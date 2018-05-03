Эта неделя будет благоприятным периодом, способствующим началу новой деятельности, расширению бизнеса, а также шагам, направленным на укрепление финансового положения



Овны на этой неделе могут приобрести что-то полезное из происходящего в деловой сфере, будут больше внимания уделять индивидуальной работе, творчеству, а также своему здоровью и заботам о близких людях. 20-22-го Овны будут больше общаться, стремиться продемонстрировать свои способности, продвинуть новые идеи, установить новые связи, а кому-то окружающие начнут активно помогать в осуществлении их планов. И хотя 23-24-го возможны небольшие сложности, связанные с поездками и деловыми контактами, все они будут быстрорешаемыми, а у кого-то в эти дни могут состояться важные встречи или какие-то мероприятия, подготовка к которым началась еще в начале месяца. 25-26-го возрастет вероятность необдуманных действий и решений.



У Тельцов на этой неделе на работе и дома возможны какие-то неординарные события, часть которых может быть каким-то образом связана с прошлым, а какие-то могут символизировать о готовящихся переменах в будущем. 20-22-го можно будет воспользоваться обстоятельствами для осуществления своих планов, удовлетворить свои амбиции в деловой сфере, а кто-то будет удачлив в финансовой сфере или сможет быстро решить какую-то домашнюю проблему. 23-24-го служебные дела не будут требовать каких-либо особых усилий, а у кого-то в эти дни возможно много поездок, встреч, переговоров, знакомств или каких-то мелких, несрочных дел, не связанных с их деловой сферой. 25-26-е у большинства Тельцов будут спокойными днями без каких-либо особых событий.



У Близнецов эта неделя будет благоприятным периодом для их творческой самореализации, для дальних поездок и осуществления различных планов в деловой и частной жизни, поскольку высокий энергопотенциал будет способствовать получению хороших результатов в их деятельности. Особенно удачными будут 20-22-е, когда внешняя обстановка будет помогать быстрому выполнению намеченного, а собственная целеустремленность способна раздвинуть границы возможного. 23-24-е будут хорошим временем для различных коммерческих операций, семейных покупок, решения официальных вопросов на любом уровне, однако каких-либо авантюрных предприятий в эти дни лучше не затевать. 25-26-е будут благоприятны для покупок, дружеских визитов, а у кого-то вероятны новые знакомства.



У Раков эта неделя будет весьма плодотворным периодом, поскольку у них может появиться возможность блеснуть перед обществом, проявить свою индивидуальность и привлечь к себе внимание окружающих. 20-22-е будут способствовать удачным деловым поездкам, переговорам, решению вопросов, касающихся будущих дел, согласованию различных документов, а вот полученные доходы сейчас лучше не тратить, так как на будущей неделе их можно будет использовать с большей пользой. 23-24-го у некоторых может появиться желание избавиться от каких-то старых обязательств и по-новому выстроить отношения с партнерами, а кто-то может получить интересное деловое предложение. 25-26-го жизненный опыт может сыграть положительную роль в решении каких-то семейных проблем.



У многих Львов эта неделя может оказаться знаковой, когда им придется пересмотреть свои главные цели и задачи ввиду появления каких-то новых и заманчивых перспектив. Поэтому им придется быстро принимать решения и адаптироваться к новым условиям. 20-22-е будут хорошим временем для разных начинаний, развития деловых отношений, решения различных проблем делового и личного характера, а кто-то может получить неожиданную прибыль там, где меньше всего этого ожидал. Но 23-24-го надо более внимательно работать с документами, не давать денег в долг, быть осторожнее со своими советами и стараться не ввязываться в выяснения отношений. 25-26-го желательно не приобретать вещей по принципу “лишь бы купить”.



У большинства Дев эта неделя будет позитивным периодом, когда они будут удачливы не только в финансовом плане, но и в в своих знакомствах. Кроме того, они будут интуитивно выбирать нужные моменты, чтобы решить свои вопросы и удачно использовать свои связи. 20-22-е будут благоприятны для дальних поездок, важных встреч, а кто-то может найти новую работу, сделать что-то полезное для близкого человека или получить какие-то давно причитающиеся деньги. 23-24-го может возрасти количество контактов, встреч, разных срочных дел, а у кого-то загруженность на работе будет периодической, и они смогут часть времени использовать по своему усмотрению. 25-26-е будут благоприятны для любых домашних дел и небольших приобретений.



У Весов эта неделя будет позитивным и успешным периодом, когда их могут вовлечь в новые дела и проекты и заинтересовать в их быстрых результатах. Кроме того, затраченные в начале месяца усилия и средства сейчас могут принести дивиденды или каким-то образом компенсироваться. 20-22-го внешние обстоятельства будут способствовать осуществлению планов, удачным коммерческим операциям, а у кого-то может появиться шанс удачно сменить место работы. 23-24-го по финансовым вопросам лучше посоветоваться с партнерами, так как они сейчас могут оказаться компетентнее вас, и быть осторожнее в поездках. 25-26-е у большинства Весов будут обычными днями без каких-либо особых проблем.



У Скорпионов эта неделя будет достаточно благоприятным периодом, когда удача будет сопутствовать им не только в осуществлении своих замыслов, но и в отношениях с окружающими, в финансовой сфере и в делах, касающихся родственников. 20-22-е будут благоприятны для начала новых дел, различных контактов и поездок, а у кого-то могут появиться какие-то перспективы в карьере, которые можно реализовать в начале следующего месяца. Но 23-24-го не исключено появление каких-то мелких проблем в деловой сфере, которые будут указывать на собственные недоработки при планировании, распределении обязанностей или необдуманные траты. 25-26-е будут благоприятны для коротких поездок и различных приобретений.



У Стрельцов эта неделя будет благоприятным периодом для реализации своих задумок, для укрепления позиций в деловой сфере, для дальних поездок, а кто-то благодаря правильно выбранной тактике сможет быстро получить желаемое. 20-22-го можно начинать новые дела, привлекать новых людей к своим планам и проектам, участвовать в различных мероприятиях, а у кого-то вероятны улучшения в финансовой сфере, удачные встречи, поездки и другие положительные события в жизни. 23-24-го некоторые дела могут потребовать дополнительных усилий, согласований или денежных вложений, но это не создаст особых проблем, а лишь ненужную суету и беспокойство. 25-26-е будут хорошим временем для встреч с родственниками и осуществления семейных планов.



У Козерогов эта неделя будет благоприятным периодом, когда поддержка партнеров и родственников позволит им чувствовать надежность своих тылов и более активно заниматься текущими делами, карьерой и воплощением различных планов. Особенно удачными в этом отношении будут 20-22-е, когда события будут развиваться довольно быстро, принося удовлетворение от приложенных усилий, а кто-то может стать одним из организаторов какого-то мероприятия, встретиться с нужным человеком и решить важный вопрос или избавиться от каких-то надоевших мелких проблем. Но 23-24-го некоторых могут начать раздражать какие-то внешние обстоятельства, ненужные контакты или появление срочных дел. 25-26-е будут благоприятны для любых дел, поездок и встреч.



У Водолеев эта неделя будет гармоничным периодом, когда у них начнет возрастать энергопотенциал, а благодаря своим контактам они могут возглавить новые проекты, занять более высокую должность или произвести какие-то перемены в бытовых условиях жизни. 20-22-го у некоторых могут состояться важные встречи, решиться какие-то серьезные деловые вопросы, кто-то может найти новую работу и удачно пройти собеседование, а кому-то неожиданный поворот событий позволит осуществить что-то из давно задуманного. А вот 23-24-го надо быть более осторожными в поездках, в привлечении новых людей к своим делам и особенно в денежных расчетах. 25-26-го вероятны неожиданные встречи, удачные приобретения и другие положительные события.



Рыбы на этой неделе будут чувствовать себя не совсем уверенно, поэтому могут снизить деловую активность, чаще соглашаться с чужой точкой зрения, подстраиваться под чужие планы и стараться быть менее заметными в обществе. 20-22-го нет никаких ограничений для какой-либо деятельности, просто многое будет зависеть от внутреннего настроя самих Рыб, поэтому кто-то будет более активен, кто-то - менее, но дела вне зависимости от этого будут идти своим чередом. 23-24-го некоторые могут в чем-то рискнуть и выиграть, кого-то могут пригласить участвовать в каком-то мероприятии, а кто-то получит какую-то важную для него информацию и скорректирует свои действия. 25-26-е будут благоприятными днями для больших домашних дел.



P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз

Ma Dhyan Chandira