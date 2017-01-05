

ОВНАМ на этой неделе будут присущи стремление к постоянному движению, разным переменам и непостоянство во взглядах, а кто-то может перескакивать с одного дела на другое, не доводя ничего до конца. 30-1-го желательно прислушиваться к голосу интуиции, чтобы не оказаться в трудной ситуации, так как допущенные в эти дни ошибки могут потом вылиться в серьезные проблемы. 2-3-го события и перемены, которые могут произойти, нельзя охарактеризовать как-то однозначно, поскольку они могут быть следствием каких-то прошлых действий и решений. 4-5-го некоторым придется решать какие-то бытовые проблемы, помогать кому-то из близких или просто делать нечто, не входящее в планы на эти дни. У ТЕЛЬЦОВ на этой неделе жизненный потенциал начнет ослабевать, в профессиональных делах могут появиться сложности, а у кого-то могут с новой силой вспыхнуть старые проблемы, и решительный настрой Тельцов в некоторых случаях может лишь осложнить ситуацию. 30-1-го надо быть осторожнее в денежных делах, не пренебрегать разными условностями и правилами и пока что не торопиться с началом новых дел. 2-3-го не исключено, что кто-то из окружающих может начать претендовать на то, что Тельцы давно считали своим, а кому-то придется оплачивать услуги других людей, при этом нервничая из-за того, что они меняют условия и втягивают в дополнительные расходы. 4-5-го желательно более отстраненно воспринимать чужие проблемы. У БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе могут появиться проблемы во взаимоотношениях с близкими людьми и начальством, а происходящие события - внести коррективы в их планы. Поэтому им придется вести гибкую политику, чтобы сохранить отношения и пережить этот период с минимальными потерями. 30-1-го в делах могут появиться разные неожиданности, партнеры - изменить свои планы, поставив Близнецов в затруднительное положение, а у кого-то возможны осложнения финансового характера. 2-3-е будут конфликтными и противоречивыми днями, когда многое будет зависеть от собственного поведения, умения сглаживать острые углы в отношениях и сотрудничать, забыв на время о своих амбициях. 4-5-го лучше больше времени уделить отдыху и развлечениям. У РАКОВ эта неделя может оказаться напряженным периодом, когда у них возможны финансовые затруднения, проблемы с налоговыми органами, необходимость отдавать долги и делиться прибылью. Кроме того, у некоторых семейные сложности могут вылиться в незапланированные траты. 30-1-го у некоторых могут появиться проблемные моменты в отношениях с коллегами, поскольку слова и действия Раков будут неправильно восприниматься, да еще и обрастать всякими небылицами по мере распространения информации. 2-3-го у кого-то может произойти ряд радикальных изменений в судьбе, а те, кому это не уготовано, будут спокойно заниматься текущими делами. 4-5-го старайтесь ничего не делать второпях и рассчитывая на авось. У ЛЬВОВ на этой неделе разница интересов с партнерами и окружающими людьми будет мешать быстрому осуществлению их планов, а у кого-то возможны сложности с получением денег и нарушение прошлых договоренностей с партнерами. 30-1-го нежелательно покупать недвижимость, вкладывать деньги в чужие проекты или давать их в долг, так как эффективность таких вложений может быть минимальной, а риск очевиден. Но в то же время здесь возможны новые знакомства и приятные моменты в личных отношениях. А вот 2-3-го прошлые ошибки, собственная недальновидность, вредные привычки и выяснение отношений с партнерами могут сильно мешать выполнению намеченного. 4-5-го не стоит рассчитывать на то, что все сложится так, как вам хотелось бы. ДЕВАМ на этой неделе придется приложить больше усилий, чтобы добиться хороших результатов в делах. Также им желательно тщательнее следить за своим здоровьем, не перенапрягаться и уделять достаточно времени отдыху и любимым занятиям. Хотя 30-1-го организаторские способности Дев будут проявляться достаточно активно, им надо быть более гибкими и чувствовать дистанцию между людьми. Кроме того, в эти дни им нежелательно отправляться в дальние поездки и принимать важные решения, меняющие их жизнь. 2-3-го надо быть осторожными в финансовых вопросах, не торопиться с крупными капиталовложениями и не конфликтовать с окружающими из-за недовольства обстоятельствами, нарушающими планы. 4-5-го лучше не принимать участия в решении чужих проблем. У ВЕСОВ на этой неделе могут появиться различные сложности и препятствия, которые затронут их личную жизнь и профессиональную деятельность и могут затормозить осуществление планов, а некоторым для урегулирования спорных ситуаций придется чем-то жертвовать и действовать в более жестких условиях. 30-1-го Весы вряд ли что-то выиграют, вступая в споры с окружающими, поэтому им где-то лучше промолчать, чем портить отношения, а потом потихоньку сделать все так, как они считают нужным. 2-3-го акценты сместятся в сферу частной жизни, и некоторые смогут вплотную заняться решением накопившихся там проблем, причем уделяя этому достаточно времени и не бросая начатое на полпути из-за мелких трудностей. 4-5-е будут неблагоприятны только для дальних поездок и крупных приобретений. У СКОРПИОНОВ эта неделя может оказаться неблагоприятным периодом из-за снижения энергопотенциала, а их действия могут чаще подвергаться критике, что может увеличить число конфликтов. 30-1-го деятельность некоторых Скорпионов может быть сопряжена с разного рода трудностями как объективного, так и субъективного характера, поэтому на это время им не стоит планировать важные дела, поездки и встречи, так как здесь будет сложнее достичь взаимопонимания с партнерами. 2-3-го возможны разные неожиданности в профессиональной сфере, поэтому в эти дни лучше не начинать новых дел, а провести ревизию сделанного и доработать то, что откладывалось на потом. 4-5-го некоторым придется пожертвовать своими планами ради оказания какой-то помощи родственникам или знакомым людям. У СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе возрастет жизненный потенциал, и они станут более активными, но в то же время менее терпимыми к чужому мнению. Им желательно сдерживать необдуманные порывы, поскольку у них возрастет вероятность травм, каких-то потерь и прочих житейских неприятностей. Тем не менее 30-1-го они смогут успешно заниматься своими делами, а у кого-то на работе возможны кадровые перестановки, что может внести коррективы в их планы на будущее. Но 2-3-го не стоит начинать новых дел, так как планируемая прибыль от проделанной работы может оказаться минимальной, а в каких-то случаях ее и вообще может не быть. Кроме того, Стрельцам надо быть осторожными в поездках и избегать случайных знакомств. На 4-5-е не стоит планировать важные дела, встречи и другие мероприятия. У КОЗЕРОГОВ на этой неделе немного снизится их жизненный потенциал, что может отразиться на их самочувствии и моральном состоянии. Кроме того, у них могут возникнуть сложности в работе, их излишнее упрямство может подвергаться критике, а ошибки - привести к финансовым потерям. 30-1-го эмоциональное состояние Козерогов будет неустойчивым, а события могут постоянно их в чем-то не устраивать, и они будут чаще ссориться с окружающими, ставя личные интересы выше общих. 2-3-го происходящие события могут показать, насколько реальны некоторые планы и идеи, можно ли вступить в конкретную борьбу за какие-то блага и стоит ли сейчас прилагать усилия для получения желаемого. 4-5-го лучше ни с кем не кооперироваться в выполнении намеченных дел и больше ориентироваться на обстоятельства жизни. У ВОДОЛЕЕВ большинство сложностей этой недели может быть связано с неправильной оценкой происходящего, с собственными иллюзиями, поспешными действиями или какими-то событиями, создающими непредвиденные проблемы. Тем не менее 30-1-го в делах все может сложиться достаточно удачно, партнеры могут согласиться на предлагаемые условия, а у кого-то могут решиться финансовые проблемы. Но 2-3-го возрастет вероятность просчетов, неприятных моментов в отношениях с окружающими, а любой неоправданный риск ради мелких побед может привести к большим потерям. Кроме того, здесь надо быть осторожными в поездках и не особо доверять даже знакомым людям. 4-5-го в происходящих событиях довольно часто может присутствовать элемент неожиданности. У РЫБ на этой неделе могут возникнуть непредвиденные сложности и напряжение в отношениях с руководящими людьми, поэтому им надо действовать более осмотрительно и сдерживать свои порывы, так как события будут развиваться по собственному сценарию, повлиять на который будет довольно сложно. К тому же 30-1-го неопределенность ситуации может вызывать желание замкнуться в своем собственном мире, поэтому забота о безопасном и спокойном существовании будет доминировать над желанием перемен. 2-3-го лучше больше слушать, чем говорить, не лезть со своей критикой и советами в чужие дела и стараться не совершать каких-либо необдуманных поступков. 4-5-го, уступая желаниям окружающих, не стоит забывать о своих интересах и надежности материального положения. P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз