Эта неделя будет не очень спокойным периодом, поэтому в делах и отношениях между людьми возможны разные неожиданности



У Овнов эта неделя будет неоднозначным периодом, поскольку их энергии вполне хватит для активного проявления себя в делах. Однако в общении с партнерами у них могут нередко возникать трения по многим вопросам, поэтому совместная деятельность может быть менее продуктивной. Тем не менее 2-3-го удача будет на стороне Овнов, поэтому на эти дни можно планировать важные дела, встречи, поездки и разные мероприятия. А вот 4-6-го может возрасти количество мелких проблем и неожиданных моментов, кто-то ощутит негативное отношение окружающих к его действиям, а у кого-то возможны разногласия с партнерами по финансовым вопросам. 7-8-го во избежание конфликтов желательно согласовывать свои действия с желаниями и планами близких людей.



У Тельцов эта неделя будет не очень спокойным периодом, когда их амбициозность и гордыня могут сослужить им плохую службу, поскольку этим они рискуют нажить себе врагов или просто надолго испортить отношения с партнерами. Однако 2-3-е будут хорошим временем, когда могут ярко проявиться изобретательность, находчивость и умение находить нестандартные решения, а кто-то будет стремиться заработать некие дивиденды, политический и общественный вес или проявить свои таланты в творчестве. Но 4-6-го в некоторых делах возможно торможение из-за снижения энтузиазма самих Тельцов или каких-то внешних причин, но это будет лишь временным явлением. 7-8-го лучше не предпринимать каких-либо решительных шагов и не спорить с обстоятельствами.



У Близнецов эта неделя будет несколько проблематичным периодом, поскольку в общении может проявляться эгоизм и своеволие, поэтому станет сложно найти взаимопонимание, а также справедливость и объективность. Кроме того, будет труднее быть убедительными и аргументированными в спорах и дискуссиях. Тем не менее 2-3-е будут хорошим временем для решения материальных вопросов, обсуждения планов с партнерами, оформления различных документов, а у кого-то может появиться надежда на продвижение по служебной лестнице. Но 4-6-го активная деятельность может быть сопряжена с некоторыми сложностями, связанными с поспешностью, отсутствием поддержки или какими-то иными факторами. 7-8-го надо быть осторожными за рулем и стараться избегать любых рискованных действий.



У Раков на этой неделе возможны как приятные события, так и появление проблемных моментов в отношениях с кем-то из окружающих, поскольку взаимные претензии и обиды могут сделать их более напряженными. 2-3-го нежелательно что-либо резко менять в своей деятельности, а в остальном это будет благоприятное время, способствующее многочисленным контактам, поездкам, получению деловых предложений и новым знакомствам. А вот 4-6-го желательно тщательнее просчитывать финансовые риски, не особо доверять обещаниям партнеров и больше рассчитывать на собственные силы, так как не всегда помощь со стороны может быть благом. 7-8-го желательно проявить больше внимания и заботы о своих близких.



У Львов эта неделя будет не очень удачным периодом в плане общения и поездок, поскольку будет сложно достичь соглашений, а также соблюдать дисциплину и договоренности. Кроме того, из-за невнимательности и суетливости Львы могут чаще попадать в неприятные ситуации. Тем не менее 2-3-го у некоторых могут сбыться какие-то надежды, появиться необходимая помощь или обстоятельства могут создать условия для быстрого выполнения каких-то дел. Однако 4-6-го стоит опасаться действий конкурентов и недоброжелателей, стараться самим не давать поводов для сплетен и пересудов и не вступать в пререкания с руководящими людьми. 7-8-го надо вести себя более осмотрительно, чтобы не создавать себе ненужных проблем.



Девы на этой неделе будут менее активными в деловой сфере, могут ограничить круг общения и начать больше внимания уделять частной жизни. Кроме того, некоторые могут столкнуться с незапланированными тратами, изменением прошлых договоренностей или какими-то иными трудностями. Однако 2-3-го у некоторых возможны какие-то события, которые могут внести положительные изменения в их жизнь и создать условия для осуществления различных планов, решения каких-то проблем или смены вида деятельности. 4-6-го у большинства Дев никаких особых событий не ожидается, поэтому они будут заниматься привычными делами, стараясь не привлекать к себе особого внимания. 7-8-е будут неблагоприятны для каких-либо важных дел и крупных приобретений.



Хотя у Весов на этой неделе возрастет энергетика, возможно обновление планов и круга привычного общения, однако излишне динамичные партнеры со своими идеями могут нарушать их планы, из-за чего будут чаще возникать разногласия. 2-3-го некоторые Весы будут претендовать на лидирующие позиции, стремиться к более яркому проявлению своих талантов, а кто-то сможет умело использовать развитие некоторых событий себе на пользу. 4-6-го можно будет разобраться со своими обязанностями, четко очертить их круг и не брать на себя лишнего, поскольку это не принесет никакой выгоды, а лишь какие-то дополнительные заботы. 7-8-го у некоторых возможны трения с близкими людьми, неудачные приобретения или какие-то иные мелкие проблемные моменты.



Скорпионам на этой неделе надо проявлять сдержанность и такт, по возможности усмирять свою критичность и быть более осторожными и разборчивыми в выборе партнеров и в разговорах на личные темы. 2-3-го наряду с удачными встречами, успехами в делах, получением нужной информации и удачным решением каких-то проблем также вероятны незапланированные расходы и конфликтные ситуации. 4-6-го некоторые Скорпионы могут заблуждаться и не совсем правильно оценивать как чужие действия, так и самих людей, что может стать источником проблем в отношениях. Кроме того, происходящие события могут диктовать свои условия, внося коррективы в намеченные дела и планы, создавая суету и нервозность. 7-8-го внимательность и осторожность помогут избежать разного рода сложностей.



Хотя у Стрельцов эта неделя будет беспокойным периодом, но у большинства из них особых проблем не ожидается, просто происходящие события могут вызывать у них беспокойство за надежность своего положения и собственное будущее. 2-3-е будут благоприятными днями для активных действий в профессиональной сфере, для дальних поездок, встреч с влиятельными людьми, для решения разных деловых и личных вопросов, а у кого-то вероятен прогресс в затормозившихся делах. 4-6-го вероятно появление мелких сиюминутных проблем в деловой сфере, у кого-то может не состояться назначенная встреча, кто-то не получит чего-то обещанного, а кому-то придется расплачиваться за собственные ошибки. 7-8-го желательно ограничить необязательные контакты и быть осторожными за рулем.



У Козерогов эта неделя может оказаться довольно суетливым периодом, когда возможны непростые и малоприятные разговоры, упреки и выяснение отношений в кругу близких людей. Кроме того, в это время может быть много разной волокиты, напрасной траты времени и сил. 2-3-го Козероги могут быть менее активными в деловой сфере, меньше общаться и стремиться к более спокойному ритму жизни. 4-6-го некоторым, несмотря на разные мелкие сложности, удастся залатать финансовые дыры, чем-то запастись впрок, а у кого-то возможны срочные дела, меняющие планы на эти дни, бесполезные встречи, разговоры и другие мелкие проблемные моменты. 7-8-го нежелательно что-либо резко менять в своей жизни и брать деньги в долг.



У Водолеев эта неделя будет динамичным периодом, когда их возросший творческий потенциал будет требовать реализации, что не всегда будет позитивно восприниматься их окружением и может создавать проблемы в отношениях. 2-3-е будут благоприятны для дел, требующих особой тщательности, основательности, имеющих отношение к будущему или к каким-то предстоящим нововведениям. Хотя 4-6-го возможны разного рода проблемы в деловой сфере, тем не менее некоторым удастся продвинуть свои идеи, а критика и советы окружающих будут носить конструктивный характер и помогут приблизить их к реальности. Кроме того, здесь возможны удачные встречи, знакомства и приобретения. 7-8-го желательно быть терпимее в чужому мнению, даже если вы с ним не согласны.



У Рыб эта неделя может оказаться весьма противоречивым периодом, когда их могут преследовать неудачи, а кто-то будет притягивать к себе неприятных людей, поэтому осторожность может оказаться не лишней. Тем не менее 2-3-го у некоторых возможны новые знакомства, решение финансовых затруднений, удачные поездки и получение какой-то важной информации. Но 4-6-го могут появиться мелкие проблемы в делах и отношениях с окружающими, кому-то придется заняться тем, что не удалось сделать на прошлой неделе, а кого-то могут начать раздражать пустые разговоры, отвлекающие от выполнения намеченных дел. 7-8-го возможны неожиданности в поездках, а у кого-то расходы могут оказаться больше ожидаемых.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira