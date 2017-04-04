Эта неделя будет интересным и творческим периодом, который может быть связан с переходом на другую работу, принятием судьбоносных решений или со значительными успехами в карьере и бизнесе

Овны на этой неделе смогут с большим успехом заниматься профессиональными делами, поскольку удача будет сопутствовать активной деятельности, а руководство и партнеры будут охотнее их поддерживать и помогать в делах и начинаниях. Хотя 17-19-го для получения нужного результата придется прикладывать больше усилий, брать на себя ответственность за свои и чужие действия, зато и результаты будут более весомыми. 20-21-е будут хорошим временем для дальних поездок, деловых встреч, внесения корректировок в долгосрочные планы, оформления различных документов, подписания контрактов, а у кого-то возможны весьма перспективные знакомства. 22-23-е будут благоприятны для любых семейных мероприятий.

У Тельцов эта неделя будет гармоничным периодом, когда окрепнет их энергетика, они станут более устойчивыми в эмоциональном плане и будут готовы к серьезным переменам в своей жизни, а появление новых идей и предложений может подтолкнуть их к неожиданным решениям и радикальным действиям. 17-19-е будут хорошим временем для разных ответственных дел, поездок, встреч, решения деловых и бытовых проблем, а кому-то полученное предложение поможет сделать рывок в карьере. 20-21-го может возрасти количество контактов, каких-то срочных дел, а кому-то могут напомнить о себе люди из прошлого, а обстоятельства помочь успешно завершить некое дело. 22-23-е будут благоприятными днями, когда можно будет сделать много полезного и нужного.

У Близнецов на этой неделе может начаться процесс обновления взглядов и убеждений, а перемены в их окружении могут потребовать большей решительности, предприимчивости и умения работать с информацией, используя ее как средство воздействия на партнеров. 17-19-го многие начнут стремиться к лидерству, активно отстаивать свое мнение и свободу действий, а кто-то может воспользоваться обстоятельствами для решения каких-то личных проблем. 20-21-е будут хорошим временем для проявления своих талантов, разных дел, связанных с рекламой и распространением различной информации, а у кого-то возможны деловые и личные знакомства. 22-23-е будут благоприятны для контактов, осуществления своих планов, а кто-то может встретиться с нужным человеком в какой-то дружеской компании.

У Раков эта неделя будет позитивным периодом, когда информационное поле вокруг них придет в движение и могут появиться новые люди, предложения и информация, открывающие перед ними весьма заманчивые перспективы. 17-19-го благодаря возросшей наблюдательности и интуиции можно будет более правильно ориентироваться в происходящих событиях и выбирать линию поведения, поэтому постарайтесь использовать выгодные ситуации для того, чтобы избавиться от того, что осложняет вам жизнь. 20-21-го у некоторых могут сложиться благоприятные условия для решения финансовых вопросов, а у кого-то возможны события, помогающие быстрее достичь поставленных целей или дающие много ценной информации. 22-23-е будут благоприятны для разных приобретений и изменений в домашней обстановке.

Львы на этой неделе станут более удачливыми в финансовом плане, а кто-то получит какие-то подарки от судьбы, которые могут оказаться не столько материальными, сколько выражаться в виде новых знаний, подсказок и советов опытных людей. 17-19-го у некоторых могут состояться важная поездка, встреча или разговор, которые могут что-то определить в планах на будущее, а кто-то может получить деловое предложение, выгоду от которого можно получить если не сейчас, то спустя какое-то время. 20-21-е будут хорошим временем для командировок, разных финансовых операций, а кто-то получит какую-то информацию по интересующему его вопросу и сможет определиться в своем выборе. 22-23-е будут хорошим временем для любых дел, контактов с друзьями и родственниками и отдыха вне домашних стен.

У Дев на этой неделе будет больше приятных событий, внушающих оптимизм. Кроме того, некоторые могут не только получить правильный совет, но сами многое для себя сделать, чтобы их жизнь стала более спокойной и комфортной. 17-19-го у некоторых может появиться шанс где-то продемонстрировать свои знания и таланты, кто-то может заключить выгодное соглашение, а у кого-то вероятны положительные изменения в финансовой сфере. 20-21-го у некоторых партнеры и другие люди могут начать играть главную роль в их жизни, поэтому им останется только довериться их инициативе, а чтобы не ошибиться, потребуется ваш критический взгляд на многие вещи. 22-23-го часть семейных забот постарайтесь переложить на плечи кого-нибудь из родственников.

У Весов эта неделя будет благоприятным периодом, поскольку уйдут негативные факторы предыдущей недели и их дела начнут развиваться успешнее. Поэтому это хорошее время для конструктивного общения, поездок и урегулирования спорных вопросов. Хотя 17-19-го обстоятельства могут внести некоторые коррективы в дела и планы, это может оказаться положительным моментом, который проявится немного позже. 20-21-е будут благоприятны для деловых встреч, дальних поездок, у кого-то могут благополучно разрешиться проблемы, связанные с пересмотром каких-то обязательств, а кто-то получит приятное известие от близкого человека или сделает что-то полезное для своей семьи. 22-23-го возрастет количество разных приятных моментов.

У Скорпионов эта неделя будет благоприятнее предыдущей, поскольку у них возрастет энергопотенциал, появятся удачные перспективы в делах, возможность стабилизировать свою материальную и финансовую сферу и заключить выгодные соглашения. 17-19-го волнующие вопросы, скорее всего, разрешатся в вашу пользу вне зависимости от того, как вы оцените это в данный момент, а у кого-то вероятны новые знакомства, денежные поступления и возможность выполнить дела, на которые до этого не хватало времени. 20-21-го старайтесь не давать никаких обещаний и не брать на себя слишком многое, так как потом будет трудно все это выполнить. Однако это хорошее время для активности в деловой сфере и дальних поездок. 22-23-го Скорпионы будут общительны, активны и удачливы в своих делах и начинаниях.

У Стрельцов эта неделя будет достаточно удачным периодом, поскольку то, что раньше им приходилось подталкивать, теперь может прийти в движение. Поэтому это будет интересный и творческий период, который будет связан с поездками, расширением границ своей деятельности и деловых связей, а также с ростом популярности. 17-19-е, скорее всего, будут заполнены обычными делами и заботами, однако у некоторых возможны удачные коммерческие операции, поездки и встречи. 20-21-е будут хорошим временем для начала новых дел, деловых и личных контактов, для пропаганды своих идей, а также для внесения различных изменений в дела и отношения с партнерами. 22-23-го у некоторых вероятны приятные встречи и важные события в сфере личной жизни.

У Козерогов на этой неделе обстановка станет более спокойной, а разные удачные моменты помогут им справиться со старыми проблемами и уладить сложные вопросы. Кроме того, им не стоит бояться что-то менять в своей жизни, поскольку это будет благоприятно для их будущего. 17-19-го можно будет заручиться поддержкой партнеров в своих делах, а новые идеи, связи, обмен информацией, поездки, обучение и деловые контакты могут дать импульс к активизации деятельности в целях разных достижений в своей жизни. 20-21-е будут хорошим временем для дальних поездок, нотариального оформления различных документов, а также для любых шагов, направленных на улучшение своей жизни. 22-23-е - благоприятное время для коротких поездок, контактов и небольших приобретений.

У Водолеев эта неделя будет благоприятным периодом, когда у них ожидаются приятные встречи, поездки и получение новых ярких впечатлений. Поэтому это будет удачное время для различных контактов, обучения, получения важной информации, а также для налаживания деловых и дружеских связей. 17-19-е будут хорошим временем для разной интеллектуальной деятельности, а кто-то сможет увидеть ряд закономерностей, что поможет в ближайшее время внести изменения в свою деятельность и отношения с некоторыми партнерами. 20-21-го Водолеи будут активны и заметны в любом коллективе, а у некоторых из них возможны положительные события, связанные с карьерой и успехами в бизнесе. 22-23-е будут больше располагать к отдыху и необременительным занятиям.

У Рыб эта неделя будет благоприятным периодом, когда увеличится их энергетический потенциал и окрепнут жизненные позиции. Кроме того, некоторые из них могут получить неожиданные и весьма заманчивые предложения, начать новые дела или усилить свое влияние на окружающих. 17-19-е будут хорошим временем для любой коллективной деятельности, привлечения новых сотрудников и партнеров, а кто-то сможет очень результативно проявить свои знания и таланты. 20-21-е будут хорошим временем для обсуждения различных планов, начала новых дел и коммерческой деятельности, а также для поездок, новых знакомств и торжественных мероприятий. 22-23-е будут благоприятны для осуществления личных планов и покупок для дома и семьи.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira