Эта неделя будет беспокойным периодом, когда осуществление намеченных дел и планов может сопровождаться разного рода проблемами



У Овнов эта неделя будет дисгармоничным периодом, поскольку у них могут обостриться какие-то старые проблемы, что может поколебать их стабильность. Кроме того, партнеры могут лишить их поддержки, поскольку между ними могут возникнуть непонимание, столкновение интересов и другие осложнения в отношениях. Однако 3-4-го, несмотря на проблемные моменты, некоторые Овны будут активны в деловой сфере, и хотя не все будет удаваться им сделать с первого раза, проявленное упорство даст положительные результаты. Но 5-7-го возможны резкие перепады настроения, импульсивные поступки, проблемы, связанные с чужими деньгами, а у кого-то вероятны неприятности в деловых отношениях. 8-9-го надо быть более осторожными в поездках и внимательными к проблемам близких людей.



У Тельцов на этой неделе возможен разлад в отношениях с окружающими, а непримиримая и временами агрессивная позиция Тельцов может стать причиной неприятных ситуаций, нервных срывов и даже появления каких-то разрушительных тенденций. 3-4-го некоторые будут чувствовать себя не очень комфортно из-за необходимости принимать решения, какие-то дела начнут идти медленнее и с разными проблемами, а у кого-то возможны конфликтные ситуации на работе. 5-7-е будут неблагоприятными днями для поездок, важных встреч, заключения различных соглашений, а кто-то будет просто недоволен собой и окружающими, что и станет причиной появляющихся проблем. 8-9-го ввиду полнолуния неадекватная реакция на происходящее может создать сложности в отношениях с близкими людьми.



У Близнецов эта неделя может быть связана с трудностями в финансовой сфере, и им придется больше отдавать, чем получать, причем несоблюдение каких-то договоренностей может приводить к конфликтам, поэтому им придется распрощаться с некоторыми надеждами. 3-4-е могут сложиться не очень удачно, поэтому Близнецам лучше продолжать заниматься текущими делами, чем стремиться к каким-либо начинаниям, поскольку в этот период могут появиться разные сложности финансового характера. 5-7-го нежелательны дальние поездки, подписание каких-либо важных документов, ремонтные работы и крупные расходы, поскольку это может стать причиной проблем в будущем. На 8-9-е в связи с полнолунием лучше не планировать много дел, а больше времени посвятить отдыху и общению с друзьями.



У Раков эта неделя будет сложным периодом, когда им будет сложнее сдерживать свои порывы, а так как они будут стремиться к независимости и творческой свободе, то любые попытки контролировать, а тем более диктовать свои условия будут восприниматься ими в штыки. 3-4-го некоторые могут быть вовлечены в неприятное выяснение отношений на работе, в семье или просто у них что-то может пойти не так в намеченных делах. 5-7-го могут срываться планы, внезапно выходить из строя техника или сами Раки провоцировать появления разного рода неприятностей, совершая необдуманные действия. Но, несмотря на это, некоторым удастся исправить какие-то ошибки или получить какой-то нужный документ. 8-9-го в связи с полнолунием может появиться склонность к поспешным решениям.





Для Львов эта неделя будет дисгармоничным периодом, когда им придется возвращаться к незавершенным делам, и Львы в этих ситуациях могут действовать импульсивно и конфликтно, а у кого-то могут активизироваться завистники и конкуренты, которые будут использовать ошибки и промахи Львов в своих интересах. 3-4-го в некоторых делах могут появиться признаки торможения, а кому-то станет труднее взаимодействовать с окружающими и осуществлять свои планы, в которых могут появиться неожиданные проблемы. 5-7-го потребуется больше сдержанности для сохранения гармонии в отношениях на работе и дома, а кому-то придется заниматься какими-то срочными делами, не входящими в их планы. 8-9-е в связи с полнолунием будут проблематичными днями, когда лучше не давать каких-либо обещаний.



У Дев эта неделя будет беспокойным периодом, когда эмоции могут взять верх и появиться повышенная раздражительность, что может стать помехой в общении, в принятии решений и коллективной деятельности. Так как 3-4-го в делах Дев многое может не устраивать, их чувства будут обострены, в связи с чем им будет сложнее взаимодействовать с коллегами, не портя при этом отношения. Кроме того, может появиться больше пустой суеты и посторонних дел, которые будут мешать выполнению планов. 5-7-го возможно появление разного рода проблем в делах и частых трений с окружающими, а кто-то может серьезно поссориться с близким человеком или совершить какой-то необдуманный поступок, о котором потом будет жалеть. 8-9-го у некоторых вероятны какие-то незапланированные расходы.



Весам на этой неделе не стоит особо рассчитывать на какую-либо удачу, поскольку их ожидания, скорее всего, могут не оправдаться и привести к разного рода разочарованиям и недовольству собой. 3-4-го у некоторых события, происходящие на работе, могут отрицательно влиять на рабочий процесс, а кому-то придется что-то доказывать, отстаивать свое положение и интересы или переделывать уже сделанную работу. 5-7-го возрастет вероятность конфликтных ситуаций, не к месту проявленная инициатива может принести одни неприятности, а у кого-то возможно появление денежных проблем или просто второпях Весы могут сделать какие-то ошибки. 8-9-го в связи с полнолунием есть вероятность разных нервирующих ситуаций.



У Скорпионов эта неделя будет динамичным, но не очень удачливым периодом. К тому же некоторые из них будут излишне яростно бороться за свои взгляды и интересы, что будет приводить к ссорам, а иногда и к внутреннему разладу с самим собой. Если 3-4-го ситуация начнет выходить из-под контроля, то значит, что в прошлом была допущена какая-то тактическая ошибка, которой тогда не придали особого значения, а сейчас придется принимать какие-то меры. Но наиболее неблагоприятными будут 5-7-е, когда происходящие события могут серьезным образом влиять на дальнейшие планы в деловой сфере, а у кого-то вероятны просчеты в денежных делах, аварийные ситуации и другие неприятные моменты. 8-9-го в связи с полнолунием лучше всего заниматься только привычными делами.



Стрельцам на этой неделе надо быть более осторожными, стараться действовать не спонтанно, а по намеченному плану и не участвовать в сомнительных мероприятиях, особенно нацеленных на финансовую сферу. Поэтому им сейчас не стоит давать и брать деньги в долг, оформлять кредиты и делать крупные приобретения. 3-4-го прошлые ошибки и непродуманные действия могут обернуться какими-то осложнениями, необходимостью выяснять отношения или чем-то жертвовать. 5-7-го может появиться больше проблемных моментов, помощь окружающих оказаться бесполезной или принести дополнительные трудности, а кого-то могут потревожить проверяющие инстанции. 8-9-го в связи с полнолунием возможны всякие неожиданности.



У Козерогов эта неделя будет неблагоприятным периодом, когда столкновение интересов, потеря общности и непонимание могут подтолкнуть партнеров на конфликты, которые могут отрицательно сказаться на делах и планах Козерогов. 3-4-го надо прислушиваться к своей интуиции, которая подскажет правильную модель поведения и убережет от разрушительных конфронтаций и сомнений в правильности тех или иных действий. 5-7-го стремление к односторонней выгоде может стать камнем преткновения в отношениях с партнерами, у кого-то могут появиться трудности с осуществлением планов, с получением каких-то документов, а кто-то будет занят решением бытовых проблем. 8-9-го возможны разногласия с близкими людьми и изменения в планах на эти дни.



У Водолеев эта неделя будет беспокойным периодом, наполненным как приятными, так и неприятными ситуациями, которые могут негативно отразиться на их делах и настроении. Кроме того, им надо быть осторожными на дорогах и избегать сомнительных компаний и мероприятий. Хотя 3-4-е у большинства Водолеев будут будничными днями с обычными делами, однако у некоторых действия партнеров могут нарушать их планы. 5-7-го надо быть осторожными в денежных делах, в обращении с техникой и сдерживать свою склонность к спорам и критике во избежание неприятных моментов в отношениях. Кроме того, это будет неблагоприятное время для дальних поездок и начала новых дел. 8-9-го в связи с полнолунием желательно не обострять отношений с близкими людьми.



У Рыб на этой неделе деструктивные внешние влияния могут сделать их восприятие событий более агрессивным, а общение с окружающими - более напряженным, в связи с чем их поведение и действия могут подвергаться незаслуженным обвинениям. 3-4-го стремление быть на виду, ярко проявить свои способности и желание получить все и сразу в одних случаях может привести к положительным результатам, а в других - к нежеланию вписываться в какие-то рамки. 5-7-го может появиться больше разных проблемных моментов в делах, в отношениях с окружающими из-за проявления гордыни и завышенных требований, а у кого-то возможны денежные затруднения, из-за чего им придется отложить осуществление каких-то планов. 8-9-е полнолуние может отрицательно отразиться на настроении и желании выполнять намеченные дела.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira