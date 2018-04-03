Эта неделя будет благоприятным периодом, который позволит более рационально взаимодействовать с партнерами и успешно осуществлять планы



Овнам на этой неделе желательно больше внимания уделить партнерским отношениям, поскольку контакты и новые связи этого периода будут положительным образом влиять на их дела и планы в будущем. 24-26-го у одних вероятна дальняя поездка, у других могут произойти давно ожидаемые перемены на работе, у третьих состояться приятное знакомство, а у кого-то это будут обычные дни с привычными делами. 27-28-го можно начинать новые дела, обсуждать с партнерами будущие проекты, решать финансовые и другие производственные вопросы, делать крупные капиталовложения, а кто-то может начать ремонт в квартире или сменить место жительства. 29-30-го некоторые Овны могут начать какое-то дело, которое осенью изменит их жизнь к лучшему.



Тельцам на этой неделе придется больше работать, чтобы закончить какие-то дела, решать вопросы в различных инстанциях, а кому-то чаще вникать в проблемы как близких, так и посторонних людей. Хотя 24-26-го эмоциональное состояние будет неустойчивым, из-за чего могут чаще возникать споры с окружающими, однако в эти дни у кого-то закончится волокита с какими-то документами, будут решены финансовые вопросы или появится возможность взять отпуск. 27-28-го возрастет удачливость в делах, возможны случайные встречи и интересные знакомства, а кто-то может решить важные вопросы в деловой сфере или о чем-то договориться с партнерами. 29-30-е будут благоприятны для небольших приобретений и отдыха на природе.



У Близнецов предстоящая неделя будет благоприятным периодом, когда возможно осуществление различных планов и появление партнеров, которые могут оказать им всестороннюю поддержку. 24-26-го у некоторых вероятны перспективные встречи, знакомства, интересные поездки, получение каких-то приятных известий, а у кого-то возможны очень удачные коммерческие операции или получение делового предложения, касающегося работы и карьеры. 27-28-го могут решиться финансовые вопросы, кто-то из окружающих поможет быстрее осуществить задуманное, а у кого-то возможно выгодное приобретение или получение какой-то долгожданной информации. 29-30-е будут хорошим временем для свадебных церемоний и других семейных мероприятий.



У Раков эта неделя будет благоприятным и результативным периодом, когда они будут легки на подъем и коммуникабельны, приложенные ими усилия могут принести им больше ожидаемого, да и сами Раки будут более удачливыми в получении желаемого. 24-26-го может возрасти число контактов, поездок, случайных, на первый взгляд, обстоятельств, помогающих быстрому выполнению задуманного, а кто-то будет удачлив в денежных делах и сможет приобрести то, что давно хотелось. 27-28-е у некоторых Раков возможно продвижение по карьерной лестнице, а у остальных вероятны приятные встречи, знакомства и другие положительные события. 29-30-е лучше всего посвятить отдыху и разным необременительным делам.



У Львов эта неделя может быть связана с рядом положительных изменений в делах, финансовой сфере, в отношениях с партнерами, которые могут определить некоторые события второй половины года. Поэтому знакомства могут перерасти в длительные отношения, а полученные деловые предложения обернутся финансовой выгодой. 24-26-е будут хорошим временем для начала новых дел, поездок, заключения контрактов, решения вопросов, связанных с расширением бизнеса, а кто-то может принять активное участие в делах родственников. 27-28-го возможно получение новой информации, которая поможет продвинуться в каких-то делах и сэкономить время и деньги. 29-30-го некоторым захочется сменить обстановку и получить новые впечатления.



У Дев на этой неделе деловые встречи, поездки и обмен мнениями будут занимать достаточно много времени, а у кого-то возможны перспективные знакомства, которые станут основой долговременного сотрудничества. 24-26-е будут хорошим временем для различных начинаний и изменений в жизни, для дальних поездок и новых знакомств, для крупных приобретений, а у кого-то вероятно появление новых членов семьи. 27-28-го более результативной будет не индивидуальная деятельность, а работа в команде, где инициатива все же будет принадлежать Девам, а у кого-то могут объявиться старые друзья, состояться важная деловая встреча или решиться какие-то материальные вопросы. 29-30-е будут хорошим временем для любых дел личного характера.



