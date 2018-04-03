Эта неделя будет довольно спокойным и благоприятным периодом для начала новых дел, поездок, установления новых связей и активного сотрудничества



У Овнов эта неделя будет спокойным периодом, который будет способствовать повышению творческой активности, принятию взвешенных решений и более продуктивному взаимодействию с партнерами. 23-24-го вероятны какие-то благоприятные перемены, разные преобразования, а у кого-то могут появиться новые деловые предложения, способствующие укреплению материальной базы, состояться перспективные знакомства и удачные поездки. 25-27-е будут хорошим временем для начала новых дел, внедрения новых идей, а у кого-то могут неожиданным образом решиться финансовые проблемы, связанные с каким-то приобретением, или произойти какое-то приятное событие в личной сфере жизни. 28-29-го не исключено, что в эти дни захочется расслабиться и заниматься делами только по желанию.



У Тельцов на этой неделе активизируются контакты, однако некоторые переговоры могут затянуться и закончиться только на следующей неделе. Но этот период будет благоприятен для людей творческих профессий, поскольку их таланты будут востребованы и оценены. Хотя 23-24-го возможны мелкие трения с окружающими, тем не менее это благоприятное время для начала новых дел, встреч с нужными людьми, поездок и решения разных производственных вопросов. 25-27-го служебные дела будут идти в привычном режиме, а если и произойдут какие-то события, то в целом они существенно не повлияют на уже сложившийся порядок. Кроме того, у большинства Тельцов каких-либо важных поездок и встреч не предвидится. 28-29-е - хорошие дни для отдыха, развлечений и необременительных занятий.



У Близнецов эта неделя будет благоприятным периодом, когда некоторые из них могут получить новую должность, кто-то - заняться творческой деятельностью, а кому-то удастся осуществить важные планы. Правда, для этого им придется проявить больше настойчивости, трудолюбия и избавиться от некоторых иллюзий по отношению к себе и окружающим. 23-24-го обстановка в окружении будет спокойной и можно будет без особых проблем обсудить и решить вопросы, на которые, возможно, уже потратили довольно много усилий. 25-27-го, скорее всего, жизнь не будет богата на большое количество событий, поэтому здесь многие будут в основном заниматься только будничными делами. 28-29-го можно сделать удачные покупки и неплохо провести время в компании друзей.



У Раков эта неделя будет спокойным и благоприятным периодом, когда они будут удачливы в своей деятельности и смогут предпринять какие-то конкретные действия для улучшения своей жизни. 23-24-го следует придерживаться твердой позиции, так как колебания в своих намерениях могут заметно снизить успех задуманного. Но это будет хорошее время для разных дел, результат которых предполагается получить только в будущем. 25-27-го некоторые проблемы удастся уладить довольно неожиданным образом, да и сама ситуация может сделать неожиданный поворот, что заставит изменить тактику своих действий и, воспользовавшись случаем, извлечь максимальную выгоду из происходящего. 28-29-е - благоприятные дни, однако у некоторых все же возможны незапланированные расходы.



Львы на этой неделе будут открыты для активного общения, начнут более практично относиться к своим планам, новым идеям и методам в профессиональной деятельности, а у кого-то полученная информация может привести к пересмотру их взглядов на некоторые вещи или закрепить какие-то успехи. 23-24-е будут хорошим временем для заключения различных соглашений, укрепления своего влияния, а кому-то знакомые могут помочь найти работу или решить какие-то иные проблемы. Но 25-27-го могут вдруг начать раздражать рутина, навязываемые взгляды и принципы, излишне назойливое общение, поэтому не исключены вспышки раздражительности и нетерпимости. 28-29-е у большинства Львов будут спокойными днями с привычными делами и заботами.



У Дев на этой неделе будет наблюдаться энергетический подъем, поэтому, несмотря на некоторую напряженность в отношениях, повышенную активность и суетливость, они будут успешно заниматься воплощением своих планов, а кому-то удачное стечение обстоятельств поможет привести в порядок дела. 23-24-е будут хорошим временем для различных начинаний в деловой и личной сфере жизни, для дальних поездок, крупных капиталовложений и решения различных вопросов, связанных с обучение и преподаванием. 25-27-го основные события будут касаться профессиональной сферы и стимулировать проявление инициативы и предприимчивости. 28-29-е будут располагать к спокойным занятиям и наведению порядка.



У Весов на этой неделе ситуация будет достаточно спокойной и стабильной, а кому-то удастся уладить возникающие противоречия с партнерами благодаря умению отделять важное от второстепенного и видеть саму суть отношений за суетой и мелкими обидами. 23-24-го счастливый случай может помочь найти необходимого человека, получить нужную информацию, а у кого-то удачно пройдут отложенные переговоры, найдется решение проблем с родственниками или произойдут улучшения в финансовой сфере. 25-27-е будут хорошим временем для поездок, контактов с разными государственными учреждениями, а у кого-то может появиться возможность сменить место работы. 28-29-е будут благоприятны для покупок и разных семейных мероприятий.



У Скорпионов эта неделя будет благоприятным периодом для реализации планов, и хотя им придется чаще отстаивать свои интересы, тем не менее обстоятельства будут складываться в их пользу, помогая осуществить задуманное. Однако 23-24-го желательно соблюдать осторожность в денежных делах и контролировать расходы, не выяснять отношений с людьми, от которых вы в чем-то зависите, и не особо надеяться на посредников в важных делах. А вот 25-27-е будут хорошим временем для разных серьезных дел, ответственных встреч и переговоров, а у кого-то возможно продвижение по служебной лестнице или какие-то иные положительные моменты в деловой сфере. 28-29-го проблемы родственников могут быть решены и без вашего участия, поэтому не спешите вмешиваться в происходящие события.



У Стрельцов эта неделя будет спокойным и благоприятным периодом, и хотя уровень их жизненной энергии немного понизится, тем не менее это будет удачное время для дальних поездок, обсуждения важных вопросов и участия в выгодных проектах. 23-24-го у некоторых появится шанс улучшить свое материальное положение, договориться о переходе на новую работу, в чем-то помочь своим друзьям или реализовать какую-то идею. 25-27-е будут благоприятны для решения вопросов, касающихся профессиональной деятельности, для различных поездок и встреч, а у кого-то будет просто много обычной рутинной исполнительской работы, с которой они быстро справятся. 28-29-го нежелательны будут только спонтанные покупки, так как сейчас деньги лучше придержать до более удачного момента.



У Козерогов на этой неделе могут оживиться старые связи, однако на какую-либо поддержку с их стороны рассчитывать не стоит, поскольку они, как внезапно появились, так и опять могут исчезнуть из поля зрения на долгое время. 23-24-го переговоры, связанные с новой работой, могут пройти не так, как хотелось бы, и хотя прямого отказа не будет, это не означает, что она достанется именно вам, а не кому-нибудь другому. А вот 25-27-е будут хорошим временем для поездок, подписания важных документов, коммерческих операций, а у кого-то возможны какие-то запоминающиеся события в личной жизни, удачные встречи, знакомства, короткие поездки и приобретения. 28-29-е у большинства Козерогов пройдут в обычном режиме, но некоторые из них могут принять участие в каком-то приятном мероприятии.



Водолеи на этой неделе будут настроены на разные преобразования, поэтому будут более активными, начнут стремиться к началу новых дел, к новым знакомствам и стараться избавиться от всего устаревшего и ненужного. 23-24-е будут хорошим временем для творческой работы, публичных выступлений, коммерческой деятельности, а кто-то, избавившись от каких-то обременительных обязательств, получит свободу действий и расширение своих возможностей. 25-27-го то, что раньше казалось трудновыполнимым, теперь может стать достижимым или, по крайней мере, более реалистичным ввиду изменившихся обстоятельств. Кроме того, некоторым собственная активность может принести хороший эквивалент приложенным усилиям. 28-29-го не стоит донимать своих близких немедленной реализацией своих планов.



Рыбам на этой неделе надо активнее стремиться к реализации своих планов, поскольку у них настал благоприятный период, который позволит им расширить свои перспективы и получить выгоду от претворения в жизнь новых идей и решения старых проблем. 23-24-го Рыбы будут удачливы как в плане бизнеса, так и в делах, связанных с заключением долгосрочных соглашений, дальними поездками, решением юридических вопросов, а у кого-то решатся проблемы, связанные с получением кредита. 25-27-го некоторые смогут удачно выступить в качестве посредника и помирить конфликтующих знакомых или разрядить напряженность между коллегами и руководством, а у кого-то вероятны деловые и личные знакомства. 28-29-го удачными будут целевые покупки для дома и семьи.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira