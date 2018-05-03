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Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года Гороскоп

Эта неделя будет благоприятным периодом за исключением выходных дней, когда полнолуние и другие негативные факторы могут создавать проблемные моменты в делах и отношениях с окружающими

У Овнов эта неделя будет благоприятным периодом, когда они будут достаточно активны, целеустремленны, готовы к различным переменам, а благодаря интуиции и поддержке окружающих они сумеют добиться успеха в своих делах и начинаниях. 27-29-е будут хорошим временем для обсуждения новых планов, так как здесь будут легче восприниматься новые идеи и разные реорганизации, необходимые для их осуществления. 30-1-го у некоторых возможны увеличение прибыли в бизнесе, какие-то ситуации, способствующие успеху в делах, а у кого-то появится возможность пополнить свои знания в интересующей их сфере жизни или решить какую-то старую проблему. Но 2-3-го лучше немного ограничить расходы и стараться не навязывать окружающим свое мнение.

Тельцы на этой неделе смогут разобраться в причинах неудач в некоторых делах, пересмотреть свою позицию или что-то исправить в уже сделанном, а у кого-то могут появиться нужная информация и предложения, касающиеся как карьеры, так и делового сотрудничества. 27-29-го не мешайте окружающим проявлять свои знания и умения в интересующих вас вопросах, наоборот, покажите, что прислушиваетесь к их советам, и тогда получите нужную помощь в полном объеме. 30-1-го возрастет вероятность улучшения материального положения, кому-то могут вернуть долги, а кто-то получит содействие как в продвижении дел, так и в плане знакомства с нужным человеком. А вот 2-3-го надо быть осторожнее за рулем и терпимее к людям старшего поколения.

У Близнецов на этой неделе продолжится полоса позитивных перемен, поэтому новая работа и партнеры, перспективные знакомства, договора и другие положительные моменты - все это может дать значительный шанс их жизненному успеху и реализации больших планов. 27-29-го будет легче находить понимание среди окружающих, привлекать их к осуществлению своих планов, а кто-то может отвлечься от текущих дел, если рядом будет предлагаться что-то новое. 30-1-го вероятно получение денег в виде премии, оплаты каких-то услуг, а у кого-то может состояться новое знакомство или получение делового предложения, отвечающего планам на будущее. 2-3-го возрастет вероятность разных неожиданностей и мелких неприятностей.

У Раков эта неделя будет благоприятным временем, когда им нужно действовать более уверенно, поскольку здесь можно добиться популярности, успеха или получения каких-то благ. Поэтому им надо чаще бывать в обществе и активнее участвовать во всевозможных мероприятиях. 27-29-го через знакомых можно будет решить какой-то важный вопрос, попасть на прием к нужному человеку, избавиться от бытовых проблем или произвести какие-то незаметные на первый взгляд преобразования, которые в итоге приведут к качественным переменам в жизни. 30-1-го обстоятельства будут благоприятствовать осуществлению планов, крупным приобретениям, удачному использованию своих знаний, а романтический настрой - новым знакомствам. Но на 2-3-е не стройте больших планов, так как внешние обстоятельства могут внести в них значительные коррективы.

У Львов эта неделя будет достаточно благоприятным периодом, когда большинство из них будут действовать весьма успешно, расширяя свои связи, перспективы материального благополучия и творческого роста. 27-29-го Львы, чувствуя прилив сил, будут активны в деловой сфере, будут стремиться к обновлению круга общения, более ярко проявлять способности на благо общего дела, а у кого-то может появиться возможность сменить место работы или реализовать какие-то творческие планы. 30-1-го наиболее важной будет сфера партнерских отношений, поскольку общение будет способствовать получению ценной информации, помогающей прогнозировать будущие события. Но 2-3-го надо быть осторожнее в поездках и стараться не ссориться с близкими людьми.

У большинства Дев эта неделя будет позитивным периодом, когда они смогут произвести внутреннюю переоценку своего опыта и уже по-новому строить свои отношения с окружающими и реализовывать свои способности. 27-29-го случайная встреча может дать интересующую информацию, стать предвестником каких-то событий, связанных именно с этой встречей, а у кого-то могут решиться проблемы, касающиеся наследства или какой-то собственности. 30-1-е - благоприятные дни для решения финансовых вопросов, поездок, встреч и знакомств, а у кого-то может появиться возможность для достижения какой-то цели или просто в их делах будет больше удачных моментов. Но 2-3-е могут быть неблагоприятными днями с разного рода проблемами и неожиданностями.

У Весов эта неделя будет благоприятным периодом с удачными поездками, крупными покупками, развитием деловых отношений, а у кого-то старые наработки и новые предложения будут способствовать разным достижениям в деловой сфере. 27-29-го у кого-то неожиданное получение денег, прибыли в бизнесе или просто шанс заработать могут в лучшую сторону изменить их финансовое положение, и, хотя это, возможно, будет связано с выполнением какой-то непривычной работы или обязанностей, это может открыть перед ними какие-то новые возможности. 30-1-е будут хорошим временем для поездок, коммерческих операций, решения различных деловых вопросов и осуществления личных планов. 2-3-го в связи с полнолунием могут наблюдаться ухудшение самочувствия и повышенная раздражительность.

У Скорпионов эта неделя будет позитивным периодом, когда возрастет их деловая активность, а финансовое чутье, умение делать выгодные приобретения, инвестиции и находить людей, способных помочь в осуществлении планов, будут способствовать разным улучшениям в их жизни. 27-29-го некоторые смогут усилить свое влияние в коллективе за счет умелого решения каких-то проблем, а у кого-то возможны интересные поездки, результативные встречи и приятные знакомства. 30-1-го кто-то может принять участие в каком-то мероприятии и найти там новых партнеров и единомышленников, готовых помочь им в осуществлении планов, а у кого-то могут решиться вопросы, связанные с повышением квалификации. 2-3-го непоследовательность в действиях может создать ряд мелких проблем.

У Стрельцов эта неделя будет благоприятным периодом, когда у них может появиться стремление к различным преобразованиям и переменам, а кто-то проявит повышенную активность в осуществлении своих планов. 27-29-е будут хорошим временем для начала новых дел, больших приобретений, переездов, контактов с партнерами и госучреждениями, а у кого-то вероятны перспективные знакомства, решение каких-то проблем в частной жизни и разные выигрышные ситуации. 30-1-го у некоторых могут произойти изменения в приоритетах и на первый план выйти несколько иные задачи, а кто-то почувствует, что появился прогресс в каких-то вялотекущих делах и переговорах с партнерами. Но 2-3-го надо быть осторожнее в поездках и не конфликтовать с родственниками.

Козероги на этой неделе смогут восстановить ряд каких-то ранее утраченных позиций и укрепить свое влияние в коллективе, однако им надо с осторожностью относиться к рискованным делам, сулящим легкий и быстрый доход. 27-29-го могут осуществиться какие-то личные планы, состояться важная встреча или знакомство, а у кого-то возможны улучшения в финансовой сфере, решение бытовых проблем и вопросов, связанных с оформлением каких-то документов. 30-1-го у некоторых могут появиться перспективы продвижения по служебной лестнице, увеличения доходов, а у кого-то вдруг сами собой начнут исчезать барьеры, сдерживающие осуществление их планов. 2-3-го желательно не вмешиваться со своими советами в чужие дела.

У большинства Водолеев эта неделя будет позитивным периодом. К тому же в это время могут появиться возможности для дополнительного заработка, новые деловые предложения, а у кого-то состояться встреча с интересными и необычными людьми. 27-29-го некоторым придется больше работать, контактировать с партнерами, решая как важные, так и второстепенные вопросы, а у кого-то могут неожиданно появиться какие-то перспективы на будущее. 30-1-го собственная активность не только положительно скажется на текущих делах, но и может принести некие бонусы, а у кого-то ввиду изменения обстоятельств могут появиться новые планы, которые они смогут реализовать в ближайшее время. Но 2-3-го желательно умерить деловую активность и больше времени посвятить отдыху и развлечениям.

У Рыб эта неделя будет благоприятным периодом, когда они будут активно стремиться к осуществлению планов, творческих замыслов и началу новых проектов. Кроме того, внешняя обстановка будет благоприятна для подписания контрактов, установления новых связей и различных капиталовложений. 27-29-го поездки, новые дела и знакомства, демонстрация своих знаний и талантов, проявление сочувствия и оказание помощи другим людям - все будет положительно влиять на укрепление жизненных позиций и осуществление планов. 30-1-го некоторые дела могут потребовать взятия на себя большей ответственности, кому-то новая информация раскроет глаза на какие-то скрытые до этого вещи, а у кого-то это будут обычные дни с привычными делами. 2-3-го возможны более частые трения с близкими людьми.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз
Ma Dhyan Chandira

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Просмотрено: 1431 раз Просмотров: 1431 опубликовал: Ruslan 24 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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