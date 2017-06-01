Эта неделя будет благоприятным периодом, когда будет легче общаться, получать нужную информацию и строить долгосрочные планы



У Овнов эта неделя будет достаточно спокойным и благоприятным периодом, поэтому им желательно сделать максимум из запланированного, а также провести встречи и переговоры, имеющие отношение к их будущему. 19-21-го стоит проявить упорство и настойчивость в достижении своих целей, у кого-то может произойти положительный поворот в отношениях с кем-то из партнеров, а кто-то в эти дни будет занят обычной рутинной работой. 22-23-е будут хорошим временем для подготовки к началу новых дел, для переговоров, реорганизаций, дальних поездок, разных ремонтных работ, а кто-то может проявить свои способности в какой-то общественной деятельности или найти устраивающее всех решение в спорном вопросе. 24-25-е будут благоприятны для любых дел, поездок, контактов и новых знакомств.



У Тельцов эта неделя будет благоприятным периодом, когда они смогут осуществить свои планы и творческие замыслы, а окружающие помочь им расширить привычный круг общения, вывести в свет или просто внести некий элемент разнообразия в их жизнь. 19-21-е будут хорошим временем, чтобы вернуться к отложенным ранее планам, для восстановления прежних отношений, а у кого-то вероятны непродолжительные поездки и удачные деловые переговоры. 22-23-е будут благоприятны для поиска новой работы, обращения к начальству с разными просьбами и предложениями, для разных финансовых операций, в том числе и для купли-продажи недвижимости, а у кого-то возможны деловые и личные знакомства. 24-25-е будут спокойными днями с привычными делами, контактами и покупками.



Хотя у Близнецов на этой неделе будет наблюдаться снижение энергопотенциала, тем не менее у них могут появиться благоприятные возможности для развития дел, деловых встреч и поездок, а у кого-то вероятны удачные капиталовложения и коммерческие операции. 19-21-го у некоторых возможно появление новых планов и партнеров, благоприятные изменения в финансовом положении, а кому-то друзья могут подкинуть стоящую идею по части трудовой деятельности. 22-23-го можно будет о чем-то договориться с нужными людьми, у кого-то может как бы сам собой решиться какой-то волнующий его вопрос, а кто-то благодаря помощи друзей сможет сделать что-то нужное лично ему. 24-25-го желательны только плановые покупки.



У Раков эта неделя будет достаточно успешным периодом, когда в их окружении могут появиться люди, способные заинтересовать их чем-то новым. Поэтому встречи и поездки могут принести им удачу и возможность что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону. 19-21-го некоторым Ракам захочется большей свободы в действиях, поэтому они постараются избавиться от старых обязательств и по-новому выстроить некоторые отношения, чтобы получить возможность для реализации новых планов и идей. 22-23-е будут хорошим временем для демонстрации своих знаний и опыта, для поездок, публичных выступлений, а у кого-то могут наметиться положительные перемены в материальном положении. Но на 24-25-е ввиду новолуния лучше не планировать ремонтных работ и крупных покупок.



У Львов эта неделя будет хотя и спокойным, но малообещающим периодом, поэтому им лучше заниматься обычными делами и не тратить зря силы на пустую суету, поездки и новые планы, поскольку на это может уйти слишком много времени, сил и лишних расходов. Хотя 19-21-го у некоторых возможны трения с окружающими из-за расхождения во мнениях, тем не менее это будет хорошее время для деловых переговоров, решения вопросов, касающихся оплаты труда, а у кого-то могут получить импульс к развитию какие-то заторможенные дела. 22-23-е будут хорошим временем для решения финансовых вопросов, деловых и семейных проблем, а у кого-то вероятны интересные встречи и получение приятных новостей. 24-25-е будут благоприятны для поездок личного характера и занятия разными бытовыми делами.



У Дев эта неделя будет благоприятным периодом, когда они благодаря возросшему энергопотенциалу смогут более эффективно использовать свои возможности. Кроме того, у них возрастет количество контактов, встреч, а кто-то может что-то изменить в своих планах под влиянием происходящих событий. 19-21-го многие Девы буду стремиться к большей независимости, поэтому влияние на них окружающих людей практически будет сведено к нулю, а так как хорошие советы они и сами могут давать кому угодно, то будут мало прислушиваться к чужому мнению. 22-23-е будут хорошим временем для принятия важных решений, установления новых связей, а кто-то даже может стать инициатором перемен в своей деятельности. Но на 24-25-е ввиду новолуния не планируйте много дел, а действуйте по обстоятельствам.



У Весов эта неделя будет благоприятным периодом, когда они смогут позволить себе крупные покупки, переезды, кому-то удастся уладить семейные проблемы, а у кого-то возможны какие-то положительные изменения в профессиональной сфере. 19-21-го служебные, семейные и финансовые дела будут идти достаточно успешно, однако пока не стоит затевать что-то новое, а лучше лишь слегка подкорректировать свои планы. А вот 22-23-го многие будут чувствовать себя достаточно уверенно и легко находить взаимопонимание с партнерами, поэтому это будет хорошее время для поездок, решения сложных вопросов, а кто-то может задуматься о повышении квалификации и предпринять какие-то шаги в этом направлении. 24-25-е будут хорошим временем для поездок, встреч и развлечений вне дома.



Активность и общительность Скорпионов на этой неделе не останутся без внимания окружающих, которые могут помочь им расширить сферу проявления своих талантов или получить заманчивые предложения делового и личного характера, способные изменить их жизнь в лучшую сторону. 19-21-го различные встречи и поездки могут иметь важное значение для успеха в делах, однако отношения с окружающими будут находиться в хрупком равновесии, поэтому лучше не нарушать его каким бы то ни было неосторожным словом или действием. 22-23-го у некоторых возможны удачные капиталовложения, у кого-то успешнее пойдут дела на работе и на их выполнение уйдет меньше времени, а кто-то получит какое-то приятное известие. 24-25-го можно начать ремонт в квартире, а его масштаб будет зависеть только от наличия денег в семейном бюджете.



У Стрельцов эта неделя будет достаточно активной в деловом плане, когда главную ставку можно сделать на человеческий фактор и общественное мнение о себе. Но для успеха им надо действовать более расчетливо, а не увлекаться только внешними эффектами. 19-21-го в коммерческих предприятиях лучше ориентироваться на хорошо знакомые сферы деятельности, а не стремиться к чему-то новому и незнакомому и с большим вниманием относиться к инициативам партнеров. 22-23-го возможны удачные встречи, новые знакомства, кто-то сможет быстро решить какие-то важные деловые вопросы, однако некоторым придется что-то менять в своих планах ввиду появления чего-то более важного в данный момент времени. 24-25-го старайтесь не загружать себя домашними делами, а больше времени посвятите отдыху.



У Козерогов эта неделя будет благоприятным периодом, когда интуиция и информация будут теми двумя главными ориентирами, на которые им сейчас стоит опираться в любых делах и поступках. 19-21-го желательно воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы продвинуться в делах, воплотить в жизнь какие-то идеи, продемонстрировать свои таланты и деловые качества. Кроме того, это будет хорошее время для поездок, переговоров и поиска новых сфер деятельности. 22-23-го у некоторых могут появиться дополнительные источники доходов, но не постоянные, а разовые. И скорее всего, это будет какая-то левая работа, но вполне законная, от которой ваша основная деятельность нисколько не пострадает. 24-25-го ввиду новолуния надо быть более внимательными за рулем и в денежных расчетах.



У Водолеев эта неделя будет удачным периодом, поэтому их поиски нового места работы и дополнительных заработков могут увенчаться успехом. Кроме того, некоторые могут сделать крупные приобретения, капиталовложения в бизнес, а кому-то удачу принесут старые связи и советы друзей. 19-21-го многие будут активны и удачливы в своих делах, а кто-то сконцентрирует свои усилия на достижении масштабных целей, отказавшись от менее существенных планов. 22-23-го вероятно получение деловых предложений, интересных в плане расширения бизнеса и дополнительного заработка, а у кого-то возрастет число контактов, могут состояться новые знакомства или решиться какие-то личные проблемы. 24-25-го некоторые Водолеи могут принять активное участие в делах друзей.



У Рыб эта неделя будет спокойным периодом, когда они смогут легко устанавливать новые связи, находить нужных людей и весьма успешно заниматься намеченными делами. 19-21-го у некоторых возможно знакомство с влиятельным человеком, который сможет оказать им содействие в работе, творчестве или в каких-то начинаниях, а кому-то придется больше обычного куда-то ездить и с кем-то встречаться, в основном по деловым или каким-то иным практическим вопросам. 22-23-го могут сложиться благоприятные условия для осуществления некоторых планов, решиться финансовые вопросы, а у кого-то возможны кадровые перестановки на работе, от которых они только выиграют. 24-25-е будут хорошим временем для небольших приобретений как для дома, так и лично для себя.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira