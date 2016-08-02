Константин Маскаев

В Астане сегодня чествуют олимпийцев, по причине чего некоторые улицы в центре казахстанской столицы оказались перекрыты. Поздравляют спортсменов, вернувшихся из олимпийского Рио-де-Жанейро. Вчера ночью основной состав олимпийских сборных по боксу и женской борьбе встречали в аэропорту Одними из первых увидеть атлетов на родной земле приехали их близкие, представители городской власти, горожане и гости столицы, блогеры, журналисты.

Известно, что аким города Асет Исекешев подарил олимпийскому чемпиону Данияру Елеусинову и серебряным призерам Игр Василию Левиту и Гюзель Манюровой новые автомобили Toyota Land Cruiser и сказал, что президент поручил подарить призерам по квартире в Астане.

Сегодня народное ликование по поводу успешного выступления казахстанской сборной на Олимпийских играх в Рио продолжается. В ходе мероприятия олимпийцы проедут от площади вокруг монумента “Байтерек” до центрального концертного зала “Қазақстан”.

Премия олимпийцам, к слову, это не только аттракцион всеобщего почитания и неслыханной щедрости. Прежде всего это дань традиции. С 500 года до нашей эры победителям Олимпийских игр выплачивали денежную премию - по 500 драхм. В пересчете на сегодняшний курс это почти сотня тысяч долларов! Фигуры и портреты победителей также воплощали в мраморе, отливали барельефы, чеканили на посуде. Триумфаторов угощали в общественных столовых и оставляли для них места в первых рядах театров и на зрительских трибунах стадионов.

В наше время традицию давать медальные бонусы за призовые места на Олимпийских играх возродили американцы - с зимней Олимпиады в Норвегии 1994 года. Так, по крайней мере, пишет Forbes. Чемпионы получили по 15 тысяч долларов, серебряные медалисты - по 10 тысяч, обладатели бронзовых наград - по 7,5 тысячи долларов. Практику выдачи призовых подхватили другие страны. Но не все. От такого финансового поощрения отказались в Великобритании, Норвегии, Швеции и Хорватии. Американские же спортсмены за победу сейчас получают всего 25 тысяч долларов. Причем эта сумма облагается 39-процентным налогом.

Но не спешите с сочувствиями. Атлетам не на что обижаться. Во-первых, отчисления им делают из частных фондов, поэтому суммы эти не озвучиваются. Но можно предположить, что средств хватает, чтобы наградить себя самостоятельно, к примеру, приобретением автомобиля. Во-вторых, в США, Великобритании, других развитых странах поддержка спорта со стороны государства носит весьма условный, скорее декларативный характер. Все держится на частных спортивных клубах. Кроме того, путь атлета на Олимпийские игры начинается в колледже или университете. И успешный перспективный спортсмен достаточно быстро становится обладателем повышенной стипендии своего учебного заведения. А там к ней добавляется стипендия мэра, губернатора, общественного фонда, спортивной федерации и т.д. Несколько иначе выглядит ситуация в странах бывшего Союза, в том числе в Казахстане. Здесь каждый отдельный спортсмен команды терпит примерно сходные издержки, изнуряя себя тренировками, получая травмы, отказываясь от личной и общественной жизни. Но только победитель “получает все”. С одной стороны, медальный бонус - отличная мотивация. С другой - под олимпийским солнцем только три места на пьедестале...

Любопытно прикинуть финансовую сторону призовых бонусов, пользуясь теми открытыми данными, которые опубликованы в связи с возвращением с Игр Василия Левита - как пример любого другого атлета, поднявшегося на пьедестал. Василий получил 150 тысяч долларов за серебро, 100 тысяч добавила Федерация бокса в качестве компенсации за спорное судейство. По приезде он также получил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Не знаем точно, какой комплектации. Стоимость у официального дилера колеблется от 40 до 70 тысяч долларов. И квартиру в Астане. Стоимость, например, новой “двушки” в столице колеблется от 80 до 120 тысяч долларов. Итого - около 400 тысяч долларов (плюс-минус 50 тысяч). И это лишь начало. Можно предположить, что предстоят поездки по стране, встречи, подарки. И достойное поощрение на малой родине - в виде ощутимой суммы и квартиры. Это традиция.

Вполне стандартный набор-бонус среднестатистическому призеру-олимпийцу так и выглядит: деньги за медаль, квартира в столичной новостройке, престижный автомобиль. И шлейф других приятных “мелочей” от фондов, федераций, региональных властей - в форме денег и различных подарков. Сумму можно еще увеличить примерно до 700 тысяч долларов. Вспомним и другую звездную персону. Неоднократный чемпион мира и двух олимпийских первенств Илья Ильин также получил бонусы за олимпийское золото. Кроме того, комитет по спорту Министерства туризма и спорта в целях качественной подготовки к летним Олимпийским играм 2008 года в Пекине заключил со спортсменом, членом национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Ильей Ильиным контракт на сумму пять тысяч долларов в месяц с условием ежемесячной выплаты половины суммы, т.е. 2,5 тысячи долларов. В итоге начиная со дня заключения контракта - 1 января 2007 года - по август 2009 года Илье Ильину выплатили 130 тысяч долларов по контракту и 250 тысяч долларов как единовременное вознаграждение за золотую олимпийскую медаль. Кроме того, к его поощрению подключился глава Кызылординской области, который нашел возможность установить чемпионский бонус, составивший в бескризисный 2012 год примерно 500 тысяч долларов!

Да, на наших атлетов в случае триумфа “кое-что” падает. И это нельзя не приветствовать.

Похожая ситуация и в России, что, впрочем, неудивительно. Вот только поскольку сумма изначально была установлена в рублях, то из-за девальвации суммы скромнее. В России в этом году 102 - спортсмена и тренера - независимо от места (!) получат автомобили BMW X6. Но не только это. Обладателям золота дадут по четыре миллиона рублей (около 62 тысяч долларов), серебра - по 2,5 миллиона (около 40 тысяч долларов), бронзы - по 1,7 миллиона рублей (около 26 тысяч долларов). Столько же получат и тренеры. Причем если спортсмен взял несколько наград, то вознаграждение суммируется. Здесь на первом месте, конечно, гимнастка Алия Мустафина, обладательница всех трех наград - золота, серебра и бронзы, которой причитается 126 тысяч долларов. Добавим, однако, что щедрые подарки делает отнюдь не НОК, а Фонд поддержки олимпийцев, в который входят попечители Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагиф Аликперов, Алишер Усманов и многие другие известные бизнесмены.

Если взглянуть на другие страны, то самый большой бонус ожидал олимпийских чемпионов Сингапура. Обещано по одному миллиону сингапурских долларов, это около 750 тысяч долларов США. Впрочем, эту щедрость объяснить просто - до сегодняшнего дня олимпийских чемпионов в истории этой страны не было. Но невозможное прежде удалось пловцу Джозефу Скулингу: он оказался быстрее Майкла Фелпса, Чада Ле Кло и Ласло Чеха, разделивших второе место, и выиграл для Сингапура первое олимпийское золото! Вторым по щедрости идет Азербайджан, где за золотую медаль дадут 510 тысяч долларов. В Индонезии тоже не жалеют денег на олимпийских чемпионов, и за одно золото в Рио выплатят 380 тысяч долларов, а за два серебра - по 250 тысяч. Высшая награда в Таиланде “стоит” 314 тысяч долларов. Правда, сразу всю сумму не отдадут, а разобьют и будут выплачивать в равных долях ежемесячно в течение 20 лет. Тем самым своей победой чемпион из Таиланда может заработать себе прибавку к стипендии, зарплате или пенсии - 1300 долларов в месяц.

Далее по величине суммы “золотых” выплат расположился Казахстан (250 тысяч долларов). Кыргызстан обещал 200 тысяч долларов за золото, но, увы, остался без медалей.

Из стран с более серьезным олимпийским потенциалом самые высокие призовые в этом году объявила Италия: за золото - 185 тысяч долларов. Индия также щедро оплачивает олимпийские успехи: 160 тысяч долларов за золото, 120 тысяч за серебро и 80 тысяч за бронзу. Но Индии, как известно, золото не досталось. Во Франции олимпийских чемпионов гораздо больше, а призовые меньше - 66 тысяч долларов за золото.

Новая Зеландия выплачивает призовые только за летние Игры. Платят по 60 тысяч долларов за золото и по 55 тысяч за серебро и бронзу.

В Германии, где за золото Олимпиады-2016 атлетам выплатят по 20 тысяч долларов, их поощрят еще и бесплатным пивом. В Китае ситуация похожа на казахстанскую. Там спортсменам помимо денежного вознаграждения дарят машины и дома.

Что ж, мы любим наших олимпийцев и готовы щедро благодарить их за радостные мгновения. И в то же время мы искренне сочувствуем даже аутсайдерам больших олимпийских турниров. Все они - наша слава и гордость. Как и в античные времена.