Алла Иванилова

Вчера президент Казахстана официально дал старт второй сессии VI созыва парламента. Главная новость, прозвучавшая на мероприятии и заинтриговавшая общество: на расширенном заседании правительства, которое пройдет в первой декаде этого месяца, будут предложены новые меры по занятости и повышению доходов населения. В частности, для этого будут перераспределять накопленные или сэкономленные государственные деньги Но прежде Нурсултан Назарбаев расставил точки над i в недавно нашумевшем так называемом земельном вопросе. А именно - глава государства напомнил о печальном опыте в спешке принятых некачественных поправок в Земельный кодекс. “По-моему, плохой опыт прошедшего времени нам должен говорить о том, что надо уметь разъяснять законы сначала, а не принимать не известное никому новшество для всего народа”, - констатировал Назарбаев.

И пояснил: “На самом деле мы не учли, что в одни руки не надо давать сотни тысяч гектаров сразу. Нигде такого в мире нет. За полученную землю человек должен отвечать. Земля дается тому, у кого есть сельскохозяйственный опыт, кто умеет работать фермером, имеет образование. У нас кто попало прихватил, и сейчас через прокуратуру, суд возвращаем землю государству, потому что за эти годы эта земля заросла бурьяном и приносит убыток даже соседям”, - подчеркнул лидер нации. Впрочем, это уже учтено. Напомним, глава государства одобрил предложение Комиссии по земельной реформе о продлении срока действия моратория на отдельные нормы Земельного кодекса до 31 декабря 2021 года. Еще раз возвращаясь к этому вопросу, он сообщил, что комиссия выработала ряд предложений, которые будут отражены в отдельном законопроекте, внесенном в скором времени в парламент. В частности, изменения коснутся вопросов совершенствования процедуры предоставления земель сельхозназначения, а также усиления контроля над их рациональным использованием.

Из других новостей. К сонму стран, на которые следовало бы ориентироваться Казахстану, к сингапурам и кувейтам, отныне добавляется... Польша. В частности, депутатам предстоит поработать над тем, чтобы уйти от сырьевой зависимости и поддержать предприятия, работающие на экспорт. Именно в этом вопросе многому можно научиться у Польши, где с официальным визитом недавно побывал президент Казахстана. “Они в этом плане очень здорово работают: все государство нацелено на экспорт, они преуспели в местном самоуправлении, в развитии МСБ, который производит 60-70 процентов их экономики и переработки сельскохозяйственного производства. Мы отправим группу наших специалистов, чтобы изучили, что можно перенять у Польши из этого опыта”, - заметил казахстанский лидер.

А еще глава государства, присутствовавший на открытии сессии, спел гимн с музыкальным сопровождением (официальное исполнение) и призвал затем собравшихся ввести это в стандарт: “Депутаты и члены правительства должны знать и вместе петь гимн”.

Но главное, конечно, - это законодательная работа. В целом в начавшейся второй сессии шестого созыва депутатам парламента предстоит рассмотреть около 50 законопроектов. В соответствии с планом законопроектных работ на 2016 год правительство уже внесло в мажилис четыре проекта, еще семь “зайдут” до конца текущего года. По 28 проектам в рамках предыдущей сессии уже начат процесс обсуждения. Первое направление, на чем сосредоточится парламент, - укрепление законодательных основ безопасности страны. Данные законопроекты должны быть приняты уже до конца текущего года. Видимо, предвидя по ним дискуссии, казахстанский лидер предупредил: “Будем предлагать депутатам для принятия ради безопасности нашей страны, несмотря на всякие там дела. Самое главное - сохранить безопасность, стабильность в обществе и чтобы люди спокойно работали”.

Также в этом году будут приняты законодательные акты, которые не один год пылились в стенах парламента - об оценочной, коллекторской, частной детективной деятельности, фондах компенсации инвалидам и потерпевшим. С учетом международной практики и опытом Назарбаев Университета законодательно будет расширена академическая, управленческая самостоятельность высших учебных заведений.

Предусмотрен ряд изменений и дополнений в законодательстве в сфере электроэнергетики, которые призваны обеспечить снижение затрат на передачу энергии, соответственно, уменьшение ее стоимости для потребителей.

Один из ключевых законодательных документов, который предстоит рассмотреть парламентариям, - республиканский бюджет на 2017-2019 годы. В нем будут определены принципы подхода бюджетной политики с учетом глобальных тенденций мировых рынков. При этом глава государства отметил, что надо законодательно обеспечить сохранение объемов расходов на гарантированный государством социальный пакет: пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты. “Важно выстроить бюджетную политику таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах не было допущено снижение уровня жизни казахстанцев”, - обратил внимание Нурсултан Назарбаев. При этом парламент и правительство должны жестче контролировать вопросы освоения бюджетных средств. “Приходят просить денег, когда бюджет составляется, потом оказывается, что не проработано, и в конце не осваиваются. И правительство слабо на это смотрит, потому что деньги не осваиваются. Но если не готовы, если нет проектов, зачем давать деньги?” - спросил президент.

Учитывая, что парламент - это орган народного представительства, казахстанский лидер призвал к тому, чтобы его деятельность была максимально прозрачной для общества. В этой связи будут организованы онлайн-трансляции работы сената и мажилиса, а также совместных заседаний палат парламента. (Кстати, открытие сессии парламента велось в прямой трансляции.) “Такой подход к процессу принятия законов повысит правовую культуру казахстанцев, и наши люди не будут посторонними наблюдателями исполнения принимаемых решений”, - выразил уверенность глава государства. Кроме того, Нурсултан Назарбаев призвал приобщать к разработке законопроектов общественных экспертов, представителей непарламентских партий, НПО, СМИ.

Астана