НЕВОЛЯ ПУЩЕ ОХОТЫ

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КАЗАХСТАНСКИМИ БРАКОНЬЕРАМИ
Подробнее >>>
БОКСЕРСКИЙ МАНЕВР

БОЙ ГОЛОВКИНА ПРОТИВ АЛЬВАРЕСА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Гороскоп с 3 по 9 июля 2017 года Гороскоп

Эта неделя будет беспокойным периодом, когда осуществление намеченных дел и планов может сопровождаться разного рода проблемами

У Овнов эта неделя будет дисгармоничным периодом, поскольку у них могут обостриться какие-то старые проблемы, что может поколебать их стабильность. Кроме того, партнеры могут лишить их поддержки, поскольку между ними могут возникнуть непонимание, столкновение интересов и другие осложнения в отношениях. Однако 3-4-го, несмотря на проблемные моменты, некоторые Овны будут активны в деловой сфере, и хотя не все будет удаваться им сделать с первого раза, проявленное упорство даст положительные результаты. Но 5-7-го возможны резкие перепады настроения, импульсивные поступки, проблемы, связанные с чужими деньгами, а у кого-то вероятны неприятности в деловых отношениях. 8-9-го надо быть более осторожными в поездках и внимательными к проблемам близких людей.

У Тельцов на этой неделе возможен разлад в отношениях с окружающими, а непримиримая и временами агрессивная позиция Тельцов может стать причиной неприятных ситуаций, нервных срывов и даже появления каких-то разрушительных тенденций. 3-4-го некоторые будут чувствовать себя не очень комфортно из-за необходимости принимать решения, какие-то дела начнут идти медленнее и с разными проблемами, а у кого-то возможны конфликтные ситуации на работе. 5-7-е будут неблагоприятными днями для поездок, важных встреч, заключения различных соглашений, а кто-то будет просто недоволен собой и окружающими, что и станет причиной появляющихся проблем. 8-9-го ввиду полнолуния неадекватная реакция на происходящее может создать сложности в отношениях с близкими людьми.

У Близнецов эта неделя может быть связана с трудностями в финансовой сфере, и им придется больше отдавать, чем получать, причем несоблюдение каких-то договоренностей может приводить к конфликтам, поэтому им придется распрощаться с некоторыми надеждами. 3-4-е могут сложиться не очень удачно, поэтому Близнецам лучше продолжать заниматься текущими делами, чем стремиться к каким-либо начинаниям, поскольку в этот период могут появиться разные сложности финансового характера. 5-7-го нежелательны дальние поездки, подписание каких-либо важных документов, ремонтные работы и крупные расходы, поскольку это может стать причиной проблем в будущем. На 8-9-е в связи с полнолунием лучше не планировать много дел, а больше времени посвятить отдыху и общению с друзьями.

У Раков эта неделя будет сложным периодом, когда им будет сложнее сдерживать свои порывы, а так как они будут стремиться к независимости и творческой свободе, то любые попытки контролировать, а тем более диктовать свои условия будут восприниматься ими в штыки. 3-4-го некоторые могут быть вовлечены в неприятное выяснение отношений на работе, в семье или просто у них что-то может пойти не так в намеченных делах. 5-7-го могут срываться планы, внезапно выходить из строя техника или сами Раки провоцировать появления разного рода неприятностей, совершая необдуманные действия. Но, несмотря на это, некоторым удастся исправить какие-то ошибки или получить какой-то нужный документ. 8-9-го в связи с полнолунием может появиться склонность к поспешным решениям.


Для Львов эта неделя будет дисгармоничным периодом, когда им придется возвращаться к незавершенным делам, и Львы в этих ситуациях могут действовать импульсивно и конфликтно, а у кого-то могут активизироваться завистники и конкуренты, которые будут использовать ошибки и промахи Львов в своих интересах. 3-4-го в некоторых делах могут появиться признаки торможения, а кому-то станет труднее взаимодействовать с окружающими и осуществлять свои планы, в которых могут появиться неожиданные проблемы. 5-7-го потребуется больше сдержанности для сохранения гармонии в отношениях на работе и дома, а кому-то придется заниматься какими-то срочными делами, не входящими в их планы. 8-9-е в связи с полнолунием будут проблематичными днями, когда лучше не давать каких-либо обещаний.

У Дев эта неделя будет беспокойным периодом, когда эмоции могут взять верх и появиться повышенная раздражительность, что может стать помехой в общении, в принятии решений и коллективной деятельности. Так как 3-4-го в делах Дев многое может не устраивать, их чувства будут обострены, в связи с чем им будет сложнее взаимодействовать с коллегами, не портя при этом отношения. Кроме того, может появиться больше пустой суеты и посторонних дел, которые будут мешать выполнению планов. 5-7-го возможно появление разного рода проблем в делах и частых трений с окружающими, а кто-то может серьезно поссориться с близким человеком или совершить какой-то необдуманный поступок, о котором потом будет жалеть. 8-9-го у некоторых вероятны какие-то незапланированные расходы.

Весам на этой неделе не стоит особо рассчитывать на какую-либо удачу, поскольку их ожидания, скорее всего, могут не оправдаться и привести к разного рода разочарованиям и недовольству собой. 3-4-го у некоторых события, происходящие на работе, могут отрицательно влиять на рабочий процесс, а кому-то придется что-то доказывать, отстаивать свое положение и интересы или переделывать уже сделанную работу. 5-7-го возрастет вероятность конфликтных ситуаций, не к месту проявленная инициатива может принести одни неприятности, а у кого-то возможно появление денежных проблем или просто второпях Весы могут сделать какие-то ошибки. 8-9-го в связи с полнолунием есть вероятность разных нервирующих ситуаций.

У Скорпионов эта неделя будет динамичным, но не очень удачливым периодом. К тому же некоторые из них будут излишне яростно бороться за свои взгляды и интересы, что будет приводить к ссорам, а иногда и к внутреннему разладу с самим собой. Если 3-4-го ситуация начнет выходить из-под контроля, то значит, что в прошлом была допущена какая-то тактическая ошибка, которой тогда не придали особого значения, а сейчас придется принимать какие-то меры. Но наиболее неблагоприятными будут 5-7-е, когда происходящие события могут серьезным образом влиять на дальнейшие планы в деловой сфере, а у кого-то вероятны просчеты в денежных делах, аварийные ситуации и другие неприятные моменты. 8-9-го в связи с полнолунием лучше всего заниматься только привычными делами.

Стрельцам на этой неделе надо быть более осторожными, стараться действовать не спонтанно, а по намеченному плану и не участвовать в сомнительных мероприятиях, особенно нацеленных на финансовую сферу. Поэтому им сейчас не стоит давать и брать деньги в долг, оформлять кредиты и делать крупные приобретения. 3-4-го прошлые ошибки и непродуманные действия могут обернуться какими-то осложнениями, необходимостью выяснять отношения или чем-то жертвовать. 5-7-го может появиться больше проблемных моментов, помощь окружающих оказаться бесполезной или принести дополнительные трудности, а кого-то могут потревожить проверяющие инстанции. 8-9-го в связи с полнолунием возможны всякие неожиданности.

У Козерогов эта неделя будет неблагоприятным периодом, когда столкновение интересов, потеря общности и непонимание могут подтолкнуть партнеров на конфликты, которые могут отрицательно сказаться на делах и планах Козерогов. 3-4-го надо прислушиваться к своей интуиции, которая подскажет правильную модель поведения и убережет от разрушительных конфронтаций и сомнений в правильности тех или иных действий. 5-7-го стремление к односторонней выгоде может стать камнем преткновения в отношениях с партнерами, у кого-то могут появиться трудности с осуществлением планов, с получением каких-то документов, а кто-то будет занят решением бытовых проблем. 8-9-го возможны разногласия с близкими людьми и изменения в планах на эти дни.

У Водолеев эта неделя будет беспокойным периодом, наполненным как приятными, так и неприятными ситуациями, которые могут негативно отразиться на их делах и настроении. Кроме того, им надо быть осторожными на дорогах и избегать сомнительных компаний и мероприятий. Хотя 3-4-е у большинства Водолеев будут будничными днями с обычными делами, однако у некоторых действия партнеров могут нарушать их планы. 5-7-го надо быть осторожными в денежных делах, в обращении с техникой и сдерживать свою склонность к спорам и критике во избежание неприятных моментов в отношениях. Кроме того, это будет неблагоприятное время для дальних поездок и начала новых дел. 8-9-го в связи с полнолунием желательно не обострять отношений с близкими людьми.

У Рыб на этой неделе деструктивные внешние влияния могут сделать их восприятие событий более агрессивным, а общение с окружающими - более напряженным, в связи с чем их поведение и действия могут подвергаться незаслуженным обвинениям. 3-4-го стремление быть на виду, ярко проявить свои способности и желание получить все и сразу в одних случаях может привести к положительным результатам, а в других - к нежеланию вписываться в какие-то рамки. 5-7-го может появиться больше разных проблемных моментов в делах, в отношениях с окружающими из-за проявления гордыни и завышенных требований, а у кого-то возможны денежные затруднения, из-за чего им придется отложить осуществление каких-то планов. 8-9-е полнолуние может отрицательно отразиться на настроении и желании выполнять намеченные дела.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз
Ma Dhyan Chandira

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 4602 раз Просмотров: 4602 опубликовал: Ruslan 30 июня 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (38)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390