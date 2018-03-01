Несмотря на разные мелкие препятствия и трудности, все наиболее важные дела и встречи лучше сделать на этой неделе, так как первая половина следующего месяца будет дисгармоничным периодом с разного рода проблемами, конфликтами и изменениями в планах



У Овнов на этой неделе может появиться повышенный интерес к новым видам деятельности и всевозможным преобразованиям в делах и частной жизни, а у кого-то вероятна ситуация, в результате которой они могут оказаться в выигрыше благодаря вовремя предпринятым действиям. 26-28-го можно вернуться к делам, которые постоянно откладывались на потом, сделать какое-то нужное приобретение или что-то решить с партнерами относительно будущей деятельности. Но 29-30-го у некоторых возможны проблемные моменты, которые хотя и быстро разрешатся, тем не менее могут оставить неприятный осадок в душе, а у кого-то, возможно, увеличатся расходы на какие-то собственные нужды. 1-2-е в основном будут связаны с отдыхом, развлечениями и необременительными занятиями.



У Тельцов эта неделя будет благоприятным периодом, когда удача будет приходить к ним благодаря сотрудничеству с партнерами, и хотя у них могут возникнуть мелкие осложнения из-за необходимости восстановления каких-то отношений или изменения мнения о себе, это не особо осложнит им жизнь. 26-28-го у некоторых возможен прогресс в карьере и отношениях с партнерами, кто-то может получить выгодное деловое предложение или какую-то интересную информацию, а у кого-то могут состояться деловые знакомства. 29-30-го кому-то придется приложить усилия, чтобы нейтрализовать появившиеся проблемы, но у большинства Тельцов будут дни с обычными делами и заботами. 1-2-го вероятны приятные события, касающиеся родственников или знакомых.



У Близнецов на этой неделе не все будет получаться так, как хотелось бы, и им будет труднее перестраиваться под обстоятельства, сложнее находить союзников, да и окружающие не всегда будут выполнять данные обещания. 26-28-го дела будут идти своим чередом, и если что-то важное и будет происходить, то оно зачастую не будет бросаться в глаза, так как произойдет процесс накопления разных ресурсов, а отдача последует позже. Но на 29-30-е лучше не планировать важных дел, поездок, каких-либо ответственных мероприятий и крупных капиталовложений, поскольку эти дни могут оказаться весьма проблематичными, а окружающие неохотно помогать в выполнении намеченного. 1-2-е будут спокойными днями без каких-либо особых проблем.



У Раков события этой недели вряд ли внесут какие-либо большие изменения в их жизнь, поэтому большинство из них будут заняты привычными делами и заботами, а у кого-то это будет период отпуска и отдыха вне домашних стен. 26-28-го успешное развитие некоторых дел во многом будет зависеть от внешних обстоятельств, поэтому если что-то не получается, то не стоит особо расстраиваться, а тем более пытаться во что бы то ни стало переломить ситуацию. Но 29-30-го лучше не браться за решение сложных вопросов, быть осторожнее в поездках и денежных делах и отдавать предпочтение завершению текущих дел, чем началу чего-то нового. 1-2-е будут благоприятными днями, однако кому-то придется выполнить данное обещание, чтобы не осложнять отношений.



У Львов на этой неделе могут появиться благоприятные возможности для решения некоторых проблем, однако непоследовательность в желаниях, поступках, проявление эгоизма и стремление навязать окружающим свою точку зрения могут стать причиной трений, а иногда и бурного выяснения отношений. 26-28-го в делах вряд ли возникнут какие-либо особые проблемы, поэтому будет хорошее время для любой активной деятельности. Но 29-30-го при осуществлении планов могут возникнуть трудности, у партнеров, на помощь которых рассчитывали, появиться другие срочные дела, а кому-то, возможно, придется пожертвовать личными интересами ради общего блага. 1-2-го вероятны разные приятные события, в основном касающиеся личной жизни.



Девы на этой неделе будут больше внимания уделять домашней жизни, отношениям с родственниками, ремонту в квартире или каким-то иным вещам, связанным с личной жизнью. Кроме того, некоторые могут сделать крупное приобретение или наилучшим образом решить какой-то беспокоящий их вопрос. 26-28-е будут благоприятным временем для различных поездок, встреч, обсуждения и решения разных насущных вопросов, а у кого-то вероятны новые знакомства или могут произойти положительные изменения в материальном положении. Хотя 29-30-го возможны споры и разногласия с партнерами по принципиальным вопросам, они вряд ли помешают выполнению намеченных дел. 1-2-е будут днями удачного стечения обстоятельств, приятных встреч и контактов.



