На этой неделе беспокойной будет только ее начало, но уже с 14 июня обстановка станет более спокойной, благоприятной для поездок, встреч и активности в деловой сфере



У Овнов на этой неделе энергопотенциал будет достаточно высоким, что положительно скажется на их настроении и работоспособности, поэтому возникающие сложности будут преодолеваться гораздо быстрее и легче, а у некоторых из них даже могут появиться положительные тенденции в какой-то сфере жизни. Однако 12-13-го не исключаются разногласия с партнерами по каким-то принципиальным вопросам, и здесь лучше проявить сдержанность, терпимость и оставить другим право на собственное мнение. А вот 14-16-е будут благоприятны для начала новых дел, поездок, переговоров, различных реорганизаций в делах, крупных приобретений и новых знакомств. 17-18-е в основном будут посвящены контактам и разным домашним делам.



Хотя у Тельцов на этой неделе возможны прогресс в делах, удачные встречи и поездки, однако в конфликтных ситуациях им лучше искать компромисс, стремиться к мирному урегулированию споров, а иногда и в чем-то уступить, чтобы не обострять отношений. Особенно это касается 12-13-го, когда эмоциональный фон в общении будет неустойчивым, а сами Тельцы будут склонны к поспешным решениям и необдуманным высказываниям в адрес окружающих. А вот 14-16-е будут благоприятными днями, когда возможны новые знакомства, поездки, большой объем разноплановой информации, а кого-то могут порадовать собственные успехи или успехи близких людей. 17-18-е будут спокойными днями, благоприятными для коротких поездок и разных приобретений.



У Близнецов эта неделя будет благоприятным периодом для разных начинаний в жизни, у некоторых могут состояться важные встречи, решиться вопросы с оформлением каких-то документов, а у кого-то даже возможно продвижение по служебной лестнице. Но 12-13-го не исключены события, которые могут ненадолго выбить из колеи, увести в сторону от намеченных планов, а кому-то просто придется часто отвлекаться от намеченных дел на какие-то домашние заботы. А вот 14-16-го можно заниматься как текущими делами, так и начинать новые, принимать деловые предложения, знакомиться с новыми людьми, а кому-то придется собирать какие-то справки или сведения, контактируя с разными людьми и учреждениями. 17-18-го кого-то порадуют какие-то приятные события в семье, а кто-то решится купить какую-то ценную вещь.



У Раков на этой неделе коммерческие предприятия будут в равной степени предполагать расчет и риск, однако полного успеха это не гарантирует, поскольку Раки будут в зависимом положении как от обстоятельств, так и от действий своих компаньонов. Особенно это касается 12-13-го, поэтому в эти дни на работе и дома лучше заниматься только текущими делами, не планируя на это время ничего выходящего за рамки обыденного. А вот 14-16-е будут хорошим временем для работы с информацией, умственной и творческой деятельности, для дальних поездок, решения различных деловых и личных вопросов, а у кого-то активность будет направлена на быстрейшее завершение каких-то дел. 17-18-го у некоторых возможны дела или совместный отдых с друзьями.



У Львов в начале недели успех может потребовать от них терпения, приложения больших физических и умственных усилий и умения договариваться. Зато вторая половина недели будет хорошим временем для коммерческих предприятий, дальних поездок, презентаций и новых знакомств. Поэтому 12-13-го нежелательно начинать новые дела и лучше работать под чьим-то руководством, чем самим проявлять инициативу и стремиться взять бразды правления в свои руки. А вот 14-16-е будут хорошим временем для деловых встреч, проявления себя в разной общественной деятельности, а у кого-то может появиться новое дело, которое в ближайшее время принесет хорошие дивиденды. 17-18-е будут благоприятны для дел, не связанных с поездками и интенсивным общением.



Девам в начале недели лучше не рассчитывать на помощь окружающих, поскольку у них будет много собственных забот и проблем, а вот во второй половине недели можно активно привлекать к своим делам и планам, так как их помощь может оказаться очень ощутимой ввиду их опыта и квалификации. 12-13-го есть вероятность появления мелких проблем в делах, событий, заставляющих что-то вспомнить из своей прошлой жизни, а кто-то может заняться подсчетом личных доходов и расходов или анализом каких-то ситуаций на работе. 14-16-е будут хорошим временем для осуществления важных планов, дальних поездок, а у кого-то возможны улучшения в материальном положении. 17-18-е у большинства Дев будут посвящены заботам о доме, семье и родственниках.



Весы на этой неделе, чувствуя прилив сил, будут активнее проявлять себя в деловой сфере, стремиться к реализации планов, созданию новых связей, а у кого-то может закончиться полоса неопределенности в материальном положении. Однако 12-13-го у некоторых возможны затруднения с осуществлением задуманного, поскольку могут понадобиться дополнительные деньги на поездки, покупки или какие-то иные дела, требующие расходов. А вот 14-16-е будут хорошим временем для деловых встреч, оформления различных документов, крупных финансовых операций, а кто-то может оказаться вовлеченным в события, касающиеся близких друзей или родственников. 17-18-е будут благоприятны для коротких поездок и приобретений для дома и семьи.



Так как у Скорпионов эта неделя будет больше заполнена служебными заботами, то все крупные домашние дела им лучше перенести на выходные дни, поскольку успевать все сделать и здесь и там у них вряд ли получится. 12-13-го у некоторых может появиться ощущение связанных рук, а окружающие люди будут чего-то от них требовать или просто надеяться, что Скорпионы проявят активность и решат за них проблемы. Поэтому иногда придется отстаивать право на иное мнение и личное пространство. А вот 14-16-го могут сложиться благоприятные условия для выполнения каких-то дел, состояться новые знакомства, а у кого-то произойти событие, положительно влияющее на их материальное положение. 17-18-е будут благоприятны для домашних дел и встреч личного характера.



Хотя у Стрельцов предстоящая неделя будет благоприятным периодом, тем не менее им будут свойственны невнимательность и рассеянность, поэтому им надо быть осторожнее в поездках и при выполнении ответственной работы. Если 12-13-го проявить активность, то можно продвинуть некоторые заторможенные дела, также здесь могут состояться деловые знакомства, решиться проблема в партнерских отношениях, а у кого-то это будут дни с массой мелких срочных дел. 14-16-го стечение обстоятельств будет способствовать удачным финансовым операциям, поездкам, быстрому решению деловых вопросов и выполнению дел, а у кого-то может появиться надежда на продвижение по служебной лестнице. 17-18-го к некоторым Стрельцам друзья могут обратиться за материальной помощью.



У Козерогов эта неделя может оказаться важной в плане карьеры и демонстрации своих деловых качеств, поэтому главной их заботой станут вопросы профессиональной деятельности, которые могут сильно повлиять на общее направление их мыслей. 12-13-го, несмотря на мелкие неурядицы, возможны контакты, помогающие решению каких-то важных вопросов, а кто-то может внести существенные коррективы в свои планы или оказать влияние на развитие событий в нужном для себя направлении. 14-16-го у многих на первом месте будут работа и материальные аспекты жизни, а так как внешняя обстановка будет благоприятной, то можно активнее демонстрировать свои таланты, знания и опыт. На 17-18-го лучше не планировать много дел, а устроить себе полноценный отдых.



Водолеи на этой неделе будут стремиться к разнообразию в своей деятельности, к активному участию в делах коллектива, а кто-то может найти новую работу, начать ремонт в квартире или предпринять какие-то иные шаги в плане улучшения своего быта. 12-13-го, несмотря на появление разных мелких проблем, возросшая работоспособность позволит Водолеям быстро справиться с намеченными делами, а у кого-то возможны неожиданные поездки и знакомства. 14-16-го у некоторых вероятны положительные изменения в партнерских отношениях, и им станет легче осуществлять свои планы, а кому-то возросшая интуиция поможет в принятии важного решения. 17-18-го возможны случайные встречи с людьми из прошлого.



У Рыб на этой неделе установление хороших отношений с руководством и подчиненными может открыть перед ними какие-то новые возможности в деловой сфере, а проявление инициативы и организаторских способностей сделать их заметными фигурами в обществе. 12-13-го стоит обратить внимание на отношения с людьми из ближайшего круга общения - друзей, коллег, деловых партнеров, так как именно они могут сыграть важную роль в намеченных делах и планах. 14-16-е будут хорошим временем для решения важных деловых вопросов, посреднической и коммерческой деятельности, для дальних поездок, а кому-то удастся избавиться от какой-то надоевшей проблемы и закрыть эту тему. 17-18-е будут благоприятны для визитов к друзьям или родственникам и полезных приобретений для дома.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira