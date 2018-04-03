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Гороскоп с 9 по 15 октября 2017 года Гороскоп

Эта неделя будет благоприятным периодом, способствующим обновлению связей, укреплению отношений с партнерами и воплощению в жизнь деловых и творческих планов

У Овнов эта неделя будет благоприятным периодом, когда они смогут сделать какой-то правильный выбор, удачно сменить место работы, а кто-то - получить финансовую поддержку от партнеров или родственников. 9-10-е будут благоприятны для коммерческой деятельности, для различных встреч и поездок, у кого-то каким-то образом могут быть отмечены их заслуги, а кому-то собственная настойчивость поможет преодолеть какие-то трудности. 11-13-е будут хорошим временем как для завершения текущих дел, так и для начала новых, для крупных приобретений, а у кого-то внезапно изменившиеся обстоятельства могут внести коррективы в их планы на ближайшие дни. 14-15-е появится склонность к неординарным поступкам и романтическим приключениям.

Тельцам на этой неделе серьезный деловой настрой позволит многое сделать, сдвинуть с мертвой точки осуществление каких-то планов, а у кого-то могут открыться возможности для какого-то легкого и быстродостижимого успеха. 9-10-го можно будет сделать удачное приобретение, воспользоваться неожиданными обстоятельствами для претворения в жизнь своих планов, быстро получить какую-то нужную информацию, а у кого-то могут решиться проблемы в делах и бизнесе. 11-13-е будут хорошим временем для дальних поездок, кто-то сможет договориться с партнерами о внесении изменений в договор о сотрудничестве, а у кого-то могут появиться какие-то новые интересы. 14-15-е у большинства Тельцов будут спокойными днями без каких-либо запоминающихся событий.

У Близнецов эта неделя будет благоприятным периодом, когда вместе с ростом деловой активности у них появятся настойчивость и умение правильно выстраивать деловые и финансовые взаимоотношения. 9-10-е будут благоприятны для поездок, деловых встреч и решения разных финансовых вопросов, в том числе и получения крупных денежных сумм, а у кого-то может появиться возможность продвинуться по служебной лестнице. 11-13-го некоторые смогут проявить себя в роли организатора какого-то мероприятия, сделать что-то полезное для укрепления своего авторитета в коллективе, а у кого-то могут состояться перспективные знакомства. 14-15-е будут хорошим временем для разных приобретений для дома и семьи.

У Раков эта неделя будет активным и благоприятным периодом, когда они будут демонстрировать мобильность и готовность к действию, а внешние обстоятельства способствовать улучшению отношений с окружающими, укреплению материального положения и появлению новых перспектив. 9-10-го кто-то, уступив в малом, может выиграть в большом, кому-то помогут другие люди, а кого-то происходящие события могут заставить принять долго откладываемое решение. 11-13-е будут благоприятны для контактов, поездок, разной рекламной деятельности, для заключения соглашений, а у кого-то могут состояться знакомства, которые могут приобщить их к каким-то новым интересам. 14-15-е будут спокойными днями без каких-либо особых проблем.

У Львов эта неделя будет достаточно благоприятной в плане прогресса в делах, расширения своих профессиональных рамок, а у кого-то общение с влиятельными людьми может привести к значительным изменениям в их жизни. Наиболее удачными будут 9-10-е, когда благодаря трудовому рвению можно будет значительно продвинуться в делах, удачно решить деловые и личные вопросы, а у кого-то незначительное изменение в служебном положении может привести к ощутимому улучшению в материальном положении. 11-13-е будут хорошим временем для поездок, творческой деятельности, различных преобразований в делах и небольших коммерческих операций. 14-15-е лучше всего посвятить отдыху и разным приятным занятиям.

У Дев эта неделя будет позитивным периодом, когда они будут ощущать поддержку окружающих, смогут получить какие-то дивиденды от прошлых дел, а также сделать удачные покупки или что-то изменить в условиях жизни. 9-10-го могут появиться дела, в которых могут очень пригодиться имеющийся опыт и знания, кто-то благодаря тактике невмешательства оградит себя от ненужных проблем, а кому-то могут сделать перспективное предложение, которое может сыграть важную роль в их судьбе. 11-13-го большинство Дев будут спокойно заниматься намеченными делами, встречаться с разными людьми и вовремя проявлять инициативу и свои интеллектуальные способности. 14-15-е будут хорошим временем для любых дел, поездок, контактов с друзьями и родственниками.

У Весов эта неделя будет позитивным периодом, когда в делах им будет сопутствовать удача, у многих возрастет способность находить успешные и выгодные проекты и нужных людей для продвижения своих идей и новых достижений в карьере и бизнесе. 9-10-е у некоторых могут стать временем позитивных изменений в жизни, а появление новых планов и деловых предложений будет важным фактором для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице. 11-13-го вероятны неожиданные встречи, знакомства, любопытная информация о ком-то из знакомых людей, а кому-то удастся решить какие-то бытовые проблемы или найти более короткий путь к достижению своей цели. 14-15-е будут благоприятны как для деловой активности, так и для отдыха и развлечений.

У Скорпионов эта неделя будет благоприятным периодом, когда у некоторых из них начнет что-то проясняться в делах и отношениях с партнерами, а кто-то сможет выработать правильную стратегию достижения целей, что будет способствовать успеху в делах, карьере и бизнесе. 9-10-го некоторые могут получить какую-то интересную информацию, вся ценность которой будет заключена не в сиюминутной выгоде, а в каких-то скрытых в ней потенциальных возможностях, поэтому стоит быть внимательными к поступающим сведениям. 11-13-го могут решиться вопросы, касающиеся родственников, каких-то материальных претензий, а у кого-то могут вдруг получить развитие “заторможенные” дела. 14-15-е в основном будут посвящены отдыху и домашним делам.

У Стрельцов эта неделя будет интересным и творческим периодом, когда они будут активно проявлять свои способности, чтобы завершить прошлые дела, вернуть долги и привлечь к своим планам и проектам спонсоров, партнеров и просто заинтересованных в этом людей. 9-10-го активность в сфере общения и коммуникаций будет способствовать решению разных вопросов, установлению новых связей, а у кого-то может появиться возможность продвижения по карьерной лестнице или каких-то иных положительных изменений в жизни. 11-13-е будут хорошим временем для деловых встреч, заключения контрактов, коротких поездок, купли-продажи недвижимости и дел, связанных с оформлением наследства. 14-15-е будут благоприятны для различных приобретений и любых семейных мероприятий.

У Козерогов на этой неделе многие дела пойдут активнее, кто-то сможет уладить какие-то проблемы, а некоторые просто станут более общительными и будут стремиться как к деловым, так и к неформальным контактам. 9-10-го возрастет количество поездок, встреч, контактов, новой информации, а у кого-то могут состояться важные переговоры, в ходе которых может быть решен вопрос относительно их будущего. 11-13-го многие Козероги будут удачливы в своей деятельности, смогут осуществить какие-то давно намеченные планы, привлечь в посредники нужного человека, сделать удачное капиталовложение, а кому-то в спорном вопросе удастся прийти к взаимовыгодному соглашению. 14-15-е есть вероятность случайных встреч, покупок и каких-то находок.

У Водолеев эта неделя будет благоприятным периодом, когда они смогут реализовать какие-то свои задумки, познакомиться с интересным человеком, а у кого-то могут появиться перспективы в плане карьерного роста и улучшения материального положения в ближайшем будущем. 9-10-го некоторые проявят большую активность ради осуществления своих честолюбивых замыслов, будут стремиться к установлению новых связей, к началу новых дел и получению новой информации. 11-13-е будут хорошим временем для крупных капиталовложений, демонстрации своих талантов, для заключения различных соглашений, для дальних поездок и новых знакомств. 14-15-го Водолеи будут активны и инициативны в своем желании осуществить задуманное.

У Рыб на этой неделе могут произойти разные позитивные перемены, в основном затрагивающие сферу партнерских отношений, в результате чего возрастет их деловая активность, а у кого-то вероятны улучшения и в финансовом положении. 9-10-го, приняв некое компромиссное решение, можно уладить разногласия с коллегами и партнерами, а у кого-то вероятны командировки, консультации с юристами, контакты с госучреждениями для получения каких-то справок, или просто в эти дни активизируется сфера общения и о существовании Рыб вдруг вспомнит масса людей. 11-13-е будут хорошим временем для любых начинаний, дальних поездок, новых знакомств и перемен в устоях жизни. 14-15-е у большинства Рыб будут спокойными днями с обычными делами.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз
Ma Dhyan Chandira

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Просмотрено: 1814 раз Просмотров: 1814 опубликовал: Ruslan 6 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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