У Весов на этой неделе может возникнуть ряд спорных вопросов, связанных с прошлыми делами и обстоятельствами, а необходимость отдавать долги может затормозить осуществление новых планов. Однако 26-28-го продумав многошаговую комбинацию, можно частично или полностью рассчитаться с долгами, у кого-то увенчается успехом поиск новой работы, а кто-то начнет активно что-то менять в домашней обстановке. Хотя 29-30-го возможны какие-то неожиданности, тем не менее это будут благоприятные дни для завершения различных дел, а кто-то сможет осуществить свои личные планы. 1-2-е у большинства Весов будут спокойными днями, не предвещающими особых проблем.



У Скорпионов эта неделя может быть связана с началом позитивных перемен, которые позволят им оптимально реализовать намеченное. Однако некоторым из них придется на время отказаться от каких-то пока несбыточных целей и наметить что-то более реальное. 26-28-го возможно увеличение числа контактов, встреч, поездок, а у кого-то может появиться уверенность в своих силах, могут активизироваться лидерские качества и организаторские способности. Но 29-30-го следует быть более осторожными в поездках, в финансовых делах и выборе партнеров, так как некоторые связи могут быть чреваты ненужной завистью и проблемными моментами. А вот 1-2-е будут хорошими днями как для отдыха, так и для выполнения различных дел.



Так как в деловой сфере у Стрельцов на этой неделе особой активности не ожидается, им можно будет переключить свое внимание на частную жизнь, заняться домашними делами, больше внимания уделить детям и своим увлечениям. 26-28-е будут хорошим временем, чтобы, сосредоточившись на личном участке работ, сделать достаточно много полезного, а у кого-то вероятны неожиданные встречи с людьми из прошлого, случайные приобретения и приятные новости, касающиеся близких людей. Но 29-30-го возможны резкие оценки их деятельности окружающими, какие-то нестыковки в намеченных делах, проблемы с оформлением документов и другие нервирующие моменты. 1-2-е будут спокойными днями, благоприятными для любых личных дел.



Козероги на этой неделе будут быстро продвигаться в своих делах, успешно решать различные вопросы и бытовые проблемы, но у некоторых из них вероятны какие-то реорганизации на работе или проблемные моменты в семейной жизни. 26-28-го можно будет успешно решить накопившиеся вопросы с партнерами, повысить свой авторитет в глазах окружающих, сделать что-то существенное для своего будущего или просто достичь каких-то личных целей. Но 29-30-го надо быть осторожнее в денежных делах, не поддаваться разным соблазнам, так как это чревато неприятными последствиями, не особо доверять обещаниям других людей и не ввязываться в конфликтные ситуации, которые вас не касаются. А вот 1-2-е будут хорошим временем для коротких поездок и разных приобретений.



Водолеи на этой неделе, проявив инициативу, смогут расширить свои связи, получить ценную информацию, кое-что пересмотреть в своих деловых и финансовых отношениях. И хотя в середине недели возможны конфликтные ситуации, их удастся быстро урегулировать. 26-28-е будут благоприятным временем для поездок делового и личного характера, для встреч и знакомств, а кому-то удастся решить довольно сложный финансовый вопрос или разобраться в каких-то запутанных делах. Но 29-30-го будет труднее контролировать эмоции и объективно оценивать свои действия, что может стать источником мелких проблем, а кто-то может решиться на какие-то важные изменения в своей жизни. 1-2-е будут благоприятны для разных мероприятий семейного характера.



У Рыб на этой неделе прибавится сил, что положительно скажется на их работоспособности, удачливости и сразу проявится в делах. Кроме того, благодаря поддержке окружающих реализация большинства их планов станет более реальной и менее проблематичной. 26-28-е будут благоприятными днями для деловых переговоров, решения вопросов, касающихся финансирования и объединения усилий для достижения поставленных целей, для расширения бизнеса и обсуждения появившихся перспектив, реализация которых возможна в осенние месяцы. Но 29-30-го у некоторых возможны временные финансовые сложности, показывающие собственную недальновидность, а у кого-то вероятны конфликтные ситуации с кем-то из сотрудников. А вот 1-2-е будут спокойными днями без каких-либо особых проблем.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira