловых связей. 16-18-го может появиться новая информация или посредники, положительно влияющие на развитие дел, причем попутно могут открыться и какие-то новые перспективы, способствующие улучшению материального положения. 19-20-го, если что-то не получается или идет не так, как хотелось бы, не стоит особо расстраиваться, так как ситуация может измениться, и потом будет ясно, почему все так происходило. 21-22-е будут спокойными днями с привычными делами и заботами. У Козерогов эта неделя будет благоприятной для начала новых дел, привлечения к ним новых партнеров и людей с передовыми взглядами, а у кого-то могут удачно пройти переговоры, в ходе которых будут заключены важные соглашения. 16-18-го некоторые могут получить необходимую поддержку не только со стороны близкого окружения, но и руководства, а у кого-то возможны незапланированные поездки и удачное завершение каких-то дел. 19-20-го кого-то обрадуют приятные новости от близких людей, а кто-то, не особо напрягаясь, сможет решить достаточно серьезный вопрос, получить желаемое или преодолеть временные финансовые затруднения. 21-22-го у некоторых собственный жизненный опыт может сыграть положительную роль в решении проблем кого-то из окружающих. Водолеи на этой неделе будут удачливы в своей деятельности, поэтому им надо подумать о новых проектах, новом месте работы, о карьерном росте и увеличении доходов, поскольку любые начинания в ближайшее время могут дать весьма неплохие результаты. 16-18-е будут хорошим временем для начала новых дел, важных встреч, поездок и любой активной деятельности в целях демонстрации своих знаний, опыта и талантов. 19-20-го у некоторых может появиться временная неопределенность в каких-то делах, но это вряд ли создаст большие проблемы, так как высокий энергопотенциал позволит Водолеям легко справляться с разного рода трудностями, привлекать окружающих на свою сторону и быть лидером в делах и начинаниях. 21-22-е будут благоприятными днями без каких-либо особых проблем. У Рыб эта неделя будет хорошим периодом для активного участия в коллективных делах, для реализации различных планов, для деловых и дружеских встреч, а также для дальних поездок и разных семейных мероприятий. Однако 16-18-го ситуация в финансовой сфере может быть недостаточно ясной, поэтому можно легко совершить ошибку, а в остальном эти дни не предвещают особых проблем. 19-20-го Рыб будет тянуть к интересным людям, к получению ярких впечатлений, а у кого-то в эти дни ожидаются необычные дела, в результатах которых будут заинтересованы и другие люди, которые, с одной стороны, будут помогать их выполнению, а с другой - контролировать действия Рыб. 21-22-го может возрасти количество разных случайных событий, встреч и контактов. P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз