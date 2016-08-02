Мадина Меирманова В Астане во второй раз проведут фестиваль еды. Попутно определят лучшие рестораны и кафе, чтобы на следующий год рекомендовать их иностранным (и не только) туристам, которые, как ожидается, широким потоком хлынут в Астану на ЭКСПО ЭКСПО - это одна из самых проблемных тем в стране сегодня. Много инвестиций, много коррупционных скандалов, много недоверия и неверия в окупаемость и успешность проекта.

Тем не менее огромная территория в Астане активно застраивается недвижимостью в надежде, что международная выставка привлечет к Казахстану инвесторов со всего мира, которые откроют здесь свои офисы и начнут активно вкладывать деньги в развитие нашей страны. Правда, для начала надо, чтобы инвесторы по достоинству оценили не только перспективы Казахстана, но хотя бы выставку и Астану. Кроме инвесторов огромная ставка делается на туристов. Ожидается, что ЭКСПО станет локомотивом развития казахстанской туристической отрасли - прогнозируется, что посмотреть выставку приедут не менее пяти миллионов человек - как из других районов Казахстана, так и из стран СНГ, Европы, Турции и Китая. Кстати, отечественные организаторы ЭКСПО очень надеются, что поток китайских туристов будет наиболее массовым, и, если повезет, только из КНР приедут несколько миллионов человек (в прошлом году по туристической визе из Китая в нашу страну прибыли всего пара тысяч граждан).

Для всех прибывших нужно не только устроить шоу на территории выставки, но и обеспечить койко-места и кормежку. В общем, принять, поселить, накормить, обслужить, показать им город с лучшей стороны. Инфраструктура города хоть и налаживается с каждым годом, но выдержать столь массовый поток еще вряд ли готова.

Гостиницы в городе рассчитаны от силы на половину потребности. Решать вопрос с расселением будут как в городе, так и на территории самой выставки, где строят многоэтажные квартиры-апартаменты (после окончания ЭКСПО они должны пополнить жилой фонд столицы). А заодно “распределять” гостей (чтобы места в городе не занимали) по близлежащим курортам и городам. К тому же есть еще многочисленные квартиры, сдающиеся в аренду.

С размещением понятно. Чем кормить?

Тут тоже возникает ряд проблем. Дорогие рестораны в городе, конечно же, имеются. Однако туристы в большинстве своем народ хоть и платежеспособный, но дорогие заведения общепита обходит стороной, предпочитая кафе попроще. Но с национальным колоритом. А вот тут у нас много вопросов. Доступные по цене кафе частенько попадают в разного рода скандальные истории с крысами и тараканами. Негоже иностранному взору всю подноготную центра Евразии показывать.

Потому власти столицы совместно с руководством ЭКСПО решили провести “ревизию на профпригодность” столичных кафе и ресторанов.

Делают это в рамках фестиваля еды Astana Food Festival. Впрочем, в этом году это фестиваль моды и еды - Astana Food Festival и Pop Up Shop Astana. Впервые фестиваль проводился в прошлом году и собрал за два дня 3000 посетителей.

На площадке фестиваля столичные кафе, рестораны будут продавать свою продукцию, шеф-повара участвовать в кулинарных шеф-баттлах, проводить мастер-классы.

Что касается модной части, то здесь будут представлены товары отечественных производителей из мира моды.

Но вернемся к еде.

В рамках фестиваля ресторанам и кафе вручат статус “Партнер города”. Ожидается, что в нынешнем году такой статус получат 36 участников (в прошлом году пара десятков его уже получили).

Статус этот ресторанам весьма выгоден. Во-первых, потому, что их логотипы и выходные данные будут опубликованы на всех сайтах, связанных с ЭКСПО и городом, и внесены во все туристические справочники для приезжающих.

Попасть в заветный список, как говорят организаторы, довольно сложно. Подать заявку может каждый (на сайте акимата). Сейчас уже подано 150 заявок, 100 из которых “обработаны”. Обрабатывает их, как утверждают, специальная комиссия, в которую входят представители ДЧС, НПП, СЭЗ, разумеется, господа из акимата и ЭКСПО. Проверяют, как сообщили организаторы выставки, “на основе европейских стандартов”: на наличие справки СЭЗ, кассового аппарата, меню на английском языке и англоговорящего персонала.

В общем, “отсев” общепита идет весьма серьезный. Даже если предположить, что все 150 ресторанов и кафе, подавшие заявки, пройдут в заветный список, то большая часть заведений все равно останется за бортом предложений. Туристы туда смогут попасть лишь благодаря активному самопродвижению таких кафе и простым “самостоятельным исследованиям” города. Судя по различным сайтам, на которым аккумулируется информация о кафе и ресторанах столицы, заведений общественного питания (включая рестораны, бары, кафе, летние площадки и т.п.) в городе около двух тысяч.

К слову, на фестивале, который запланирован на ближайшие выходные, будут представлены всего 60 ресторанов города. Среди них рестораны при отелях. Те, что широкой туристской публике среднего кошелька недоступны. Астана