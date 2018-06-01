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Астропрогноз с 4 по 10 декабря 2017 года Гороскоп

Хотя эта неделя в основном будет спокойным периодом, однако не очень благоприятной для каких-либо начинаний и перемен

Многие Овны на этой неделе будут ощущать прилив сил, начнут активно стремиться к разным обновлениям как в деловой сфере, так и в частной жизни, и стараться использовать для этих целей любые возможности, которые может предоставить им судьба. 4-5-го при поддержке окружающих можно будет достаточно успешно реализовать свои планы, решить проблемные вопросы в партнерских отношениях, а кто-то может принять ответственное решение, касающееся деловой сферы жизни. Но 6-8-го не торопитесь вмешиваться в развитие событий, так как через какое-то время они сами могут развернуться в вашу пользу и то, что сейчас кажется проблемой, потом может стать неким положительным фактором. 9-10-е - благоприятные дни для любой деятельности, отдыха и развлечений.

Тельцам на этой неделе для успеха в делах будет чаще требоваться группа поддержки, а при решении официальных вопросов - содействие посредников и других компетентных людей. 4-5-е будут хорошим временем для различных финансовых операций, для дальних поездок, деловых встреч и знакомств, а у кого-то могут положительно решиться вопросы, касающиеся оплаты труда, каких-то служебных обязанностей или устранения бытовых проблем. 6-8-го у некоторых Тельцов возможны события, каким-то образом связанные с их прошлым, но которые они теперь будут воспринимать по-другому. Однако в эти дни лучше меньше посвящать окружающих в свои дела и планы. 9-10-го желательно больше доверять своей интуиции.

У Близнецов эта неделя будет благоприятным периодом для их профессиональной деятельности в связи с какими-то изменениями в самой работе или в партнерских отношениях, в результате чего у них могут измениться планы, цели и мотивации, а кто-то оказаться в новом статусе или на новом месте работы. 4-5-го обстоятельства будут способствовать быстрому выполнению намеченного, окружающие станут благосклоннее реагировать активность Близнецов, да и они сами смогут оказывать большее влияние на развитие событий в своей жизни. Но 6-8-го в каких-то случаях начальство может оказаться не на вашей стороне, поэтому в эти дни лучше держаться в тени. 9-10-е будут удачными днями в плане покупок, личной жизни и развлечений.

У Раков на этой неделе возможен ряд событий, связанных с их прошлым, которые помогут им освободиться от чего-то давно ненужного, но до сих пор осложняющего им жизнь. 4-5-го у некоторых возможны ощутимый прогресс в каких-то делах, назначение на новую должность, повышение зарплаты, а у кого-то могут состояться новые знакомства, которые внесут в их жизнь новые интересы и увлечения. И даже у тех, кто будет занят привычными делами, будет больше разных приятных моментов. Но 6-8-го не исключены проблемы в отношениях с кем-то из окружающих из-за того, что они будут настаивать на своем мнении и выдвигать какие-то требования. 9-10-е будут хорошим временем для разных семейных мероприятий.

У Львов эта неделя будет благоприятным периодом, когда окружающие будут готовы принимать участие в их карьере и оказывать им необходимую помощь. Кроме того, Львы, руководствуясь своей интуицией, могут по-новому проявить свои таланты, что будет способствовать росту их популярности. 4-5-го сконцентрируйте усилия на достижении какой-нибудь одной цели, и это поможет быстрее получить необходимый результат. Также в эти дни могут состояться неожиданные встречи, знакомства, у кого-то решиться финансовые вопросы, а кто-то может отправиться в дальнюю поездку. Но 6-8-го надо быть осторожнее в денежных делах во избежание недоразумений, обид и выяснения отношений. 9-10-е хорошее время для различных приобретений и изменений в домашней обстановке.

Хотя у Дев на этой неделе не будет наблюдаться особой активности в делах, тем не менее их творческая деятельность может оказаться весьма успешной, а кто-то получит приятное известие, какую-то прибыль или некую компенсацию за свои усилия. 4-5-го предоставьте возможность другим проявлять инициативу, поскольку ваша активность в решении некоторых вопросов может принести больше сложностей, чем пользы. Также лучше немного ограничить расходы и не стремиться к каким-либо переменам в жизни. 6-8-го финансовые дела желательно вести только с проверенными людьми, быть осторожными в поездках, коммерческих делах и в выборе посредников. 9-10-го возможны случайные знакомства, покупки и какие-то находки.

У Весов на этой неделе удача где-то будет сопутствовать их деятельности, а где-то внешние обстоятельства создавать препятствия, но главное сейчас - не сбавлять деловой темп, больше общаться, устанавливать новые связи, продвигать свои идеи и активно стремиться к своей цели. 4-5-е будут хорошим временем для бизнеса, укрепления своего авторитета и проявления своих способностей, поскольку целенаправленные действия будут вознаграждены уже в ближайшее время. А вот 6-8-го лучше сдерживать свои эмоции, чтобы не обострять отношений с окружающими и не лишиться их поддержки. 9-10-го семейные проблемы лучше решать или каким-то кардинальным образом или вообще не решать, отпустив на время ситуацию.

У Скорпионов на этой неделе возможно временное снижение деловой активности, в связи с чем некоторые дела и финансовые операции могут быть сопряжены с мелкими сложностями и задержками и стать причиной душевных переживаний. 4-5-го у некоторых приложенные ранее усилия по улучшению своих жизненных позиций начнут позитивно влиять на их судьбу и материальное положение, создавая условия для более комфортной жизни. 6-8-го в совместных делах желательно не игнорировать интересы партнеров, иначе возможны ссоры, обиды и временное охлаждение отношений. Кроме того, здесь надо быть осторожными в привлечении к своим делам новых людей. 9-10-е - хорошее время для различных контактов и небольших приобретений.

Стрельцы на этой неделе будут ощущать прилив сил, более активно стремиться к осуществлению своих планов, сумеют восстановить некоторые отношения, сделать крупные приобретения, а у кого-то вероятны романтические знакомства. 4-5-го может появиться стремление управлять окружающими и влиять на ситуацию, что способно создать условия для разных перемен, способствовать решению различных вопросов и достижению намеченных целей. Однако 6-8-го отношения с окружающими могут складываться не совсем удачно, поэтому здесь лучше рассчитывать на свои силы и ресурсы, чем на помощь со стороны. 9-10-е будут благоприятными днями, не предвещающими особых забот и проблем.

Козероги на этой неделе будут правильно воспринимать приходящую информацию и выбирать нужный момент для своих действий. А некоторых могут активно продвигать в карьере, предлагать более перспективную и руководящую работу. 4-5-го различные встречи, контакты и посторонние дела могут отнимать слишком много времени и сил, поэтому здесь лучше сосредоточиться на главном и не отвлекаться на второстепенное. Но 6-8-го нежелательно взваливать на свои плечи какие-либо общественные обязанности, поскольку толку от этого может быть немного, зато всевозможных претензий, спорных моментов и недовольства - хоть отбавляй. 9-10-е будут благоприятны для поездок, различных приобретений, визитов к друзьям и родственникам.

У Водолеев на этой неделе деловые предложения и перспективы продвижения в карьере могут стать вполне реальными, однако повышенная раздражительность и небрежность в выполнении своих обязанностей могут несколько осложнить отношения с окружающими. 4-5-го возможны многообещающие встречи, знакомства, удачные денежные операции, у кого-то решатся юридические вопросы, в делах будет найден способ преодоления тормозящих факторов, а кому-то удастся о чем-то договориться с партнерами. А вот 6-8-го окружающие могут без особого восторга воспринимать активность и идеи Водолеев, а в некоторых случаях даже стараться тормозить их энтузиазм и жажду деятельности. 9-10-е будут обычными днями без каких-либо значимым событий

Рыбам эта неделя может принести с собой много разных дел и обязанностей, из-за которых, возможно, им придется менять свои планы. Кроме того, это будет не лучшее время для поиска новой работы, больших приобретений и каких-либо нововведений в своей деятельности. 4-5-го возможны удачные поездки, встречи с новыми людьми, урегулирование спорных деловых вопросов, а у кого-то вероятны какие-то приятные события в семье. Но 6-8-го вероятны мелкие потери, досадные недоразумения, какие-то нестыковки в делах, а кто-то своими необдуманными действиями может создать трудности себе и окружающим людям. 9-10-е будут больше располагать к общению и получению новых впечатлений, чем к каким-либо серьезным делам.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз
Ma Dhyan Chandira

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Просмотрено: 1246 раз Просмотров: 1246 опубликовал: Ruslan 30 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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