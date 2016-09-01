Азамат Горожанин

Комитет национальной безопасности сработал на опережение, предотвратив серию актов нападения на правоохранителей и террористических атак в местах массового скопления людей. Вчера пресс-служба комитета сообщила, что в период с 12 по 30 августа удалось накрыть в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях три радикальные группировки и пресечь их деятельность. Известно, что радикалов также задержали в Алматинской области Спецслужбы провели обыски в местах жительства участников радикальных преступных групп и изъяли не только бумажные и мультимедийные материалы экстремистского содержания. У преступников было в достатке холодного и огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Также нашли тротил и по меньшей мере одно заготовленное самодельное взрывное устройство. На этот раз к следователям попала и атрибутика международных террористических организаций. И это, как мы понимаем, не “психи-одиночки”. Речь идет об организации, отдельные ячейки которой получали финансирование и обеспечивались необходимыми для преступной деятельности оборудованием и материалами. В частности у радикалов были компьютерная и множительная техника, специальная бумага, фальшивые деньги, которые изготавливались членами одной из групп для финансирования своей деятельности.

Ранее на лентах информагентств уже пробегала новость, что в Казахстане удалось предотвратить серию вооруженных нападений на силовиков и террористических атак на мирное население. Теперь все это можно обобщить.

За три летних месяца произошли два получивших известность инцидента, которые квалифицируют как теракты. В первом случае, 5 июня, в Актобе группа из 25 приверженцев салафизма совершила вооруженные нападения на оружейные магазины “Паллада” и “Пантера” и войсковую часть Национальной гвардии. В городе объявили режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов погибли восемь человек, трое из них - военнослужащие указанной части. В ходе операции силовики ликвидировали 18 террористов и задержали еще девятерых.

Второй случай, утром и днем 18 июля, произошел в Алматы. Вооруженный мужчина совершил нападение на УВД в центре города, затем оказался у здания ДКНБ, где также стрелял в полицейских и гражданских. Задержали его уже в третьем месте, где также произошла перестрелка, в результате которой погибли или получили ранения, в том числе смертельные, еще несколько человек. Полицейских и гражданских лиц госпитализировали. Сразу было известно о шести погибших. Затем, в течение двух недель, несмотря на усилия врачей, от ран скончались еще трое полицейских.

Напомним, что в тот период, то есть с актюбинского инцидента, в стране действовал “желтый” уровень террористической опасности. Но в те тревожные сутки в Алматы его подняли до наивысшего - “красного”. Опасались, что радикалов гораздо больше, чем один. Действительно, было трудно поверить, что атаку провел мститель-одиночка - как представили его вскоре после разбора ситуации. После задержания подозреваемого уровень террористической угрозы снизили до умеренного “желтого”, который, к слову, действует по всей стране и сейчас.

Следует также вспомнить, что вскоре после вылазки экстремистов в Актобе, а именно 8 июня, глава государства вызвал на разговор председателя КНБ Владимира Жумаканова и заслушал его доклад о промежуточных результатах антитеррористической операции в Актюбинской области. Помимо известных седений председатель КНБ сообщил, что на стадии подготовки к преступлению от участия в нем отказались 20 лиц, которые уже установлены и допрошены. В розыск объявили еще шестерыхь человек: силовики выяснили, кто они, их личности известны, задержание - вопрос ближайшего времени.

Именно тогда, по данным пресс-службы Акорды, президент сказал Жумаканову:

- Необходимо задержать всех преступников до единого. При вооруженном сопротивлении уничтожать. Все должны быть наказаны самым строгим образом!

Кроме того, как следует из недавнего интервью председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Владимира Жумаканова о возможном запрете салафизма в Казахстане, “этот вопрос прорабатывается, и у него есть как сторонники, так и противники”. (Ранее, как известно, Жумаканов говорил, что задержанные в Алматинской и других областях граждане Казахстана и Кыргызстана являются последователями салафизма.)

- Идеологию вообще сложно запрещать. Но практически трагические события, которые у нас были с 2011 года, в той или иной степени связаны с салафитами. Поэтому, я думаю, в ближайшее время это будет уже рассматриваться на самом высшем уровне: на уровне главы государства и Совета безопасности, - сказал глава КНБ. По итогам работы за указанный период с санкции суда арестованы 10 человек в Западно-Казахстанской, 11 - в Актюбинской и четверо - в Алматинской областях. Следственные мероприятия продолжаются. В отношении членов указанных группировок ведут досудебные расследования по статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан 174 (“Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни”), 256 (“Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма”), 257 (“Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности”), 231 (“Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг”), 287 (“Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”), 288 (“Незаконное изготовление оружия”).