У Весов предстоящая неделя будет благоприятным периодом, когда возможны интересные поездки, встречи, изменения в привычном круге общения, осуществление каких-то планов и другие положительные события. 24-26-го у некоторых может появиться возможность для воплощения своих идей, выгодного использования имеющихся связей, а кому-то наконец-то удастся выйти из замкнутого круга каких-то проблем. 27-28-го вероятны короткие поездки, деловые знакомства, события, способствующие улучшению материального положения, более быстрому продвижению в делах, а кто-то начнет активную подготовку к каким-то важным переменам в своей жизни. 29-30-го возможны неожиданные моменты в намеченных делах.



У Скорпионов эта неделя будет благоприятным временем для разных перемен в деловой и частной жизни. Кроме того, у некоторых из них появится необходимость пересмотреть прошлый опыт, встретиться с кем-то из бывших коллег или получить информацию о чем-то давно прошедшем. 24-26-е в основном будут заполнены текущими делами, обычными контактами и другими повседневными событиями. 27-28-го Скорпионы почувствуют прилив сил, активизируют свою деятельность, в намеченных ими делах появится больше возможностей для их успешного выполнения, а кто-то может получить положительный ответ на отправленное им резюме или решить какой-то проблемный вопрос. 29-30-е будут благоприятным временем для любых приобретений.



У Стрельцов эта неделя будет благоприятным периодом, когда у них возрастет количество встреч, контактов, а у некоторых может повыситься интерес к общественной деятельности, где они смогут достаточно ярко проявить свои таланты и организаторские способности. 24-26-го не стоит придавать слишком большого значения разным мелким житейским проблемам, так как все они будут решаться довольно быстро, а кто-то может использовать это время для наведения порядка в делах перед отпуском. 27-28-го дальние поездки и деловые встречи будут способствовать появлению новых возможностей, а у кого-то вероятны романтические знакомства или какие-то иные приятные моменты в жизни. 29-30-е будут спокойными днями, не предвещающими каких-либо особых проблем.



Хотя на этой неделе новые предложения и открывающиеся перспективы могут застать некоторых Козерогов врасплох, тем не менее все новое может оказаться выгодным и даже создать фундамент для будущих успехов. 24-26-го достижения в основном будут зависеть от умения сотрудничать, скрупулезно вникать во все детали и ждать подходящего момента для решительных действий. Также это будет хорошее время для поездок, контактов и решения вопросов, связанных с обучением. 27-28-го будьте внимательнее в финансовой сфере, так как в эти дни деньги могут как неожиданно приходить, так и быстро тратиться на всякие ненужные мелочи. 29-30-е будут хорошим временем для любых изменений в домашней обстановке.



У Водолеев эта неделя будет благоприятным периодом для поездок, активного участия в общественных делах, а умение входить в контакт с малознакомыми людьми поможет некоторым из них найти новую работу или получить какую-то иную нужную им информацию. Однако 24-26-го лучше не торопиться с проявлением инициативы, чтобы не вызывать недовольства окружающих и не обременять себя лишними заботами. А вот 27-28-го у некоторых возможны улучшения в финансовой сфере, помогающие осуществлению их планов, у кого-то могут состояться удачные контакты с административными и другими официальными инстанциями, а кто-то может отправиться в давно запланированную поездку. 29-30-е будут способствовать удачному решению разных домашних проблем.



Хотя у Рыб на этой неделе прибавится работы, у них могут сложиться неплохие условия для плодотворного сотрудничества с партнерами, а кто-то, наоборот, отложит в сторону все дела и отправится на отдых куда-нибудь к теплому морю. 24-26-го у некоторых основной темой могут стать деньги, отношения с окружающими, а кто-то может всерьез задуматься о повышении своей квалификации или приобретении новой техники. 27-28-го возможны удачные встречи, поездки, покупки, решение каких-то старых проблем, а кто-то может получить информацию о готовящихся переменах на работе и принять важное решение, которое потом сыграет положительную роль в его жизни. 29-30-е будут хорошим временем для встреч с друзьями, отдыха и небольших приобретений.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira