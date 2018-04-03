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Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года Гороскоп

Эта неделя будет благоприятным периодом, когда будут легче проходить переговоры и достигаться нужные соглашения

Овны на этой неделе смогут успешно заниматься различными делами, а у кого-то появится желание укрепить связи как со своими партнерами, так и с представителями различных организаций для увеличения своих возможностей. 16-18-го у некоторых могут решиться вопросы, касающиеся детей, какой-то творческой работы, бизнеса, или просто в эти дни можно будет использовать неожиданные обстоятельства себе на пользу. 19-20-го любые важные действия должны быть хорошо продуманными, так как будут иметь прямое отношение к будущим событиям. Кроме того, внешние обстоятельства могут внести коррективы в планы, но расстраиваться не стоит, так как, возможно, это будет даже к лучшему. 21-22-го некоторые смогут приобрести какие-то солидные и дорогостоящие вещи.

Тельцы на этой неделе смогут более успешно заниматься намеченными делами, воплощать в жизнь свои планы, проявлять таланты, а кто-то сможет решить какие-то важные вопросы, связанные с личной жизнью. Хотя 16-18-го может появиться больше разной суеты и неотложных дел, тем не менее это будет хорошее время для встреч, переговоров, новых знакомств и дел, где требуется принятие важных решений или взятия на себя каких-то обязательств. 19-20-го возросшая интуиция может уберечь от неверных шагов, бесполезной траты денег, а у кого-то могут вдруг пойти дела, которые никак не удавалось сдвинуть с мертвой точки в первой половине месяца. 21-22-е у большинства Тельцов будут спокойными днями без каких-либо особых событий.

Близнецы на этой неделе станут более сдержанными и спокойными, смогут легко уладить возникающие проблемы и подготовить почву для успешного продвижения в делах и укрепления социального статуса. 16-18-го может решиться какой-то важный вопрос, касающийся партнерских отношений, состояться многообещающее знакомство, а кого-то могут повысить в должности или на работе произойдет смена руководства, что положительно отразится на их положении в коллективе. 19-20-е будут хорошим временем для любой активной деятельности, осуществления планов, дальних поездок, а кто-то может принять решение относительно какой-то недвижимости или начать подготовку базы для каких-то важных изменений в жизни. 21-22-е будут хорошим временем для коротких поездок, контактов и небольших приобретений.

У Раков эта неделя будет спокойным периодом, в основном заполненным привычными делами и заботами, поэтому им сейчас не стоит торопиться с началом новых дел и какими-либо большими изменениями в жизни. 16-18-е будут благоприятны для решения различных деловых и личных вопросов, у кого-то могут состояться встречи, имеющие отношение к более быстрому осуществлению их планов, а кто-то может оказаться в нервирующей ситуации исключительно для приобретения какого-то жизненного опыта. 19-20-го ускоренный жизненный ритм может вызывать дискомфорт и приводить к мелким ошибкам, но это вряд ли будет особо влиять на выполнение дел. 21-22-го дела будут идти в привычном режиме, и никаких особых событий, способных выбить вас из колеи, не предвидится.

У Львов эта неделя будет благоприятным периодом, когда в делах будут чаще складываться условия как для их успешного развития, так и для начала новых проектов, а у кого-то может несколько измениться круг общения ввиду появления новых интересов. 16-18-е будут хорошим временем для поездок, встреч, кто-то может сделать удачное приобретение, оказать влияние на принятие нужного ему решения, а у кого-то вероятны неожиданные знакомства и какие-то выигрышные ситуации. Но 19-20-го не стоит проявлять какой-либо повышенной инициативы, так как это может лишь увеличить груз забот и ответственности и не принести никакой выгоды. 21-22-го некоторые могут получить от кого-то из знакомых людей весьма ценный совет.

У Дев на этой неделе окрепнут позиции на работе, возрастет влияние в коллективе и семье, что придаст им уверенности в своих силах и будет способствовать более успешному воплощению в жизнь различных планов. 16-18-го не стоит искать уединения, поскольку коммуникабельность будет залогом успешного течения дел, удачных контактов, появления новой полезной информации и гармонизации отношений с окружающими. А вот 19-20-го можно снизить интенсивность общения и заняться делами, которые можно выполнить в одиночку, больше времени посвятить личным заботам или просто заняться чем-то, не требующим больших усилий. 21-22-го постарайтесь, чтобы занятость домашними делами была невелика и больше времени осталось для отдыха и развлечений.

У Весов эта неделя будет благоприятным периодом для разных начинаний и перемен в жизни, поэтому здесь можно приложить усилия и получить неплохие результаты в делах, в увеличении доходов и решении имеющихся проблем. 16-18-го, воспользовавшись обстоятельствами, можно будет осуществить какие-то планы, удачно провести переговоры, сделать крупное приобретение, а кто-то, получив дельный совет, сможет избавить себя от лишних трат времени и сил. 19-20-е будут благоприятны для дальних поездок, деловых и личных контактов, для дел, требующих согласованных действий, а кто-то может найти новую работу. 21-22-го в частной жизни никаких особых перемен не ожидается, поэтому происходящие события будут для вас привычными.

Скорпионам на этой неделе лучше пока не проявлять особой активности в денежных делах и не стремиться к началу чего-либо нового, а в остальном складывающиеся ситуации не будут мешать выполнению намеченных дел. 16-18-го может возрасти число контактов, поездок, возникнуть необходимость в решении какого-то важного вопроса, а у кого-то вероятны интересные встречи, знакомства и просто приятные моменты в отношениях с окружающими. 19-20-го у некоторых возможны положительные изменения в деловой сфере и даже продвижение по служебной лестнице, у кого-то начнет приносить плоды что-то из ранее сделанного, а кто-то будет проявлять повышенный интерес к особам противоположного пола. 21-22-е будут благоприятны для коротких поездок, встреч по интересам, родственных визитов и новых знакомств.

У Стрельцов на этой неделе будут чаще складываться благоприятные условия для осуществления их планов - у кого-то могут состояться важные переговоры, решиться какие-то домашние проблемы и улучшиться материальное положение. 16-18-е будут благоприятными днями, когда можно будет привлечь к себе внимание нужного человека, решить вопросы, касающиеся совместной деятельности, а кто-то сможет вернуть долги. 19-20-го у некоторых возрастет уверенность в своих силах и влияние на ход событий и других людей, у кого-то могут появиться какие-то новые перспективы в отношениях с партнерами и в плане карьерного роста, а кто-то будет удачлив в денежных делах. Хотя 21-22-е будут спокойными днями, тем не менее во избежание трений с окружающими лучше быть более терпимыми к чужому мнению.

У Козерогов эта неделя будет благоприятным периодом, когда они смогут достаточно успешно вести дела с банками, деловыми партнерами, делать удачные приобретения и быстро решать нужные им вопросы. 16-18-го возрастет чутье на выгодные дела, поэтому это будет хорошее время для разных коммерческих операций, деловых встреч, перемен места работы, подписания контрактов и решения любых деловых и финансовых вопросов. Кроме того, здесь вероятны перспективные знакомства и неожиданные деловые предложения. 19-20-го не стоит особо переживать по поводу мелких неприятностей, которые могут появиться в эти дни, так как все они, скорее всего, будут сиюминутными и не будут иметь никаких последствий. 21-22-е будут благоприятны для больших домашних дел и семейных мероприятий.

У Водолеев на этой неделе энергопотенциал будет достаточно высоким, поэтому это время будет благоприятно для получения новой информации, общения, обучения, привлечения новых партнеров к своим делам, для эффективного использования своих способностей, а также для поездок и важных переговоров. 16-18-го возрастет стремление к лидерству, к более яркой демонстрации своих талантов, а у кого-то вероятны улучшения в финансовой сфере, встречи, знакомства или какие-то приятные события в личной жизни. 19-20-го желательно больше доверять своей интуиции, так как она убережет от разных неприятностей, лишних расходов и каких-то иных действий себе во вред. 21-22-е будут благоприятны для того, чтобы больше времени уделить своим интересам и увлечениям.

У Рыб эта неделя будет благоприятным периодом для различных начинаний, у кого-то могут восстановиться какие-то отношения, появиться новые возможности и разные обстоятельства, которые помогут им что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону. 16-18-го некоторых Рыб жизнь сама выведет на нужные контакты и связи, предоставит благоприятные условия для реализации планов и решения каких-то проблем, а у кого-то вероятны улучшения в отношениях с кем-то из окружающих. 19-20-го принятые решения в будущем могут принести хорошие дивиденды, а у кого-то случайное знакомство может перерасти в долгую дружбу, деловое партнерство или более близкие отношения. 21-22-е будут хорошим временем для поездок, встреч и небольших приобретений.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз
Ma Dhyan Chandira

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Просмотрено: 1476 раз Просмотров: 1476 опубликовал: Ruslan 13 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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