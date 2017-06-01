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Гороскоп с 25 сентября по 1 октября Гороскоп

Эта неделя будет дисгармоничным периодом, когда неточности в формулировках, ошибки, забывчивость, а также невнимательное отношение к незначительным фактам могут приводить к разного рода неприятностям

У Овнов эта неделя может оказаться довольно суетливым и беспокойным временем, когда придется искать новые пути для осуществления своих планов в карьере, бизнесе и достижении личного успеха. Особенно неблагоприятными будут 25-27-е, когда лучше не затевать каких-либо больших дел, не делать крупных приобретений, не выяснять отношений с окружающими и не стремиться каким-либо способом подчеркнуть свою значимость, поскольку это может спровоцировать появление ненужных проблем. 28-29-е будут более спокойными днями, поэтому здесь можно проявить большую активность в деловой сфере, в контактах, а у кого-то может состояться важная встреча. 30-1-е у большинства Овнов будут спокойными днями без каких-либо особых проблем.

У Тельцов эта неделя будет не очень благоприятным периодом, когда действия недоброжелателей могут осложнить осуществление планов, разные начинания оказаться малоперспективными, а покупки не оправдать ожиданий. Кроме того, у кого-то могут неожиданно открыться какие-то тайны, что может принести им много неприятностей. Наиболее неблагоприятными будут 25-27-е, поэтому на эти дни лучше не планировать ничего важного, а заниматься только привычными делами. Хотя 28-29-го обстановка станет более спокойной, все же лучше не обострять отношений с окружающими, а пойти на уступки ради собственного спокойствия, поскольку неизвестно к каким последствиям приведут ссоры и конфликты. 30-1-го надо быть осторожнее за рулем и в денежных делах.

У Близнецов эта неделя будет беспокойным временем, когда возрастет вероятность появления проблем, вызванных поспешными непродуманными действиями, неприятием законов, авторитетов и советов окружающих. 25-27-го разные внешние обстоятельства могут стать причиной нервозности и повышенной раздражительности, а у кого-то вероятны проблемы в поездках, в осуществлении задуманного, а также появление склонности к бессмысленным спорам и завышенным требованиям. 28-29-го проблемных моментов станет меньше, действия Близнецов станут более результативными, а у кого-то состоятся перспективные знакомства или решатся какие-то важные для них вопросы. 30-1-го не стоит что-либо кардинально менять в устоях жизни и давать деньги в долг.

У Раков эта неделя будет неблагоприятным периодом, когда у них возможны неприятные разборки с окружающими, вызванные несправедливостью, заблуждениями и непониманием происходящего. Поэтому им лучше контролировать свои эмоции и не пытаться воспитывать окружающих и предъявлять к ним завышенные требования. 25-27-го у некоторых вероятно осложнение отношений на работе или в семье, появление задержек при осуществлении планов, а у кого-то возможны бытовые проблемы или какие-то иные нервирующие моменты. Хотя 28-29-е будут не очень спокойными днями, тем не менее кто-то может получить ценную информацию, о чем-то договориться с партнерами или сделать какое-то приобретение. 30-1-е будут неблагоприятны для дальних поездок и приобретений предметов длительного пользования.

У Львов эта неделя будет динамичным временем, когда они, чувствуя необходимость перемен, будут готовы достаточно резко менять отношения с окружающими, свои взгляды и представления, а также прошлые планы и место работы. Однако 25-27-го складывающиеся обстоятельства могут подталкивать к необдуманным поступкам и высказываниям, к ненужным расходам или каким-то иным действиям себе во вред. Поэтому здесь надо вести себя более сдержанно и осмотрительно, чтобы избежать ненужных проблем. 28-29-го вероятны неожиданные контакты, встречи, знакомства, какие-то незапланированные дела, отвлекающие от выполнения намеченного, а у кого-то это будут обычные дни с привычными делами. 30-1-го лучше ограничить необязательные контакты и расходы.

У Дев эта неделя может оказаться не очень благоприятным периодом для их карьеры и авторитета, поскольку перемены на работе, конфликты и проблемы, которые могут появиться в это время, потребуют от них сдержанности, концентрации усилий, а также умения двигаться вперед, полагаясь только на собственные силы. 25-27-го возрастет вероятность конфликтных ситуаций, аварий, травм, различных трудностей в делах, а у кого-то наиболее актуальными могут стать проблемы в финансовой сфере. 28-29-е, несмотря на проблематичные моменты, будут благоприятны для осуществления планов, дальних поездок и участия в различных мероприятиях. На 30-1-е лучше не планировать много дел, так как это может отрицательно сказаться на самочувствии.

У Весов эта неделя может оказаться суетливым и неспокойным временем, когда возможны трудности с осуществлением планов, серьезные разногласия с партнерами, а у кого-то раздражение могут вызывать более медленные действия окружающих. 25-27-го стоит умерить свою активность, так как в спешке можно наделать много ошибок, зря поссориться с кем-то из окружающих, сделать неудачное приобретение, создать аварийную ситуацию или принять неправильное решение, чреватое неприятными последствиями. 28-29-го обстановка станет более спокойной, в делах появится больше разных удачных моментов, окружающие будут чаще помогать советом и делом, а сами Весы более адекватно воспринимать происходящее. 30-1-е будут благоприятны для поездок и разных приобретений для дома.

У Скорпионов эта неделя может оказаться не очень благоприятной для их карьеры и бизнеса, поскольку развитие ситуации будет не в их пользу. Поэтому в это время могут чаще возникать конфликты с окружающими, а самим Скорпионам не стоит рассчитывать на свою удачливость. 25-27-го могут появиться напряженные моменты в делах и отношениях с окружающими, проблемы в поездках и денежных делах, а у кого-то могут возникнуть обстоятельства, ввиду которых придется вносить серьезные коррективы в свои планы. А вот 28-29-е будут более спокойными днями, когда внешние обстоятельства будут меньше влиять на развитие дел и многое будет зависеть от самих Скорпионов. Но на 30-1-е лучше не планировать каких-либо важных дел и встреч.

Хотя у Стрельцов эта неделя будет динамичным периодом, насыщенным разными событиями, однако многие из появляющихся возможностей будут реализовываться с большим трудом, а иногда и с неоправданными затратами сил, времени и средств. 25-27-го надо быть осторожными в поездках, более внимательными в денежных делах, не торопиться с началом новых дел и принятием каких-либо важных решений относительно собственного будущего. 28-29-го обстановка станет более спокойной, и могут сложиться условия для возобновления деловых связей, больших приобретений, для новых знакомств, а у кого-то могут неожиданно осуществиться какие-то их замыслы. Но 30-1-го повышенная раздражительность может стать причиной более частых трений с близкими людьми.

Энергетика Козерогов на этой неделе начнет снижаться, поэтому им надо быть осмотрительнее в бизнесе, в карьере, а также в отношениях с окружающими, поскольку склонность к спорам и критике может создавать трудности во взаимоотношениях и мешать прогрессу в делах. 25-27-го могут появиться проблемы в деловой или домашней сфере, не исключены аварийные ситуации и другие неприятные инциденты, а кто-то может оказаться свидетелем серьезного конфликта и просто переживать за близкого или знакомого человека. 28-29-е будут менее проблематичными днями, поэтому на это время можно планировать важные дела, встречи и поездки, но каких-то особых успехов ожидать не стоит, поскольку многое будет зависеть от обстоятельств в это время. 30-1-го желательно не лезть со своими советами в чужие дела.

У Водолеев на этой неделе, несмотря на высокий энергопотенциал, может появиться больше разных проблемных моментов, особенно в сфере частной жизни, поскольку ревность и претензии со стороны близких людей и родственников могут стать причиной серьезных разногласий. 25-27-го неблагоприятная внешняя обстановка будет создавать почву для конфликтных ситуаций, проблем в намеченных делах и поездках, а у кого-то даже могут появиться финансовые затруднения. 28-29-го обстановка станет более спокойной, встречи и поездки будут более результативными, а у кого-то вероятны интересные новости, появление затерявшихся друзей и знакомых или какие-то значимые события в сфере личной жизни. На 30-1-е лучше не планировать ничего важного, а заниматься только обычными делами.

У Рыб эта неделя может оказаться не очень благоприятным периодом, когда разные неприятные моменты, которые могут произойти в семье или на работе, будут способны лишить их душевного равновесия и заставить внести изменения в намеченные планы. Поэтому 25-27-го лучше сглаживать острые углы в отношениях, иначе можно втянуться в конфликтную ситуацию и надолго испортить себе настроение. Кроме того, это будут неблагоприятные дни для дальних поездок, начала новых дел и оформления различных документов. А вот 28-29-е будут менее проблематичными днями, поэтому деловая активность будет более результативной, а сами Рыбы более расположенными к сотрудничеству с другими людьми. Но 30-1-е будут неблагоприятны для дел, где главной будет финансовая составляющая.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз
Ma Dhyan Chandira

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Просмотрено: 1741 раз Просмотров: 1741 опубликовал: Ruslan 22 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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