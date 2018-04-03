Эта неделя будет не очень благоприятным периодом, когда внешние обстоятельства могут подтолкнуть к необдуманным действиям и обострению отношений с окружающими



Овнам на этой неделе лучше отправиться в отпуск или, снизив активность, переключить внимание на частную жизнь, заняться укреплением родственных и дружеских связей или какими-то личными делами, приносящими положительные эмоции. 17-19-го не стоит рисковать деньгами, даже если это сулит прибыль или какую-то выгоду, не создавать себе лишних проблем вмешательством в конфликты между другими людьми и быть более осторожными с принятием важных решений. А вот 20-21-е будут достаточно спокойными днями, когда можно будет быстро договориться с окружающими, сделать какое-то нужное для себя дело или получить информацию по интересующему вопросу. Но 22-23-го в связи с новолунием стоит ограничить поездки, необязательные контакты и контролировать расходы.



У Тельцов эта неделя будет не очень благоприятным временем для поездок и встреч, поскольку происходящие события могут сделать отношения между людьми весьма напряженными и конфликтными, а сами Тельцы оказаться втянутыми в неприятные для них ситуации. Хотя 17-19-го возможны резкие изменения в планах, импульсивные действия, идущие во вред собственным интересам, наряду с этим могут решиться какие-то финансовые вопросы, а у кого-то вдруг сдвинуться с мертвой точки дело, которое считалось бесперспективным. 20-21-го может появиться необходимость в поездках, оплате каких-то услуг, а у кого-то просто более насыщенным станет рабочий график. Но 22-23-го надо быть осторожнее в поездках и оберегать имеющееся.



Близнецам на этой неделе придется больше внимания уделить материальной и моральной поддержке кого-то из близкого окружения, заняться делами, оставленными на потом, а у кого-то возможны крупные покупки для дома и семьи. 17-19-го надо крайне осторожно относиться к новым делам, так как некоторые из них могут оказаться весьма рискованными и не принести желаемого результата. 20-21-е будут хорошим временем для различных поездок, для дел, требующих согласованных действий с партнерами, решения бытовых вопросов, а у кого-то вероятны денежные поступления, получение нужных документов и новые знакомства. Но 22-23-го некоторых обстоятельства жизни могут спровоцировать на резкие выпады, вспышки гнева и раздражения.



Хотя у Раков на этой неделе может появиться возможность для дополнительного заработка или участия в каком-то новом для них деле, однако обстановка вокруг них будет несколько наэлектризованной, поэтому общение и встречи могут не принести морального удовлетворения. 17-19-го вероятны сложности во взаимопонимании с партнерами, проблемы в финансовой сфере, а у кого-то упрямство окружающих может поставить под угрозу срыва выполнение совместных планов. А вот 20-21-го можно будет решить текущие проблемы, в том числе и денежного характера, договориться с партнерами, достичь каких-то личных целей, а у кого-то возможны важные события в личной жизни. Но 22-23-го надо вести себя более осторожно, так как возрастет вероятность разных неприятных моментов.



У Львов эта неделя будет не очень благоприятным периодом, поскольку внешние обстоятельства и действия окружающих могут чаще обычного мешать осуществлению планов, а собственные промахи создавать лишние проблемы. 17-19-го некоторые Львы могут стать участниками конфликтной ситуации, которая не имеет к ним никакого отношения, но заставит понервничать, вступить в споры или принять меры по защите своих интересов. А вот 20-21-е будут хорошим временем для любой активной деятельности, поездок, различных приобретений, а у кого-то наконец-то закончится период какой-то бумажной волокиты, и он получит то, к чему стремился. Но 22-23-е будут неблагоприятными днями, на которые лучше не планировать важных дел.



У Дев эта неделя будет несколько проблематичным периодом, когда возможны неприятности в общении, сложности при заключении договоренностей, при ведении конструктивного диалога. Поэтому индивидуальная деятельность Дев принесет им больше удовлетворения и ощутимых результатов. 17-19-го у некоторых не исключены всплески эмоций, связанных с потерями, кражами или информацией, касающейся личной жизни, но в то же время здесь могут быть исправлены ранее допущенные ошибки или закончено какое-то дело. 20-21-е будут благоприятны для осуществления различных планов, поездок, а у кого-то вероятны удачные приобретения. Но 22-23-го лучше не затевать ремонтных работ и не ссориться с близкими людьми.



В жизни Весов на этой неделе могут появиться некие негативные факторы, однако они, скорее всего, затронут только то, что должно быть подвергнуто изменению или прекращению своего существования. 17-19-го для некоторых могут стать неприятной неожиданностью слухи, распространяемые за их спиной, а кому-то теперь придется заплатить за содействие или какие-то услуги, которые до этого они получали даром. 20-21-го некоторым обстоятельства помогут освободиться от застойных явлений в некоторых делах, решить материальные вопросы, что-то согласовать в намеченных планах, а у кого-то возможны дальние поездки, удачные встречи, знакомства и приобретения. Но 22-23-го лучше избегать участия в решении чужих проблем.



У Скорпионов эта неделя будет не очень благоприятной для их профессиональной деятельности, поэтому им нужно подумать об отпуске или переключении внимания на частную сферу жизни. 17-19-го надо быть более осторожными в поездках, в разговорах с коллегами на тему взаимоотношений в трудовом коллективе, не торопиться с крупными приобретениями, переездами или какими-то иными переменами в жизни. Хотя 20-21-го обстановка станет более спокойной, тем не менее в делах возможны какие-то неожиданные проблемы из-за собственных ошибок, просчетов или желания что-то сделать наперекор обстоятельствам и что-то доказать окружающим людям. 22-23-го надо быть более внимательными за рулем и стараться не спорить с близкими людьми по разным мелочам.



У Стрельцов эта неделя будет не очень благоприятным периодом для каких-либо важных решений в жизни. Кроме того, у некоторых из них возможны какие-то неожиданные расходы, вызванные желанием что-то срочно приобрести или помочь кому-то из близких людей. 17-19-го возрастет вероятность разных необдуманных поступков, мелких проблем в делах, а у кого-то в планах могут произойти серьезные изменения или вообще их осуществление может потерять всякий смысл ввиду изменения обстоятельств жизни. 20-21-го служебные и домашние дела будут идти в привычном режиме, кому-то удастся получить какой-то нужный документ, а у кого-то возможны деловые знакомства. Но 22-23-е будут неблагоприятны для дальних поездок и приобретений.



Козерогам на этой неделе ввиду снижения энергопотенциала желательно на время отойти от дел или, если это невозможно, просто снизить деловую активность и больше внимания уделить частной сфере жизни. 17-19-го надо быть более осторожными в денежных делах, так как в эти дни возможны досадные просчеты, обманы и другие неприятные моменты, связанные с финансовой сферой жизни. Кроме того, некоторым повышенная импульсивность может мешать объективному восприятию происходящего. А вот 20-21-е будут хорошим временем для разной коммерческой деятельности и приобретения недвижимости, а у кого-то возможны важные изменения в личной жизни. Но 22-23-е могут быть беспокойными днями с разными неприятными сюрпризами.



У Водолеев эта неделя будет не очень удачливым периодом, поэтому им стоит отказаться от больших затрат, поскольку не исключены финансовые сложности и незапланированные расходы. Кроме того, возможно осложнение отношений с партнерами и неувязки в делах. 17-19-го нежелательно затевать выяснение отношений с кем-либо из окружающих, так как можно оказаться в проигрышной ситуации и надолго испортить отношения. Хотя 20-21-е будут спокойными днями, Водолеям лучше не затевать разговоров о повышении зарплаты, меньше контактировать с неприятными им людьми и больше заниматься делами, которые можно сделать в одиночку. 22-23-го в связи с новолунием не стоит рассчитывать на какую-либо удачливость.



Рыбы на этой неделе будут находиться в неустойчивом эмоциональном состоянии, а возникающие ситуации только усиливать напряженность в отношениях с окружающими. Поэтому на это время им лучше не планировать каких-либо ответственных дел, встреч и поездок. 17-19-го желательно больше доверять своей интуиции и ориентироваться не на то, что говорят окружающие, а на то, что они делают. Хотя 20-21-го возможны мелкие неприятные моменты, тем не менее в целом это будут благоприятные дни для любой деятельности, собеседований, обсуждения планов, различных приобретений, дальних поездок и новых знакомств. Но 22-23-е в виду новолуния могут оказаться беспокойными днями с разными неожиданными ситуациями.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira