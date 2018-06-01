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Гороскоп с 11 по 17 декабря 2017 года Гороскоп

Эта неделя будет благоприятным периодом, когда возрастет жизнедеятельность многих людей, появится желание уладить конфликты и взаимоотношения с окружающими станут более конструктивными и позитивными

У Овнов эта неделя будет достаточно успешным периодом, когда они смогут направить свою кипучую энергию в нужное русло и получить довольно быстро необходимые результаты. Кроме того, их актуальные идеи и нестандартное мышление будут способствовать успеху в интеллектуальной деятельности. 11-13-е будут благоприятным временем для переездов, деловых встреч, купли-продажи недвижимости и заключения договоров об аренде помещения. 14-15-го обстоятельства могут позволить со стороны увидеть некоторые свои проблемы и разобраться с ними, чтобы не повторить ошибок в будущем, а у кого-то решатся вопросы, связанные с дальней поездкой или крупным приобретением. 16-17-е будут благоприятными днями для поездок и дружеских визитов.

У Тельцов эта неделя будет благоприятным периодом, который позволит им быстрее продвигаться в делах, продуктивно взаимодействовать с партнерами, решать материальные вопросы и устанавливать новые связи. 11-13-го многие станут более активными, мобильными, не боящимися не только ставить перед собой довольно смелые задачи, но и упорно стремиться к их достижению. Кроме того, в эти дни возможны неожиданные встречи, знакомства, появление каких-то новых перспектив в делах. Хотя 14-15-е будут хорошим временем для поездок и переговоров, здесь не исключены мелкие проблемные моменты в денежных делах, а в отношениях с окружающими будет больше разных раздражающих факторов. 16-17-е будут благоприятны для разных семейных мероприятий.

У Близнецов эта неделя будет интересным и творческим периодом, когда у них могут произойти встречи, которые помогут им открыть для себя новые сферы деятельности и перспективы для самореализации. Но при этом им надо быть готовыми к тому, чтобы поменять стиль, ритм, привычки, а может, и город, и страну. 11-13-е будут благоприятны для их работы, учебы, совершенствования профессиональных навыков. Также это будет удачное время для поездок, заключения контрактов и коммерческой деятельности. 14-15-е будут хорошим временем для реализации различных планов, деловых и личных встреч, а кто-то может найти новую работу, принять участие в каком-то интересном для него деле. 16-17-е будут спокойными днями с приятными встречами, удачными покупками и возможностью сделать что-то полезное для дома и семьи.

У Раков эта неделя будет благоприятной для различных реорганизаций в работе и других сферах жизни, поскольку это поможет им расширить свои жизненные перспективы, добиться успеха и укрепить материальное положение. 11-13-го некоторые могут сделать какой-то важный выбор профессионального или личного плана, кроме того, здесь могут сложиться обстоятельства или появиться партнеры, которые могут сыграть ключевую роль в этом выборе. 14-15-е будут хорошим временем для любых денежных операций, коротких поездок, а у кого-то наметится оживление в коммерческой деятельности, могут состояться новые знакомства или появится повод для встречи с друзьями. 16-17-е будут хорошим временем для отдыха и развлечений вне домашних стен.

У Львов эта неделя будет удачливым периодом, особенно в творческой деятельности. Кроме того, собственные успехи будут вдохновлять их на новые свершения, и они будут готовы пойти на риск, чтобы ухватить свою удачу. 11-13-го можно будет успешно вести дела и контактировать с партнерами, тратя меньше сил и времени на выполнение намеченного. Кроме того, здесь могут решиться какие-то бытовые проблемы, а кто-то получит приятное известие от близких людей. 14-15-е будут благоприятны для различных встреч, подписания важных документов, а кто-то, вовремя проявив активность, может получить от этого какую-то выгоду. 16-17-е будут хорошим временем для крупных приобретений и различных изменений в домашней обстановке.

У Дев на этой неделе могут появиться возможности для укрепления своего положения, улучшения в финансовой сфере и выхода на лидирующие позиции. В личной жизни у них также возможны какие-то позитивные перемены, не связанные с материальной стороной жизни. 11-13-го некоторым удастся согласовать накопившиеся и неотложные вопросы с партнерами или работодателями, а у кого-то появится возможность проявить себя в творчестве. 14-15-е будут хорошим временем для начала новых дел, важных встреч и поездок, а кто-то может получить причитающиеся ему деньги или неплохие комиссионные за содействие в каком-то серьезном деле. 16-17-е у большинства Дев будут спокойными днями с обычными делами и заботами.

У Весов эта неделя будет плодотворным периодом, особенно для коммуникаций, обсуждения важных вопросов и построения планов на будущее. При этом их умение вести диалог, дипломатичность и обаяние могут открыть им дорогу к новым сферам деятельности. 11-13-е будут хорошим временем для достижения различных целей, для деловых встреч и поездок, а у кого-то могут появиться перспективы в карьере, бизнесе или исчезнуть препятствия в каких-то делах. 14-15-го некоторые события будут развиваться по собственному сценарию, поэтому придется принимать те условия, которые будет предлагать жизнь, поскольку собственное влияние на этот процесс будет минимальным. 16-17-го можно заняться делами, которые постоянно откладывали из-за нехватки времени.

Скорпионам на этой неделе надо активнее двигаться вперед, проявлять свои организаторские способности и демонстрировать таланты, поскольку они многого могут добиться с минимальными усилиями, а где-то даже получить больше ожидаемого. Однако 11-13-го надо быть осмотрительнее в желании что-то получить обходным путем в ущерб окружающим, не ввязываться в выяснение отношений между другими людьми, а в делах не создавать лишней суеты. 14-15-е будут благоприятны для реализации различных планов, для переговоров на важные темы, а у кого-то вероятны интересные встречи, удачные приобретения и получение приятных известий. 16-17-го можно заниматься любыми делами, но главное, не делать того, чего сейчас не хочется.

У Стрельцов эта неделя будет благоприятным периодом для деловой активности, демонстрации своих талантов в разных сферах жизни, для дальних поездок, крупных приобретений, а у кого-то возможны какие-то важные события в личной жизни. 11-13-е будут хорошим временем для участия в подготовке к различным мероприятиям, у кого-то это будет период активного общения, а кто-то может принять важное решение и что-то кардинально изменить в своей жизни. 14-15-го у некоторых могут наметиться благоприятные подвижки в служебных и финансовых делах, у кого-то возможна поездка, которая может оставить заметный след в жизни, а кто-то получит помощь в важном для него деле. 16-17-го отложите на время все дела и больше времени уделите отдыху и общению с друзьями и близкими.

У Козерогов эта неделя будет достаточно удачной в плане контактов, обучения, получения новой информации, поскольку у них появится возможность узнать не только что-то новое, прогрессивное, но и выдвинуть свои идеи, блеснуть талантами и интеллектом. Однако 11-13-го надо быть осторожнее в денежных вопросах, в поездках и не конфликтовать с коллегами и людьми, к которым часто обращаетесь за помощью. 15-16-го возможны неожиданные встречи, знакомства, получение какой-то ценной информации, а кому-то могут вернуть старый долг, оказать какую-то услугу или предложить новую работу с хорошей перспективой на будущее. 16-17-е будут хорошим временем для коротких поездок, контактов и различных приобретений.

У Водолеев эта неделя будет достаточно позитивным и увлекательным периодом, когда многие из них могут быть вовлечены в новые контакты, развлекательные мероприятия, а также в перспективные дела и отношения. 11-13-го некоторые будут уверены в достижимости своих целей, и на их стороне будет дух предпринимательства, а также хорошее чувство пространства и времени. Кроме того, кому-то проницательный ум и интуиция помогут отлично разбираться в любой запутанной ситуации как в делах, так и в отношениях с людьми. 14-15-е будут хорошим временем для сотрудничества, разной финансовой деятельности, а кто-то получит выгоду от того, что сохранит нейтралитет в какой-то ситуации. 16-17-е в основном будут посвящены разным домашним делам.

У Рыб эта неделя будет благоприятным периодом, когда они могут сделать значительный вклад в коллективную деятельность, заключить контракт, обеспечивающий им стабильность материального положения, или просто решить какие-то собственные проблемы. 11-13-е будут хорошим временем для деловых встреч, имеющих отношение к текущим делам, для дальних поездок, разных финансовых операций и дел, касающихся оформления документов на собственность. 14-15-го возможны встречи с кем-то из старых знакомых и получение от них какой-то интересной информации, крупные капиталовложения, новые знакомства, а у кого-то вероятен прогресс в вялотекущих делах. 16-17-е будут хорошим временем для участия в разных развлекательных мероприятиях.

P.S. Особенности индивидуального гороскопа обязательно внесут коррективы в общий астропрогноз
Ma Dhyan Chandira

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Просмотрено: 1688 раз Просмотров: 1688 опубликовал: Ruslan 8 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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