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Гороскоп 13 по 19 ноября 2017 года Гороскоп

На этой неделе Земля будет находиться в зоне негативных космических влияний, поэтому в делах может появиться больше разных проблем и задержек с осуществлением планов

У многих Овнов на этой неделе энергетика и психоэмоциональное состояние будут нестабильными, в результате чего некоторые дела и неконтролируемые финансовые расходы могут повлечь за собой семейные проблемы или конфликты с близкими людьми. 13-15-го те, кто хочет сменить место работы, могут вплотную заняться решением этого вопроса, однако только ради более высокой зарплаты им ни в коем случае не стоит соглашаться на какие-либо кабальные условия. 16-17-го у некоторых вероятны проблемы с осуществлением планов, сложности в финансовой сфере, а сами Овны будут подвержены резким перепадам настроения.18-19-е будут неблагоприятными днями, поскольку новолуние может отрицательно сказаться на настроении и отношениях с окружающими людьми.

Тельцам на этой неделе желательно подвести черту под старыми нереализованными планами и наметить новые цели на будущее. Однако им надо быть более осторожными, так как во второй половине недели они могут попасть в неприятную ситуацию, которая помешает им показать себя с лучшей стороны. Поэтому все важное лучше запланировать на 13-15-е, когда у многих возрастет удачливость, а в делах будет меньше разных проблем. Но 16-17-го стоит избегать конфликтных ситуаций, поскольку они могут стать не только источником разочарований, не оправдавшихся надежд и других душевных переживаний, но и каким-то образом негативно сказаться на событиях будущего. 18-19-го в связи с новолунием надо быть осторожнее в поездках и денежных делах.

Близнецам на этой неделе желательно снизить активность, поскольку на бурную деятельность будут идти резервные силы организма, что чревато ослаблением иммунитета, плохим самочувствием и разными заболеваниями. Кроме того, им сейчас лучше не принимать важных решений, поскольку в дальнейшем они могут быть пересмотрены. 13-15-го многие будут спокойно заниматься текущими делами, стараясь не отвлекаться на посторонние разговоры и не вовлекаться в ненужную им общественную деятельность. 16-17-е будут беспокойными днями, когда разные внешние факторы могут отрицательно влиять на дела, настроение, раздражать медленным течением дел. 18-19-го в связи с новолунием лучше не затевать каких-либо ремонтных работ и не давать денег в долг.

Хотя Раки на этой неделе будут более деятельными, общительными и заметными фигурами в любых коллективным делах, однако многих из них будут больше интересовать собственное здоровье и домашние дела, чем профессиональная деятельность. 13-15-го возрастет вероятность разных приятных неожиданностей: встреч, знакомств, телефонных звонков, положительных изменений в текущих делах, а у кого-то вероятны улучшения в материальном положении. Но 16-17-го возможны разногласия в деловых отношениях, необдуманные расходы, а кого-то будет раздражать повышенная активность окружающих, пытающихся втянуть Раков в свои дела. 18-19-го в связи с новолунием возрастет риск аварийный ситуаций и неприятных моментов в отношениях с окружающими.

Львы на этой неделе почувствуют снижение энергетики, будут чаще ощущать усталость и апатию, а кто-то может пожалеть о неиспользованных ситуациях или каких-то новых возможностях, которыми пренебрегли в начале месяца. Наиболее спокойными и благоприятными будут 13-15-е, когда удача будет чаще сопутствовать делам, легче сглаживаться углы в отношениях с окружающими и находиться компромиссные решения. Но 16-17-го будет труднее избегать столкновения интересов, продвигать свои идеи, а у кого-то могут появиться денежные затруднения или какие-то иные проблемные моменты. 18-19-го в связи с новолунием желательно избегать выяснения отношений с близкими людьми.

У Дев на этой неделе усилится интуиция, восстановятся внутренние резервы, и они почувствуют в себе силы для разных свершений в своей жизни. Поэтому 13-15-го можно обсудить свои планы с партнерами и близкими людьми, как-то проявить свои таланты в общественной деятельности, а у кого-то не исключены какие-то важные моменты в карьере и новые знакомства. Также здесь могут быть решены семейные вопросы, касающиеся наследства или какой-то собственности. Но на 16-17-е лучше не планировать важных дел и дальних поездок, а спокойно заниматься текущими делами и не ввязываться в конфликтные ситуации. 18-19-го в связи с новолунием нежелательны крупные приобретения и какие-либо серьезные изменения в устоях жизни.

Весы на этой неделе могут ощущать недостаток сил, поэтому будут действовать уже с меньшей активностью и энтузиазмом, да и окружающие не так охотно будут им помогать и поддерживать их идеи. Однако 13-15-е будут благоприятными днями для поездок, контактов, коллективных мероприятий, а у кого-то вероятны позитивные изменения в отношениях с партнерами, удачные приобретения, а кто-то может получить устраивающий его результат от предпринятых действий. Но 16-17-го может появиться больше разных проблемных моментов в деловой сфере, ошибочных решений, а чрезмерная активность может оказаться крайне неуместной и создать вокруг Весов нервозную обстановку. 18-19-го у некоторых могут возрасти расходы на нужды дома и семьи.

У Стрельцов на этой неделе энергопотенциал будет невысоким, в связи с чем возможны проблемы со здоровьем и появление разных сложностей в делах и отношениях с окружающими, поэтому им необходимо больше отдыхать и не участвовать в выяснении отношений, чтобы не осложнять себе жизнь. 13-15-го в служебных делах перемен не предвидится, поэтому все будет идти по накатанной колее, сходить с которой сейчас нежелательно, более того, даже опасно, поскольку это может обернуться какими-то потерями. На 16-17-е не стоит планировать дальние поездки, важные перемены в деловой и личной жизни, большие приобретения и серьезные дела, имеющие отношение к будущему благополучию. 18-19-го в связи с новолунием возможно снижение жизненного тонуса и отсутствие интереса в намеченным делам.

Хотя у Козерогов на этой неделе энергопотенциал будет достаточно высоким и в их жизни появится больше разных интересных и запоминающихся событий, однако им надо действовать более целенаправленно и последовательно и не менять на ходу свои планы, если не будет каких-либо форс-мажорных обстоятельств.13-15-го могут появиться нужная информация, состояться результативная деловая встреча, сложиться условия для быстрого завершения затянувшихся дел, а у кого-то может появиться надежда на продвижение к карьере. Если 16-17-го захочется применить радикальные меры для улучшения своих жизненных позиций, то стоит действовать более обдуманно, чтобы потом не жалеть о сделанном. 18-19-го в связи с новолунием лучше не затевать каких-либо больших дел и стараться не контактировать с неприятными вам людьми.

Водолеи на этой неделе будут менее активными, станут более сдержанными и осмотрительными, предпочитая больше внимания уделять себе и близким людям, а профессиональные дела на время отодвинуть на второй план. 13-15-е будут хорошим временем для разных коммерческих дел, деловых встреч и знакомств, а у кого-то могут решиться какие-то личные проблемы, улучшиться отношения с партнерами или просто они будут более удачливыми в своей деятельности. Но 16-17-е будут неблагоприятны для дальних поездок, крупных капиталовложений, контактов с важными людьми и госучреждениями, а у кого-то вероятны конфликты с близкими людьми. 18-19-го в связи с новолунием возрастет вероятность разных неприятных моментов.

Хотя у Рыб на этой неделе энергопотенциал будет достаточно высоким и могут появиться разные новые идеи, однако они часто будут разбрасываться по мелочам и много суетиться, из-за чего прилагаемые усилия могут быть малоэффективными. 13-15-го у некоторых неожиданные встречи и новые деловые связи могут не только внести положительные перемены в их профессиональную деятельность, но и позитивно отразиться на других сферах жизни. Но 16-17-го не исключены конфликтные ситуации, ошибки при оформлении документов, неприятные инциденты в поездках, а у кого-то вероятны покупки, выходящие за рамки семейного бюджета, и дела, требующие многочисленных согласований. 18-19-го в связи с новолунием надо быть осторожными в поездках и денежных расчетах.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз
Ma Dhyan Chandira

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Просмотрено: 1604 раз Просмотров: 1604 опубликовал: Ruslan 10 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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