У Овнов на этой неделе энергопотенциал будет достаточно высоким, что будет способствовать повышению активности в деловой сфере, различным начинаниям, новым знакомствам и стремлению к демонстрации своих знаний и талантов. 23-25-го у некоторых происходящие события будут напрямую касаться партнерских отношений, у кого-то - денежных расчетов, а кто-то будет удачлив в каких-то делах, может получить дельный совет или просто появится повод для общения с кем-то из старых знакомых. 26-27-го у большинства Овнов никаких значимых событий не ожидается, поэтому они в основном будут заняты привычными делами. Но 28-29-го в связи с новолунием повышенная эмоциональность и импульсивность могут стать одной из причин проблем в отношениях с близкими людьми. У Тельцов эта неделя будет позитивным периодом, когда интуиция будет подсказывать им выбор правильных решений, партнеров и прибыльных дел, а у кого-то может появиться возможность вдохнуть жизнь в какие-то заторможенные дела. 23-25-го у некоторых могут появиться какие-то новые перспективы в их деятельности, удачно решиться материальные вопросы, в окружении появиться интересные и нужные люди, а у кого-то в важном для него деле все может сложиться так, как ему хотелось. Но 26-27-го желательно спокойнее воспринимать происходящие события, поскольку вряд ли удастся оказать большое влияние на их развитие, а вот их последствия можно будет повернуть себе на пользу. 28-29-го возрастет количество контактов и перемещений в пространстве по делам и в личных целях. У Близнецов на этой неделе начнется более активная жизнь, когда они будут больше общаться, охотно включаться в разные новые дела и проекты, успешно заниматься творчеством, а высокий уровень жизненной энергии и умение использовать благоприятные шансы помогут им добиться ощутимых результатов. Наиболее удачными будут 23-25-е, поэтому на эти дни можно планировать дальние поездки, важные встречи и переговоры, решения финансовых вопросов, крупные приобретения и другие дела, влияющие на события в будущем. А вот 26-27-го лучше не брать на себя роль посредника, быть осторожнее в коммерческих делах и стараться игнорировать чересчур навязчивых помощников. 28-29-е, несмотря на новолуние, будут спокойными днями с привычным набором дел и обязанностей. Энергетика Раков на этой неделе начнет постепенно ослабевать, поэтому они будут быстрее утомляться и чувствовать себя недостаточно уверенно. Кроме того, их действия будут чаще подвергаться критике, а они сами станут менее контактными, стараясь на время отгородиться от внешнего мира. Тем не менее 23-25-го могут состояться важные знакомства, появиться возможности для улучшения материального положения, а кто-то может получить помощь в выполнении ответственного дела. Но 26-27-го надо вести себя более осмотрительно, так как непроверенная информация может стать источником разного рода проблем, необоснованных претензий к близким людям и лишних расходов. На 28-29-е лучше не планировать много дел, а больше времени посвятить отдыху и развлечениям. У Львов на этой неделе начнет возрастать энергетика, некоторые дела выходить из застоя, а они сами станут более активными, будут стремиться к началу новых дел, расширению круга общения и будут более настойчивыми в достижении своих целей. 23-25-го возможны удачные встречи, поездки, появление новых планов, а у кого-то вероятны благоприятные изменения в финансовой сфере, положительное решение каких-то важных вопросов или появление каких-то новых перспектив в жизни. Однако 26-27-го у некоторых могут возникнуть трудности из-за собственной неосмотрительности, из-за желания одним махом решить какие-то проблемы или из-за неприятия чужих советов. 28-29-го у некоторых может появиться дополнительная информация, помогающая принять правильное решение. У Дев эта неделя будет достаточно перспективным периодом, поскольку начатые в это время дела помогут им создать хорошую базу для будущих положительных перемен в жизни. 23-25-е будут хорошим временем для разных реорганизаций в делах, дальних поездок, для начала новых дел и различных капиталовложений. Кроме того, у кого-то могут решиться вопросы, касающиеся недвижимости, каких-то приобретений для дома или просто произойти какие-то приятные события. Хотя 26-27-го возможны мелкие разногласия с партнерами, здесь также могут состояться удачные встречи, какие-то неожиданности, положительно влияющие на развитие дел, а кто-то может получить приятное известие от близкого человека. 28-29-го в связи с новолунием надо быть осторожными в поездках и внимательнее относиться к своему здоровью. У Весов эта неделя будет благоприятным периодом, когда они будут чувствовать энергетический и творческий подъем и стремиться к активному проявлению себя в разных сферах жизни. Поэтому это будет хорошее время для поездок, поиска новых партнеров, заключения договоров и начала новой деятельности. 23-25-е будут благоприятны для различных встреч, переговоров, шагов, приближающих к заветной цели, для начала новых дел и заграничных поездок. 26-27-го могут хорошо пойти дела у тех, кто занят в сфере собственного бизнеса или планирует какие-то приобретения, кто-то может неожиданно найти новую работу или дополнительный заработок, а у кого-то вероятны приятные события в сфере партнерских отношений. 28-29-е будут хорошим временем для покупок, общения и развлечений. Скорпионам на этой неделе желательно немного снизить свою активность, так как они уже не смогут действовать в прежнем ритме без ущерба для здоровья, поэтому будут быстрее уставать и чаще нуждаться в поддержке близких людей. Тем не менее 23-25-го некоторые могут в своей деятельности получить очень хорошие результаты, а у кого-то в эти дни могут состояться важные встречи, знакомства или какие-то иные события, для которых давно готовилась почва. Но 26-27-го надо быть более внимательными к своим словам и поступкам, так как они могут иметь неожиданные последствия и стать причиной разногласий с окружающими. Поэтому лучше ограничить необязательные контакты и больше времени посвятить индивидуальной деятельности. 28-29-го у большинства Скорпионов никаких значимых событий не ожидается. Стрельцы на этой неделе, почувствовав прилив сил, станут более активными и целеустремленными, будут более открытыми для новых планов и перспектив, поэтому им будет многое удаваться благодаря поддержке друзей и партнеров. 23-25-е будут хорошим временем для поездок, установления новых связей, решения различных вопросов в сфере основной деятельности, для крупных капиталовложений, а у кого-то даже могут появиться возможности для каких-то благоприятных перемен в жизни. Однако 26-27-го следует обратить внимание на свое поведение, так как именно оно может стать причиной проблем и более частых трений с окружающими. 28-29-го в связи с новолунием надо быть осторожнее в поездках и денежных расчетах. Козерогам на этой неделе желательно умерить свою активность, переключившись на более спокойный жизненный ритм, больше внимания уделить индивидуальной работе и пока не стремиться к каким-либо большим свершениям в своей жизни. Тем не менее 23-24-го может активизироваться сфера общения, могут состояться удачные встречи, поездки, знакомства делового и личного характера, а у кого-то решиться материальные вопросы или дела, связанные с финансовой прибылью, могут получить импульс к развитию. Но 26-27-го лучше не лезть со своими советами в чужие дела и меньше говорить о своих планах, а в спорных вопросах лучше пойти на некоторые уступки, чтобы не портить отношений. 28-29-го в связи с новолунием возрастет вероятность разных неожиданных событий. У Водолеев эта неделя будет благоприятным периодом, когда они будут много общаться, встречаться с большим количеством людей, вести важные переговоры, отправляться в дальние поездки и делать крупные капиталовложения. 23-25-го наметится прогресс в затормозившихся делах, партнеры могут пойти на уступки, согласившись с мнением Водолеев, а кто-то может удачно пройти собеседование и получить новую работу. 26-27-го взаимодействие с партнерами может избавить от каких-то проблем, кто-то будет удачлив в денежных делах и реализации планов, и даже конфликтные ситуации могут кому-то принести ряд позитивных моментов и какую-то пользу. 28-29-го в связи с новолунием надо вести себя более осторожно, так как возрастет опасность аварий и травм. Рыбам на этой неделе желательно снизить активность, произвести ревизию планов и продумать тактику достижения намеченных целей. Причем это может касаться как профессиональной деятельности, так и каких-то домашних дел, но все же в большей степени иметь отношение к тому, что может вывести на новый жизненный уровень. 23-25-го возможны финансовые успехи, новые знакомства, удачные поездки, кто-то может принять участие в обсуждении выгодного для него проекта, а у кого-то вероятны события, дающие понять, насколько весом их авторитет. 26-27-го источником проблем могут быть не вовремя проявленная инициатива, резкие высказывания или вмешательство в чужие дела. 28-29-го новолуние может отрицательно сказаться на самочувствии и настроении. P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз