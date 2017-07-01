Эта неделя будет благоприятным периодом, тем не менее достигнуть высоких показателей в деловой сфере будет нелегко. Также будет сложнее сохранять гармонию в личных и родственных отношениях.



У Овнов эта неделя будет хорошим временем для освобождения от ненужных связей и обязательств, а также для анализа своей деятельности и действий конкурентов. Кроме того, у некоторых возможны какие-то важные перемены, касающиеся дома и семьи. Если 30-31-го приложить больше усилий, то, несмотря на трудности, конечный результат будет хорошим, а у кого-то возможны небольшие изменения в карьере и материальном положении. 1-3-го у некоторых вероятны события, которые будут символизировать начало каких-то перемен в их жизни, о которых они много думали, но не решались сами что-то для этого сделать, поэтому жизнь сама может начать осуществлять ими задуманное. Но 4-5-го ввиду полнолуния возможны ухудшение самочувствия и появление разных мелких проблем в делах.



У Тельцов на этой неделе заметно возрастет удачливость, что даст им возможность быстрее продвигаться в делах, обзавестись новыми партнерами, получить от них помощь, а также проявить себя с лучшей стороны. 30-31-го возможны удачные капиталовложения, какие-то реформы, связанные с оплатой труда, кто-то сможет принять участие в каком-то выгодном деле, а у кого-то возможны улучшения в партнерских отношениях или перспективные знакомства. 1-3-е будут хорошим временем для поездок, важных деловых встреч, а у кого-то могут решиться вопросы, касающиеся перехода на другую работу, каких-то жилищных проблем или заграничной поездки. Но 4-5-го полнолуние может негативно сказаться на настроении и самочувствии.



У Близнецов эта неделя будет позитивным периодом, когда у них будет больше возможностей для проявления деловой активности и инициативы, и они смогут правильно подобрать партнеров и союзников, способных поддержать их своими советами, действиями и средствами. 30-31-е будут благоприятны для решения финансовых вопросов, кто-то может заключить выгодный контракт, у кого-то возможны удачные приобретения, приятные встречи и знакомства, а кто-то станет более решительным в своем желании преуспеть в делах и карьере. 1-3-го могут возникнуть временные трудности при согласовании совместных действий, а в остальном особых проблем не предвидится. Но 4-5-го ввиду полнолуния надо быть осторожными в поездках и более сдержанными в проявлении эмоций.



У Раков на этой неделе жизнь станет более насыщенной разными событиями, финансовые дела - более прибыльными, а кому-то что-то из сделанного ранее начнет приносить неплохие дивиденды. 30-31-го можно смелее отстаивать свое мнение, проявлять активность в деловой сфере, устанавливать новые связи и демонстрировать свои таланты, поскольку сейчас надо больше действовать и контактировать с разными людьми, чтобы получить ценную информацию и продвинуться в делах. 1-3-го происходящие события могут способствовать каким-то начинаниям, новым знакомствам, решению важных вопросов, а кто-то сможет быстро оформить какие-то документы или осуществить давно вынашиваемые планы. Но 4-5-го ввиду полнолуния собственная невнимательность может стать причиной разных проблемных моментов.



У Львов на этой неделе имидж будет играть не меньшую роль, чем их таланты и профессионализм. Кроме того, здесь вероятны удачные коммерческие операции или решение каких-то материальных вопросов, а у кого-то могут состояться новые знакомства, которые внесут в их жизнь много нового и интересного. Особенно благоприятными в этом отношении будут 30-31-е, когда возрастет вероятность разных событий, которые, как напрямую, так и опосредованно, будут влиять на жизнь некоторых Львов, создавая условия для разных положительных перемен. 1-3-го для отстаивания своего мнения потребуется больше аргументов, тем не менее это будет хорошее время для контактов и подписания соглашений. 4-5-го ввиду полнолуния надо быть осторожными за рулем и в обращении с любой техникой.



У Дев эта неделя будет достаточно благоприятным периодом, когда возрастет их интеллектуальная активность, способность реагировать на новые тенденции и перемены и весьма успешно сотрудничать с партнерами. 30-31-го главное - придерживаться одного направления в мыслях и действиях и, несмотря на трудности, шаг за шагом продвигаться к намеченной цели. 1-3-е будут хорошим временем для активных действий, направленных на изменение существующих условий жизни, поскольку обстоятельства будут помогать сделать рывок и выйти на новый жизненный уровень как в делах, так и в отношениях с окружающими. Но 4-5-го полнолуние может быть одной из причин ухудшения самочувствия и повышенной раздражительности.



У Весов эта неделя может быть связана с разными удачами в деловой сфере и достижением каких-то целей, поэтому им надо активизировать свою деятельность, чтобы не упустить благоприятные возможности для улучшения своей жизни. 30-31-е будут хорошим временем для начала новых дел, разных коммерческих операций, кто-то проявит повышенный интерес к общественной деятельности, а кому-то удастся найти людей, которые помогут осуществить задуманное. Многие Весы будут очень активны в сфере партнерских отношений, стремиться к новым знакомствам, а также прикладывать больше усилий для достижения нужных соглашений и урегулирования спорных моментов. На 4-5-е ввиду полнолуния лучше не планировать важных дел и больших приобретений.



У Скорпионов эта неделя будет благоприятным периодом, когда им будет легче преодолевать различные трудности, поскольку высокий энергопотенциал, деловая хватка, сильная интуиция и пробивные способности помогут им успешно претворять в жизнь свои планы. 30-31-е будут хорошим временем для коммерческих операций, дальних поездок, решения юридических вопросов, а кто-то сможет избавиться от каких-то приносящих огорчения факторов или больше внимания уделить творческим занятиям. 1-3-е будут благоприятны для крупных капиталовложений, различных изменений в деловой сфере, а кто-то может получить ценную информацию и скорректировать свои планы. 4-5-го ввиду полнолуния лучше избегать выяснения отношений с близкими людьми.



У Стрельцов эта неделя будет благоприятным периодом, когда у них могут появиться возможности для расширения поля деятельности в бизнесе, продвижения в карьере, контактов с влиятельными людьми и осуществления личных планов. 30-31-го у некоторых неожиданные события могут сыграть важную роль в их жизни, внести коррективы в долгосрочные планы или заставить принять какое-то решение, влияющее на их будущее. 1-3-го - самое время проявить активность, поскольку энергопотенциал будет достаточно высоким, а окружающие будут охотно помогать как в выполнении текущих дел, так и при начале новых, давать весьма ценные советы и делиться важной информацией. 4-5-го надо быть осторожнее в поездках и пока не торопиться с крупными приобретениями.



У большинства Козерогов эта неделя будет достаточно удачным периодом, когда можно будет значительно расширить свой бизнес, сферы влияния, получить признание своих заслуг или сделать крупное капиталовложение. 30-31-го ожидаются удачи в профессиональной деятельности, некоторые смогут увеличить свой доход, а кто-то сможет завершить старые дела, решить серьезный деловой вопрос или избавиться от чего-то надоевшего и давно ненужного. 1-3-го можно привлечь к своим планам новых партнеров, воспользоваться талантами и связями окружающих в своих целях, а кто-то может стать инициатором какого-то общего дела, подключив к нему много знакомых и малознакомых людей. 4-5-го ввиду полнолуния возможны всякие неожиданности.



У Водолеев эта неделя может оказаться интересной в плане появления разных карьерных возможностей, когда кто-то из них может продвинуться по службе или занять кресло начальника, открыть свой бизнес или ярко проявить свои творческие способности. 30-31-го некоторым станет тесно в привычных, обыденных рамках, и им захочется большей самореализации, удовлетворения своих амбиций, новых впечатлений или просто более активного образа жизни. 1-3-го могут появиться люди из прошлого, сложиться условия для каких-то преобразований в делах, а кому-то новое знакомство или деловое предложение могут открыть какие-то новые горизонты и помочь совершить рывок в карьере. На 4-5-е лучше не планировать больших домашних дел и дальних поездок.



У большинства Рыб эта неделя будет вполне гармоничным периодом, когда у них могут появиться разные счастливые шансы, интересные предложения, новые источники доходов, а также перемены в личной жизни. 30-31-го у кого-то могут состояться важные переговоры, где решится вопрос относительно их будущего, кто-то сделает давно желаемое приобретение, а кому-то обстоятельства помогут быстро выполнить запланированное. 1-3-го успех во многом будет зависеть от умения общаться и использовать полученную информацию, а у кого-то на работе и дома вероятны какие-то важные события, напрямую связанные с материальными вопросами. Также здесь вероятны восстановление прерванных связей и полезные встречи и поездки. 4-5-го в связи с полнолунием могут наблюдаться повышенная эмоциональность и конфликтность.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira