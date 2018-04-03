Эта неделя будет благоприятным периодом, поскольку появление разных возможностей и положительных тенденций будет способствовать успеху в делах.



Овнам на этой неделе лучше снизить деловую активность, не стремиться к началу новых дел и проектов и не особо рассчитывать на счастливый случай, поскольку их энергопотенциал будет невысоким и им будет трудно проявлять качества лидера и продвигать свои идеи. 10-11-го для некоторых сейчас актуальным будет правильно распорядиться свободой, поскольку в делах могут появиться кое-какие просветы и можно будет уже не так сильно напрягаться. 12-14-го в происходящих событиях может появиться элемент неопределенности, поэтому здесь труднее будет определиться с выбором или какой-то датой, а в остальном особых сложностей не предвидится и Овны смогут спокойно заниматься намеченными делами. На 15-16-е можно планировать как важные дела, так и мероприятия, связанные с отдыхом и развлечениями.



Тельцы на этой неделе будут достаточно удачливыми в своих делах, смогут продвинуться в карьере и бизнесе, а появление новых дел может открыть перед ними какие-то новые перспективы в жизни. Поэтому это будет хорошее время для осуществления планов, расширения связей и новых знакомств. 10-11-е будут благоприятны для решения разных материальных вопросов и получения денег от других людей, для коротких поездок, а у кого-то могут неожиданно найтись какие-то потерянные вещи или документы. 12-14-е у некоторых могут быть связаны с началом перемен, к которым они готовились и уже что-то пытались сделать в этом направлении, а у кого-то появится возможность проявить себя в роли неформального лидера.15-16-е будут хорошим временем для отдыха за пределами города.



Близнецы на этой неделе станут более общительными, смогут уладить как старые разногласия, так и наладить новые связи, а удачи в делах будут способствовать увеличению доходов и общему улучшению жизни. 10-11-го предприимчивость и интуиция помогут добиться успеха в различных сферах жизни, а у кого-то вероятны удачные поездки, знакомства, какие-то положительные события в профессиональной деятельности, а кто-то сможет играть ведущую роль в отношениях с партнерами, с чем они охотно согласятся. 12-14-е будут хорошим временем для контактов с разными учреждениями для получения нужной информации и справок, а у кого-то возможны очень удачные коммерческие сделки. 15-16-го у некоторых в доме возможны какие-то важные и приятные события и перемены.



У Раков на этой неделе могут появиться новые планы или они примут важные решения, положительно влияющие на их будущее. А так как в личной жизни у них никаких особых перемен не ожидается, то они смогут сконцентрировать свои усилия на разных достижениях в деловой сфере. 10-11-го может появиться возможность выгодных капиталовложений, решения каких-то вопросов, касающихся будущего сотрудничества, а у кого-то вероятны новые знакомства и ускорение в выполнении некоторых дел. 12-14-го у некоторых обстоятельства могут сложиться таким образом, что то, вчера казалось недостижимым, теперь может стать вполне реальным, стоит лишь приложить немного усилий. 15-16-е будут благоприятны для романтических свиданий, дружеских встреч и коротких поездок.



У Львов эта неделя будет спокойным и благоприятным периодом, когда они смогут планомерно и без напряжения заниматься своими делами и быстро вникать в суть происходящего, что будет способствовать более легкому усвоению новых знаний и овладению необходимых навыков в новой профессии. 10-11-е будут хорошим временем для разных начинаний, поездок, деловых встреч, а у кого-то могут решиться финансовые вопросы или просто обстоятельства будут способствовать более быстрому выполнению намеченных дел. Но 12-14-го лучше не торопиться с проявлением инициативы, быть осторожнее в приватных разговорах, не затевать каких-либо больших перемен в своей жизни и быть экономнее в расходах. 15-16-е будут благоприятными днями, но лучше не ввязываться в решение чужих проблем.



У большинства Дев эта неделя будет благоприятным периодом, когда они могут получить дивиденды от прошлых усилий, заключить выгодные контракты, удачно провести переговоры и почувствовать себя на высоте положения. 10-11-го старайтесь использовать обстоятельства в своих интересах, поскольку в них может просматриваться повтор каких-то ситуаций, в которых такая возможность была упущена. И хотя некоторым в эти дни придется много работать, это будет способствовать увеличению доходов. 12-14-го интересы сместятся в сферу партнерских отношений, поэтому возрастет число встреч, контактов, а у кого-то вероятны поездки и решение финансовых вопросов. 15-16-е будут спокойными днями без каких-либо запоминающихся событий.



Весы на этой неделе будут более рационально использовать свои силы и ресурсы, в спорных вопросах охотнее идти на компромисс и терпимее относиться к чужому мнению, что положительно скажется на их делах и отношениях с окружающими. 10-11-го Весы будут активны в разных сферах жизни, кому-то удастся внести большой вклад в общее дело, а у молодых Весов повысится общительность, появятся новые лица в окружении, а у кого-то что-то определится в их будущем. 12-14-го кто-то решит семейные проблемы, познакомится с нужным человеком, однако кому-то придется работать за двоих без всякой перспективы на какую-либо компенсацию. 15-16-е будут благоприятны для крупных приобретений и разных ремонтных работ.



У Скорпионов на этой неделе будет больше шансов для успеха в делах, а кому-то удачное стечение обстоятельств не только поможет решить какую-то проблему, но и получить в итоге небольшую прибыль. В личной сфере жизни также наметятся улучшения и Скорпионы почувствуют, что в их жизни началась более светлая полоса. 10-11-е будут хорошим временем для коротких поездок, деловых встреч и недорогих приобретений, а кто-то может принять участие в интересном проекте. 12-14-е будут благоприятны для оформления различных документов, решения финансовых вопросов, в том числе и связанных с получением кредита, а кто-то будет стараться завершить дела, чтобы отправиться в отпуск. 15-16-е у многих Скорпионов будут спокойными днями без каких-либо особых проблем.



У Стрельцов на этой неделе жизнь станет более спокойной, поэтому здесь можно будет отдохнуть, отправиться в отпуск или заняться какими-то личными делами. Кроме того, это будет хорошее время для разных приобретений, ремонтных работ и других дел, касающихся дома и семьи. 10-11-е будут хорошим временем для начала новых дел, а у кого-то участие в каких-то делах будет способствовать укреплению материального положения. Однако в эти дни лучше избегать выяснения отношений и не давать денег в долг. 12-14-го могут удачно пройти переговоры, случайная встреча дать много новой информации, а кому-то интуиция может подсказать выход их какой-то сложной ситуации, в которой он оказаться по собственной неосторожности. 15-16-го некоторые могут принять активное участие в мероприятиях друзей или родственников.



У Козерогов эта неделя будет спокойным периодом, когда их служебные и финансовые дела будут развиваться в нужном направлении, поэтому им надо использовать свой счастливый шанс для решения разных профессиональных и материальных вопросов. 10-11-е будут хорошим временем для дальних поездок, у кого-то могут появиться шансы для карьерного роста, а кто-то начнет активно стремиться к получению новой информации и новых знаний. 12-14-го некоторые Козероги будут активно участвовать в каком-то коллективном деле, проявлять свой профессионализм и организаторские способности, а кому-то удастся решить вопросы, связанные с финансовым обеспечением и о чем-то договориться с партнерами. Однако 15-16-го может раздражать активность окружающих, а которую они будут пытаться вовлечь Козерогов.



У Водолеев эта неделя будет достаточно плодотворной и финансово успешной. И хотя Водолеи будут менее активны физически, зато более интуитивны, что позволит им принимать правильные решения и избегать неприятных моментов. 10-11-го у некоторых могут появиться неожиданные возможности для осуществления планов, и хотя придется решать массу вопросов, не относящихся напрямую к делу, тем не менее результат будет положительным. 12-14-е будут хорошим временем для поездок делового и личного характера, кому-то удастся избавиться от каких-то факторов, являющихся тормозом в выполнении задуманного, а у кого-то могут вдруг оживиться какие-то связи. 15-16-го будут благоприятны для разных покупок и личных занятий.



Рыбы на этой неделе будут ощущать энергетический подъем, поэтому им надо активизироваться в деловой сфере жизни, поскольку в это время они могут получить удачные шансы для осуществления своих планов. 10-11-го надо определиться в своих задачах и посмотреть, может быть, желаемое сейчас невозможно получить по каким-то объективным причинам, поэтому не надо на это зря тратить свое время, а лучше заняться чем-нибудь другим. 12-14-го прилив сил позволит быстрее справляться с намеченными делами, успешнее решать текущие вопросы, а у кого-то возможны перспективные знакомства, получение деловых предложений или завершение затянувшихся дел. 15-16-го можно отправляться в поездки, заниматься разными ремонтными работами, встречаться с друзьями и родственниками.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira