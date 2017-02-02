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Гороскоп с 6 по 12 февраля 2017 года Гороскоп

Деятельность ОВНОВ на этой неделе будет достаточно результативной, а повысившаяся интуиция и прилив сил позволят им быстрее продвигаться в делах и творческом самовыражении. 6-8-е будут хорошим временем для поездок, деловых переговоров, у кого-то возможны перспективные знакомства, которые помогут им открыть новые перспективы в бизнесе, кого-то могут пригласить на встречу с большой аудиторией, а кто-то будет удачлив в денежных делах. 9-10-го некоторым удастся положительным образом решить финансовые вопросы, получить нужную поддержку от влиятельного лица, рассчитаться со старыми долгами, а кому-то полученная информация поможет принять какое-то решение. 11-12-го будьте внимательны к своему здоровью и старайтесь никому не навязывать свою помощь.

У ТЕЛЬЦОВ эта неделя будет не очень благоприятным периодом, поскольку им, возможно, придется привыкать к новым обязанностям, изменениям в профессиональной деятельности, а у кого-то вероятно разрушение каких-то стереотипов. Поэтому 6-8-го лучше немного снизить нагрузки, заняться менее обременительными делами и теми, к выполнению которых не надо привлекать других людей, и пока что не спешить с какими-либо переменами в своей жизни. 9-10-говероятны события, которые могут отразиться на дальнейшей жизни некоторых Тельцов, а кто-то сможет воспользоваться возможностью продвинуться в карьере или каким-то образом улучшить свои деловые позиции. 11-12-го может возрасти количество разных мелких дел, на выполнение которых уйдет больше времени, чем хотелось бы.

У БЛИЗНЕЦОВ эта неделя будет гармоничным периодом, а стремление самих Близнецов к разным достижениям и интерес к материальной стороне жизни будет способствовать установлению новых связей и поиску новых источников дохода. 6-8-го благоприятное стечение обстоятельств будет способствовать решению материальных вопросов, каких-то домашних проблем, коммерческим предприятиям, а кто-то сможет избавиться от обременительных обязательств, чтобы спокойно заниматься своими делами. 9-10-го вероятны разные приятные события, касающиеся партнерских отношений, неожиданные встречи и знакомства, а кому удастся сделать нечто важное лично для себя. 11-12-го некоторым Близнецам обстоятельства могут сами подсказать решение каких-то проблем.

У РАКОВ на этой неделе могут сложиться благоприятные условия для осуществления планов, а в их карьере наметиться позитивные перемены, возможность занять более высокое и выгодное положение, которое потребует от них большей отдачи. 6-8-е будут хорошим временем для поездок, контактов, деловых встреч, различных финансовых операций, а кому-то новое деловое предложение может обеспечить хороший заработок на длительное время. 9-10-го у некоторых возможны какие-то денежные поступления, неожиданные встречи и знакомства, а перед кем-то могут открыться новые горизонты жизни, и здесь главное - не цепляться за прошлое, а решиться на перемены и двигаться вперед. Но 11-12-е будут неблагоприятными днями, на которые лучше не планировать ничего важного.

У многих ЛЬВОВ эта неделя будет достаточно динамичным и успешным периодом, поэтому им надо активизировать свои действия в выбранном направлении, строить новые планы, встречаться с разными людьми и договариваться о совместной деятельности. 6-8-го могут появиться разные возможности для более быстрого продвижения в делах, удачных финансовых операций, сложиться условия для важных переговоров, перехода на другую работу, а у кого-то может состояться знакомство, имеющее важное значение для дальнейшей жизни. 9-10-го некоторые дела могут потребовать взять на себя повышенные обязательства или большую ответственность за принятие решений, а кому-то прибыль принесет собственная деловая активность. 11-12-е будут неблагоприятны для поездок и крупных приобретений.

У ДЕВ на этой неделе обстановка на работе и дома будет достаточно спокойной, поэтому ничто не будет мешать их успешной деятельности. Кроме того, некоторые могут получить интересное предложение или какую-то прибыль при оказании посреднических услуг. 6-8-го умение убеждать окружающих и привлекать их на свою сторону поможет быстрее решать разные вопросы и продвигаться в своих делах. 9-10-е будут хорошим временем для коротких поездок, деловых и личных встреч, публичных выступлений, разных финансовых операций, а кому-то неожиданный поворот событий позволит осуществить давно вынашиваемые планы. Но на 11-12-е лучше не планировать много дел, так как в связи с лунным затмением все может пойти не так, как планировалось.

У ВЕСОВ эта неделя может быть отмечена творческим подъемом, поэтому многие из них будут стремиться к установлению новых связей, реализации своих идей и планов, а у кого-то в это время возможен новый поворот в карьере и перспективные знакомства. 6-8-го могут наметиться положительные изменения в служебном положении, появиться новые интересные дела, решиться вопросы, касающиеся финансирования каких-то проектов, или произойти какие-то иные события, положительным образом влияющие на профессиональную сферу жизни. 9-10-го не стоит оказывать давление на партнеров ради получения быстрого результата, так как путь компромиссов будет более эффективным. Но 11-12-го в связи с лунным затмением возрастет вероятность трений с окружающими и изменений в намеченных делах.

У СКОРПИОНОВ эта неделя будет вполне благоприятным периодом, поэтому тем, кто заинтересован в росте своего авторитета, укреплении профессионального и финансового положения, нужно проявить активность и продемонстрировать свои способности. 6-8-го некоторые могут получить деловое предложение, и даже если не воспользуются им, оно все равно пригодится в ближайшее время для каких-то иных целей. 9-10-го есть вероятность положительных перемен, связанных с работой, оплатой труда, появлением новых деловых партнеров или каких-то иных событий, положительно влияющих на дальнейшую жизнь. Однако 11-12-го в связи с лунным затмением надо быть осторожнее в поездках в вечернее время и в разговорах на личные темы.

У СТРЕЛЬЦОВ  эта неделя может оказаться достаточно удачной в плане карьеры, поездок и различных приобретений. А кому-то обстоятельства позволят несколько обновить круг общения, найти новое применение своим талантам или уладить финансовые проблемы, появившиеся в прошлом месяце. 6-8-го можно начинать новые дела, приступать к решению разных серьезных вопросов, а кому-то жизнь может помочь в осуществлении их личных планов. 9-10-е будут хорошим временем для коммерческой деятельности, деловых встреч и знакомств, а у кого-то в лучшую сторону могут измениться отношения с партнерами или появиться новые перспективные связи. Хотя 11-12-е у Стрельцов будут спокойными днями, тем не менее им надо быть осторожнее за рулем и не спешить с разными приобретениями.

События этой недели могут положительным образом влиять на статус, репутацию, а иногда и материальное положение КОЗЕРОГОВ. Кроме того, поездки, встречи с друзьями и деловыми партнерами могут обогатить жизнь некоторых из них новыми приятными впечатлениями и стать стимулом для перемен в жизни. 6-8-е у некоторых могут быть связаны с положительными изменениями в финансовом положении, с новыми знакомствами, а у кого-то могут решиться какие-то старые проблемы или им вдруг выплатят давно причитающиеся деньги. Однако 9-10-го желательно избегать острых углов в отношениях с окружающими и пока не делать каких-либо резких движений в делах, от которых напрямую зависит собственное благополучие. 11-12-го в связи с лунным затмением многое будет зависеть от настроения и внешних обстоятельств.

Эта неделя будет позитивной для многих ВОДОЛЕЕВ, поэтому им нужно действовать увереннее и активнее в выбранном направлении, а не тратить время на пустые разговоры, посторонние дела и бесцельное времяпровождение. 6-8-го могут состояться важные встречи, решиться вопросы, касающиеся участия в каких-то делах или мероприятиях, а кому-то могут предложить новую работу или перед ними откроются какие-то новые перспективы в деловой сфере жизни. Однако 9-10-го лучше не стремиться быть в центре внимания своего окружения, поскольку это может принести больше хлопот, чем удовлетворения каких-то своих амбиций. 11-12-го в связи с лунным затмением надо быть осторожнее за рулем и избегать конфликтных ситуаций.

У РЫБ эта неделя будет достаточно удачным периодом, поскольку они смогут преодолеть проблемы и заторможенность в делах и планах, удачно использовать старые связи и привлечь спонсоров и новых партнеров к своим замыслам. 6-8-го подписанные соглашения, поездки и финансовые операции могут оказаться весьма удачными, достаточно быстро принести прибыль или оправдать какие-то иные ожидания, а кто-то даже может сменить место работы на более привлекательное в плане зарплаты. 9-10-го могут возобновиться старые связи, состояться интересные знакомства, а у кого-то возможно улучшение в финансовом положении за счет неожиданной прибыли, возврата долгов или премий. 11-12-е в связи с лунным затмением будут неблагоприятны для ответственных дел, поездок и выяснения отношений.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

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Просмотрено: 302 раз Просмотров: 302 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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