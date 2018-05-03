Хотя эта неделя будет спокойным периодом, однако жизненный потенциал многих людей будет снижен, что может стать причиной различных заболеваний и снижения работоспособности



Овнам на этой неделе желательно сосредоточиться на профессиональной деятельности, а поскольку они будут достаточно открыты и прямолинейны, то, с одной стороны, это будет благоприятным фактором для контактов, а с другой - они будут мало прислушиваться к чужому мнению, что может создавать сложные моменты в отношениях с окружающими. 6-8-го может появиться возможность встретиться с нужным человеком и быстро решить необходимый вопрос, у кого-то вероятны удачные коммерческие операции, новые знакомства, а кому-то полученная информация поможет сориентироваться в какой-то запутанной ситуации. 9-10-го желательно больше внимания уделить тем делам, от которых будет что-то зависеть в будущем, особенно в материальном плане. 11-12-е у большинства Овнов будут заполнены привычными делами.



У Тельцов на этой неделе в отношениях с окружающими не всегда будут царить мир и согласие, причем именно в поведении и позиции партнеров, как в зеркале, они могут увидеть свои промахи, ошибки и проявление эгоизма. Поэтому умение принимать чужую точку зрения на этой неделе будет приоритетным. 6-8-го можно успешно использовать творческий потенциал, проявляя свои таланты в разных сферах жизни, а кому-то удастся оказать влияние на свое окружение и повернуть решение вопросов в неожиданное и полезное для себя русло. 9-10-е будут хорошим временем для тех, кто работает в сфере рекламы и посреднических услуг, а кто-то может получить интересное известие или провести свободное время в приятной компании. 11-12-го некоторым придется больше внимания уделить пожилым родственникам.



Близнецы на этой неделе смогут удачно использовать появившиеся возможности, а также чужие промахи и слабости, чтобы продвинуться в карьере, занять более престижное положение. Однако им не стоит удивляться, если их хитрость и закулисные действия придутся кому-то не по вкусу. 6-8-го удачными будут деловые встречи, дела, связанные с оформлением документов, заключением контрактов или обучением, однако новые люди, появившиеся в окружении, скорее всего, могут быстро уйти из вашей жизни, не оставив в ней следа. 9-10-го у некоторых вероятно неожиданное знакомство, которое способно внести в жизнь много нового и интересного и даже изменить взгляды на ваши способности. 11-12-го у некоторых могут решиться вопросы, сдерживающие какие-то начинания.



У Раков на этой неделе повысится тяга к получению новых знаний, им захочется новых знакомств и впечатлений, а кто-то может получить перспективное предложение или поддержку от людей, на которых меньше всего рассчитывал. 6-8-го надо быть внимательнее в общении, чтобы не оказаться в ловушке необдуманных обещаний, а в остальном особых проблем не ожидается, и Раки будут достаточно удачливы в своих делах и начинаниях. 9-10-го внешняя обстановка будет способствовать началу больших проектов, у кого-то вероятны положительные изменения в карьере, денежные поступления, а у кого-то неожиданный поворот событий может открыть перед ними какие-то новые возможности. 11-12-го желательно уменьшить количество дел и больше времени посвятить отдыху.



У Львов эта неделя в целом будет благоприятным периодом, когда они смогут решить какие-то важные вопросы, установить новые связи, достичь успеха в творческой деятельности, а кто-то больше времени и внимания уделит семье и проблемам близких. 6-8-е будут хорошим временем для деловых встреч, поездок, а кому-то поддержка и советы окружающих помогут улучшить сложившуюся ситуацию и выйти из нее с минимальными потерями. 9-10-го кто-то удачно использует имеющиеся связи, получит причитающиеся ему деньги, кому-то могут предложить интересное дело, а у кого-то вероятны новые знакомства или какие-то приятные события в личной жизни. 11-12-е благоприятны для разных ремонтных работ и совместных мероприятий с друзьями и родственниками.



Для большинства Дев предстоящая неделя будет активным и благоприятным периодом, связанным с повышенным общением и расширением круга интересов. Но в то же время некоторые из них могут столкнуться с большими расходами, а кто-то с ограниченностью средств. 6-8-го серьезность и деловитость Дев привлекут окружающих, к ним будут чаще обращаться за помощью и прислушиваться к их советам, а кто-то сможет разобраться с тем, что вызывало беспокойство в последнее время. 9-10-го некоторые могут сменить свои планы и приоритеты в профессиональной сфере, начнут активно стремиться к достижению материальных целей, а кто-то и к тому, что может радикально изменить его жизнь. 11-12-го у некоторых Дев возможны какие-то важные события в семейной жизни.



У Весов на этой неделе уровень их жизненной энергии хотя будет и стабильным, но не очень высоким, поэтому слишком активная деятельность будет быстро истощать силы, отрицательно влиять на самочувствие и настроение. 6-8-го лучше не торопиться с важными решениями, не спорить с руководящими людьми и не стремиться к началу новых дел, так как внешняя обстановка будет мало способствовать успешности затеянного, а окружающие не столько помогать, сколько критиковать ваши действия. 9-10-го может появиться некая информация, которая поможет реализовать какие-то замыслы, однако не стоит откладывать это на потом, так как успех в этом предприятии вероятен лишь в эти дни. 11-12-е будут благоприятны для любых дел, встреч и поездок.



Скорпионы на этой неделе будут чаще проявлять свою информационную компетентность и оказывать большое влияние на окружающих, становясь объектом внимания общества, что позволит им успешнее вести дела и устанавливать новые связи. 6-8-го вероятно быстрое урегулирование появляющихся проблем, получение каких-то важных известий, а у кого-то могут решиться вопросы, связанные с детьми, дальней поездкой или с какими-то семейными делами. 9-10-е у некоторых будут временем удач в делах, кто-то может сделать крупное приобретение, восстановить сотрудничество с прежними партнерами, а у кого-то на работе возможны перемены, которые положительно отразятся на их статусе. 11-12-е у большинства Скорпионов будут спокойными днями без каких-либо особых событий.



У большинства Стрельцов на этой неделе в карьере и бизнесе особых событий не ожидается, тем не менее их дела будут развиваться в хорошем темпе, а финансовые поступления хотя и не будут такими большими, как ожидалось, но все же позволят достаточно свободно распоряжаться имеющимися средствами. 6-8-го вероятны новые встречи, полезные знакомства, осуществление планов по усовершенствованию своей деятельности, а кто-то будет поглощен решением каких-то семейных проблем. А вот 9-10-го мало кто из Стрельцов будет чувствовать трудовой энтузиазм, скорее, наоборот, многие будут недовольны необходимостью проявлять активность в делах и в отношениях с окружающими. 11-12-го настроение заметно улучшится, и Стрельцы опять почувствуют себя в своей тарелке.



У Козерогов эта неделя будет благоприятным периодом для любой коллективной деятельности, поскольку они смогут успешно взаимодействовать с разными людьми и использовать нетрадиционные решения при возникновении проблем. 6-8-е можно использовать для различных преобразований в делах, дальних поездок, контактов с юридическими инстанциями, для подписания контрактов, встреч с влиятельными людьми и осуществления личных планов. 9-10-го у некоторых возможны события, которые окажут положительное влияние на их дела и планы, у кого-то вероятны денежные поступления, новые знакомства или просто приятные встречи, а кому-то могут сделать перспективное деловое предложение. 11-12-е будут хорошим временем для коротких поездок и разных приобретений.



У Водолеев на этой неделе может наблюдаться повышенная активность в сфере партнерских отношений, когда их участие и советы будут крайне востребованы, а сами Водолеи будут вовлекаться в сложные взаимоотношения между людьми, внося в них позитивные перемены. 6-8-го могут появиться люди из прошлого, какие-то дела, напрямую связанные с прошлым и настоящим, а у кого-то могут состояться встречи и переговоры о будущих делах. 9-10-го возможны удачные коммерческие операции, решение какого-то важного делового вопроса, появление новых лиц в окружении, получение информации об имеющейся вакантной должности, на которую можно претендовать, а у кого-то могут наметиться улучшения в материальном положении. На 11-12-е не планируйте много дел, лучше оставьте больше времени на свободное времяпрепровождение.



У Рыб на этой неделе энергоепотенциал будет достаточно высоким, что обусловит их деловую активность и желание избавиться от всего обременительного, мешающего движению вперед. Поэтому многие из них будут стремиться к изменению обстановки, общению с новыми людьми и началу новых дел. 6-8-го никаких особых трудностей не ожидается, если только Рыбы сами не будут их создавать и придумывать. У некоторых, наоборот, даже могут сдвинуться с мертвой точки какие-то дела, которые они уже отчаялись выполнить. 9-10-е будут благоприятны для всего наиболее важного и ответственного, для крупных капиталовложений, наведения порядка и систематизации в текущих делах. 11-12-го главными могут оказаться заботы и планы близких людей.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira