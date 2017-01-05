ЗАЛ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ
Подробнее >>>
СДЕЛКА С СИСТЕМОЙ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Гороскоп с 30 января по 5 февраля 2017 года Гороскоп


ОВНАМ на этой неделе будут присущи стремление к постоянному движению, разным переменам и непостоянство во взглядах, а кто-то может перескакивать с одного дела на другое, не доводя ничего до конца. 30-1-го желательно прислушиваться к голосу интуиции, чтобы не оказаться в трудной ситуации, так как допущенные в эти дни ошибки могут потом вылиться в серьезные проблемы. 2-3-го события и перемены, которые могут произойти, нельзя охарактеризовать как-то однозначно, поскольку они могут быть следствием каких-то прошлых действий и решений. 4-5-го некоторым придется решать какие-то бытовые проблемы, помогать кому-то из близких или просто делать нечто, не входящее в планы на эти дни.

У ТЕЛЬЦОВ на этой неделе жизненный потенциал начнет ослабевать, в профессиональных делах могут появиться сложности, а у кого-то могут с новой силой вспыхнуть старые проблемы, и решительный настрой Тельцов в некоторых случаях может лишь осложнить ситуацию. 30-1-го надо быть осторожнее в денежных делах, не пренебрегать разными условностями и правилами и пока что не торопиться с началом новых дел. 2-3-го не исключено, что кто-то из окружающих может начать претендовать на то, что Тельцы давно считали своим, а кому-то придется оплачивать услуги других людей, при этом нервничая из-за того, что они меняют условия и втягивают в дополнительные расходы. 4-5-го желательно более отстраненно воспринимать чужие проблемы.

У БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе могут появиться проблемы во взаимоотношениях с близкими людьми и начальством, а происходящие события - внести коррективы в их планы. Поэтому им придется вести гибкую политику, чтобы сохранить отношения и пережить этот период с минимальными потерями. 30-1-го в делах могут появиться разные неожиданности, партнеры - изменить свои планы, поставив Близнецов в затруднительное положение, а у кого-то возможны осложнения финансового характера. 2-3-е будут конфликтными и противоречивыми днями, когда многое будет зависеть от собственного поведения, умения сглаживать острые углы в отношениях и сотрудничать, забыв на время о своих амбициях. 4-5-го лучше больше времени уделить отдыху и развлечениям.

У РАКОВ эта неделя может оказаться напряженным периодом, когда у них возможны финансовые затруднения, проблемы с налоговыми органами, необходимость отдавать долги и делиться прибылью. Кроме того, у некоторых семейные сложности могут вылиться в незапланированные траты. 30-1-го у некоторых могут появиться проблемные моменты в отношениях с коллегами, поскольку слова и действия Раков будут неправильно восприниматься, да еще и обрастать всякими небылицами по мере распространения информации. 2-3-го у кого-то может произойти ряд радикальных изменений в судьбе, а те, кому это не уготовано, будут спокойно заниматься текущими делами. 4-5-го старайтесь ничего не делать второпях и рассчитывая на авось.

У ЛЬВОВ на этой неделе разница интересов с партнерами и окружающими людьми будет мешать быстрому осуществлению их планов, а у кого-то возможны сложности с получением денег и нарушение прошлых договоренностей с партнерами. 30-1-го нежелательно покупать недвижимость, вкладывать деньги в чужие проекты или давать их в долг, так как эффективность таких вложений может быть минимальной, а риск очевиден. Но в то же время здесь возможны новые знакомства и приятные моменты в личных отношениях. А вот 2-3-го прошлые ошибки, собственная недальновидность, вредные привычки и выяснение отношений с партнерами могут сильно мешать выполнению намеченного. 4-5-го не стоит рассчитывать на то, что все сложится так, как вам хотелось бы.

ДЕВАМ на этой неделе придется приложить больше усилий, чтобы добиться хороших результатов в делах. Также им желательно тщательнее следить за своим здоровьем, не перенапрягаться и уделять достаточно времени отдыху и любимым занятиям. Хотя 30-1-го организаторские способности Дев будут проявляться достаточно активно, им надо быть более гибкими и чувствовать дистанцию между людьми. Кроме того, в эти дни им нежелательно отправляться в дальние поездки и принимать важные решения, меняющие их жизнь. 2-3-го надо быть осторожными в финансовых вопросах, не торопиться с крупными капиталовложениями и не конфликтовать с окружающими из-за недовольства обстоятельствами, нарушающими планы. 4-5-го лучше не принимать участия в решении чужих проблем.

У ВЕСОВ на этой неделе могут появиться различные сложности и препятствия, которые затронут их личную жизнь и профессиональную деятельность и могут затормозить осуществление планов, а некоторым для урегулирования спорных ситуаций придется чем-то жертвовать и действовать в более жестких условиях. 30-1-го Весы вряд ли что-то выиграют, вступая в споры с окружающими, поэтому им где-то лучше промолчать, чем портить отношения, а потом потихоньку сделать все так, как они считают нужным. 2-3-го акценты сместятся в сферу частной жизни, и некоторые смогут вплотную заняться решением накопившихся там проблем, причем уделяя этому достаточно времени и не бросая начатое на полпути из-за мелких трудностей. 4-5-е будут неблагоприятны только для дальних поездок и крупных приобретений.

У СКОРПИОНОВ эта неделя может оказаться неблагоприятным периодом из-за снижения энергопотенциала, а их действия могут чаще подвергаться критике, что может увеличить число конфликтов. 30-1-го деятельность некоторых Скорпионов может быть сопряжена с разного рода трудностями как объективного, так и субъективного характера, поэтому на это время им не стоит планировать важные дела, поездки и встречи, так как здесь будет сложнее достичь взаимопонимания с партнерами. 2-3-го возможны разные неожиданности в профессиональной сфере, поэтому в эти дни лучше не начинать новых дел, а провести ревизию сделанного и доработать то, что откладывалось на потом. 4-5-го некоторым придется пожертвовать своими планами ради оказания какой-то помощи родственникам или знакомым людям.

У СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе возрастет жизненный потенциал, и они станут более активными, но в то же время менее терпимыми к чужому мнению. Им желательно сдерживать необдуманные порывы, поскольку у них возрастет вероятность травм, каких-то потерь и прочих житейских неприятностей. Тем не менее 30-1-го они смогут успешно заниматься своими делами, а у кого-то на работе возможны кадровые перестановки, что может внести коррективы в их планы на будущее. Но 2-3-го не стоит начинать новых дел, так как планируемая прибыль от проделанной работы может оказаться минимальной, а в каких-то случаях ее и вообще может не быть. Кроме того, Стрельцам надо быть осторожными в поездках и избегать случайных знакомств. На 4-5-е не стоит планировать важные дела, встречи и другие мероприятия.

У КОЗЕРОГОВ на этой неделе немного снизится их жизненный потенциал, что может отразиться на их самочувствии и моральном состоянии. Кроме того, у них могут возникнуть сложности в работе, их излишнее упрямство может подвергаться критике, а ошибки - привести к финансовым потерям. 30-1-го эмоциональное состояние Козерогов будет неустойчивым, а события могут постоянно их в чем-то не устраивать, и они будут чаще ссориться с окружающими, ставя личные интересы выше общих. 2-3-го происходящие события могут показать, насколько реальны некоторые планы и идеи, можно ли вступить в конкретную борьбу за какие-то блага и стоит ли сейчас прилагать усилия для получения желаемого. 4-5-го лучше ни с кем не кооперироваться в выполнении намеченных дел и больше ориентироваться на обстоятельства жизни.

У ВОДОЛЕЕВ большинство сложностей этой недели может быть связано с неправильной оценкой происходящего, с собственными иллюзиями, поспешными действиями или какими-то событиями, создающими непредвиденные проблемы. Тем не менее 30-1-го в делах все может сложиться достаточно удачно, партнеры могут согласиться на предлагаемые условия, а у кого-то могут решиться финансовые проблемы. Но 2-3-го возрастет вероятность просчетов, неприятных моментов в отношениях с окружающими, а любой неоправданный риск ради мелких побед может привести к большим потерям. Кроме того, здесь надо быть осторожными в поездках и не особо доверять даже знакомым людям. 4-5-го в происходящих событиях довольно часто может присутствовать элемент неожиданности.

У РЫБ на этой неделе могут возникнуть непредвиденные сложности и напряжение в отношениях с руководящими людьми, поэтому им надо действовать более осмотрительно и сдерживать свои порывы, так как события будут развиваться по собственному сценарию, повлиять на который будет довольно сложно. К тому же 30-1-го неопределенность ситуации может вызывать желание замкнуться в своем собственном мире, поэтому забота о безопасном и спокойном существовании будет доминировать над желанием перемен. 2-3-го лучше больше слушать, чем говорить, не лезть со своей критикой и советами в чужие дела и стараться не совершать каких-либо необдуманных поступков. 4-5-го, уступая желаниям окружающих, не стоит забывать о своих интересах и надежности материального положения.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 219 раз Просмотров: 219 опубликовал: Verstka Вчера, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Январь 2017 (154)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390