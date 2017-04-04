У ОВНОВ эта неделя будет не очень спокойным периодом, когда они могут столкнуться с противодействием недоброжелателей или конкурентов, а в сферу их контактов попасть ненадежные люди, способные оказать им плохую услугу. Хотя 10-11-го повышенная раздражительность может стать причиной конфликтных ситуаций, тем не менее это будет хорошее время для поездок, решения различных профессиональных вопросов, а кто-то может ощутимо продвинуться в каких-то делах и даже сделать некий задел на будущее. Но 12-14-го в своих решениях лучше полагаться на собственную интуицию, чем на чьи-то советы, поскольку кто-то из вашего окружения может сознательно или непреднамеренно вводить вас в заблуждение. 15-16-е будут благоприятными днями, особенно для разных ремонтных работ и наведения порядка в доме. ТЕЛЬЦЫ на этой неделе могут быть настроены весьма решительно, а иногда и воинственно, что поможет им сохранить свои позиции, но вместе с тем может увеличить количество недругов и разного рода неприятных моментов. 10-11-го будьте осторожнее во взаимодействиях с другими людьми, так как вас могут обмануть, пообещав то, что на деле вряд ли будет выполнено, а у кого-то просто будет больше разных напряженных ситуаций на работе и дома, создающих определенные препятствия в выполнении задуманного. 12-14-го не исключены неожиданности в финансовой сфере, а кто-то может столкнуться с некой подтасовкой фактов и оказаться крайним в ситуации, ответственность за которую должны нести другие люди. А вот 15-16-е будут благоприятны для поездок и различных приобретений. БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе надо быть сдержаннее в своих замечаниях окружающим, поскольку возможны столкновение интересов и активизация завистников и конкурентов. Кроме того, некоторые новые проекты и переговоры могут оказаться неэффективными или проходить с разного рода осложнениями. 10-11-го на службе может оказаться много разных дел. Одни из них срочные, а другие могут и подождать, поэтому определитесь в приоритетах, чтобы избежать авральной ситуации. 12-14-го возможны осложнения в отношениях с окружающими, поскольку придется избавляться от назойливых собеседников без объяснения причин, а кому-то придется что-то исправлять в уже сделанном. 15-16-е будут благоприятны для поездок, семейных мероприятий и дружеских встреч. У РАКОВ происходящие на этой неделе малоприятные события могут “вымывать” у них почву из-под ног, в связи с чем они могут потерять уверенность в своих силах, а зацикленность на своих проблемах сделать их малообщительными. 10-11-го многие почувствуют энергетический спад, некоторые дела могут находиться в состоянии застоя, а сами Раки чаще допускать ошибки, принимать непродуманные решения и становиться объектом критики. 12-14-го желательно ограничить расходы, не ссориться по пустякам с окружающими, быть осторожнее в поездках и не ввязываться в дела, в которых в случае неблагоприятного исхода возможны материальные потери. А вот 15-16 будут благоприятными днями для любых дел, поездок и приобретений для дома. У ЛЬВОВ на этой неделе эмоциональная нестабильность может отрицательно сказаться на отношениях с коллегами и детьми, которые в чем-то могут не оправдать их ожиданий, а также на стремлении проявить свои таланты. 10-11-го желательно стороной обходить рискованные предприятия, быть сдержаннее в разговорах, не стремиться к роли лидера и больше внимания уделять выполнению повседневных обязанностей, поскольку любая халатность может обернуться неожиданными проблемами. 12-14-е будут неблагоприятными днями для обучения, спортивных достижений, творческого самовыражения, а также для проведения свадеб и других развлекательных мероприятий. 15-16-го обстановка нормализуется и можно будет без особых проблем заниматься намеченными делами. ДЕВАМ на этой неделе будет труднее осуществлять свои планы, так как разные перемены могут отрицательно сказаться на их спокойствии и настроении. Поэтому им лучше действовать методично и целенаправленно в одном направлении, внимательно выбирать партнеров и не обсуждать с окружающими свои планы. 10-11-го надо быть осторожнее в поездках, так как полнолуние может отрицательно сказаться на внимательности, не торопиться с разными приобретениями и принятием важных решений. 12-14-го не стоит ожидать быстрых успехов в делах, поэтому лучше действовать, опираясь на собственные силы, поскольку посторонняя помощь не всегда будет эффективной, а иногда даже может помешать получить нужный результат. А вот 15-16-е будут благоприятными днями для поездок, встреч, разных ремонтных работ, а также для отдыха и развлечений. У ВЕСОВ эта неделя будет не очень благоприятным периодом, когда отношения с ближним окружением могут стать более натянутыми и неприятными. Кроме того, у некоторых возможны разобщенность между партнерами и необходимость разграничить поле деятельности. 10-11-го ввиду полнолуния лучше не начинать новых дел, не торопиться с крупными капиталовложениями и быть осторожными в поездках. 12-14-го некоторые при обсуждении планов могут столкнуться с непониманием и неодобрением, а их желания не совпадать с желаниями окружающих. Кроме того, кто-то может оказаться втянутым в чужие тайные дела или сам допустить ошибки, которые придется какое-то время скрывать ради собственного спокойствия. 15-16-е будут благоприятны для отдыха, не требующего особых организационных мероприятий. У СКОРПИОНОВ на этой неделе партнеры могут стать слишком активными и нетерпимыми, из-за чего могут чаще возникать трения и претензии по имущественным и финансовым вопросам. Кроме того, у кого-то возможны судебные разбирательства, а кто-то может столкнуться с неприятными последствиями своих ошибок. 10-11-го ввиду полнолуния возрастет вероятность мелких неприятностей в делах, отношениях и других проблемных моментов из-за невнимательности или ненужной критики чужих действий. 12-14-го желательно не рисковать в денежных делах, не вступать в споры с вышестоящими людьми и на время умерить свои амбиции в плане карьерного роста и самосовершенствования. 15-16-го обстановка нормализуется, но все равно в расходах лучше придерживаться разумной экономии. У СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе может возрасти количество проблемных моментов, а прошлые ошибки и нереализованные возможности теперь могут привести к разного рода осложнениям и изменениям, поэтому Стрельцам надо быть готовыми к преодолению трудностей. 10-11-го могут возникнуть сложности с оформлением документов, не состояться намеченная встреча, а кого-то может неприятно удивить чье-то поведение. 12-14-го некоторые дела будут даваться путем приложения больших усилий, а у кого-то вероятно обострение отношений с кем-то из окружающих из-за невыполненных обещаний, каких-то сложностей в финансовой сфере, а кому-то придется на время отложить реализацию своих планов. А вот 15-16-е будут хорошим временем для приобретения предметов длительного пользования и коротких поездок. У КОЗЕРОГОВ на этой неделе энергетика будет находиться в неустойчивом состоянии, а проблемы в семье и на работе могут нарушить их планы. Поэтому это будет неподходящее время для начала новых дел, проведения переговоров и каких-либо значимых изменений в своей жизни. 10-11-го в деловой сфере не стоит прыгать с места в карьер, так как большего успеха можно добиться при более спокойном осуществлении задуманного. 12-14-го склонность к спорам, критичность и прямолинейность могут внести напряженность в отношения с окружающими, а у кого-то вероятны временные финансовые затруднения, проблемы в поездках или какие-то иные нервирующие моменты. 15-16-го проблемная полоса закончится и Козероги смогут опять спокойно заниматься своими делами. ВОДОЛЕЯМ на этой неделе придется больше полагаться на свои силы, а иногда и преодолевать преграду неприятия своих планов и идей. Кроме того, здесь высока вероятность несоблюдения каких-то тонкостей в договоренностях, а также проволочек и бюрократической волокиты. 10-11-го у некоторых появление проблемных моментов может быть связано с их желанием жить одним днем, не заботясь о том, что будет завтра. 12-14-го надо быть более осторожными в финансовой сфере и при участии в совместных делах, так как при потере бдительности на вас могут возложить выполнение наиболее сложной их части. Также здесь не стоит рассчитывать на какие-либо особые успехи и счастливый случай. А вот 15-16-е будут хорошим временем для любой деятельности, направленной на благо дома и семьи. РЫБАМ на этой неделе надо быть более сдержанными, поскольку их советы и замечания могут восприниматься неадекватно, а их интуиция не всегда давать правильные советы. Поэтому это будет неблагоприятное время для крупных капиталовложений и вовлечения новых людей в свои замыслы. 10-11-го некоторым придется улаживать отношения на работе, с руководством, а кто-то даже может лишиться каких-то привилегий. Однако у кого-то может стать более ясной какая-то запутанная ситуация. 12-14-го ради собственного блага лучше не давать и не брать денег в долг, быть более внимательными за рулем и в ответственных делах, а на работе меньше отвлекаться на пустые разговоры. А вот 15-16-е будут благоприятными днями для любых дел, отдыха и общения. P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз